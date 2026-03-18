México

Caifanes en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: fecha, preventas y venta de boletos

La emblemática banda de rock vuelve al icónico recinto para conciertos

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Caifanes dará varios shows en
Caifanes dará varios shows en CDMX (Cortesía)

La banda mexicana Caifanes ha anunciado un esperado concierto que tendrá lugar el sábado 11 de julio de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La presentación se inserta en una serie de fechas que mantienen la vigencia del grupo en los escenarios nacionales.

Las entradas para este evento estarán disponibles a través de Ticketmaster y seguirán un esquema escalonado de venta. Los seguidores más entusiastas podrán acceder primero a la fase Beyond, que inicia el 19 de marzo a las 9:00 AM. Posteriormente, el 20 de marzo a las 2:00 PM, se habilitará la preventa exclusiva para clientes de Banamex.

El público en general podrá adquirir sus boletos a partir del 21 de marzo a las 2:00 PM, momento en el que se liberará el acceso para todos los interesados. Esta programación busca ordenar la demanda y permitir que distintos públicos tengan oportunidad de asegurar su lugar.

Para quienes opten por la preventa Banamex, existe la facilidad de pagar en tres meses sin intereses en compras iguales o superiores a 3 mil pesos mexicanos. Esta opción aplica únicamente si la adquisición se realiza con tarjetas de crédito de la misma entidad.

El concierto de Caifanes en la capital mexicana promete reunir a miles de seguidores que, a través de un proceso de venta escalonado, podrán planear su asistencia con anticipación. La agrupación refuerza así su vínculo con el público local, ofreciendo alternativas de compra accesibles y organizadas.

5 clásicos de Caifanes que queremos escuchar en su concierto del Estadio GNP Seguros

(Mar L./Infobae México)
(Mar L./Infobae México)

Los conciertos de Caifanes siempre generan expectativas en su público, sobre todo cuando la cita ocurre en escenarios de gran capacidad como el Estadio GNP Seguros. Al repasar su trayectoria, los seguidores esperan escuchar cinco clásicos esenciales del repertorio de la banda.

1. Afuera Uno de los mayores éxitos de Caifanes, reconocido por su letra directa y su melodía inconfundible. Esta canción suele ser infaltable en cada presentación y representa un himno para generaciones.

2. La Celula Que Explota El tema destaca por su fusión de sonidos y una letra que se ha convertido en símbolo del rock mexicano. Su interpretación en vivo suele provocar una de las mayores ovaciones del público.

3. Aviéntame De corte nostálgico, este clásico muestra el lado más introspectivo del grupo. La audiencia espera su ejecución como uno de los momentos íntimos de la noche.

4. Viento El carácter emblemático de esta canción la posiciona entre las favoritas de los asistentes, quienes suelen corear cada verso desde el inicio hasta el final.

5. Mátenme Porque Me Muero El primer sencillo de la banda ocupa un lugar especial, pues representa el arranque de la carrera de Caifanes y marca la identidad original del grupo.

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