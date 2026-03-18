Cuánto gana un médico en el IMSS en 2026: estos son los sueldos

Foto: IMSS

El sector salud en México es uno de los más demandantes en cuanto a preparación académica, profesional y laboral, así como uno de los más precarizados. Para ser médico, una persona debe enfrentar responsabilidades grandes como tener un alto volumen de pacientes, una carga de trabajo exigente o atravesar riesgo de contagio por enfermedades.

Por otra parte, el panorama laboral en el país, enfrenta también problemáticas como brechas de género, informalidad laboral, oferta y demanda de ocupación.

Mientras se lucha por los derechos de los trabajadores y mejorar sus condiciones, donde se incluyen mejores sueldos y salarios, así como reducir jornadas, la población ocupada del país continúa diariamente en trabajos donde su desarrollo avanza lentamente.

Si bien el empleo formal este año ha mostrado recuperación, también puede decirse que las diferencias son menores comparadas con periodos anteriores, han existido beneficios para aquellas personas que se integran al mercado laboral, pues con poca o baja experiencia, pueden aspirar al salario mínimo.

No obstante, quienes forman parte de la fuerza laboral de profesionistas y técnicos, específicamente hablando de médicos, han mantenido su salario desde el año 2024, de acuerdo con datos del IMSS.

Personal médico del IMSS prepara un órgano para trasplante, como parte de la estrategia nacional para alcanzar 4,581 trasplantes en México para el año 2026. (IMSS)

Estos son los sueldos del IMSS en el 2026

La comisión IMSS-SNTSS, registró entre 2024 y 2025 que su personal médico (general, no familiar y familiar), tuvo ingresos de entre $9,458 y $12,458.

Hoy en día, la percepción salarial en México para un médico con grado, cédula y maestría, oscila entre los 12 mil y 17 mil pesos, acorde a las convocatorias para integrarse a la planta laboral del IMSS, con cargos como Coordinador clínico o Jefe de servicio de unidad de detección y diagnóstico de cáncer de mama.

Además, estas invitaciones sólo se dirigen a postulantes que ya forman parte de la planta laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los números preocupan y son objeto de crítica, puesto que muestran poco contraste si se evalúan junto a los sueldos anteriores en el sexenio de AMLO, sobre todo recordando que México recibió cerca de 500 médicos extranjeros, cuyos nombres, salarios y otros datos se mantuvieron confidenciales, pero la opinión de ciudadanos no fue precisamente positiva frente a este hecho.

Entonces, el ex-presidente también mencionó que pese al disgusto por aquella decisión, esta se tomó por la escasez de personal en nuestro país.

Estudiantes de medicina en México enfrentan una prueba para poder estudiar una especialidad (Foto: Cuartoscuro)

Cómo se preparan los médicos para trabajar en el IMSS

La preparación para una licenciatura en Medicina puede comenzar incluso antes de ingresar al nivel superior, por ejemplo, en la matrícula de la UNAM, por modalidad de pase reglamentado -estudiantes del nivel medio superior-, suele ser un requisito terminar la preparatoria con un promedio de 9.

Para graduarse como Médico Cirujano es necesario dedicar no solamente tiempo al estudio dentro de la universidad, sino fuera de la misma en prácticas y servicio social.

Además, quienes se dedican a esta profesión suelen renunciar a sus actividades personales y pasatiempos, sacrificando horas de sueño y recreación para lograr concluir su carrera.