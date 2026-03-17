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Resurgen comentarios de Christian Nodal sobre el esfuerzo de Ángela Aguilar por integrarse a la vida de su hija

En una entrevista de 2025, Nodal explicó que Ángela lo impulsa a mantener presente a Inti y que incluso remodeló su casa para recibirla

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En una entrevista de 2025,
En una entrevista de 2025, Nodal explicó que Ángela lo impulsa a mantener presente a Inti y que incluso remodeló su casa para recibirla. (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

En la reciente Feria de Texcoco, Christian Nodal sorprendió al público tras su presentación al referirse a la situación legal con su expareja Julieta Cazzuchelli y a la relación que mantiene con su hija Inti. El cantante de Sonora confirmó ante los reporteros que ha iniciado un proceso judicial para evitar que la madre de su hija exponga públicamente a la menor. Entre la atención que generó este anuncio, resurgieron declaraciones previas donde el artista destaca el rol de Ángela Aguilar, su esposa en su vida personal y particularmente en el vínculo con su hija.

La controversia se intensificó con el resurgimiento de delcaraciones anteriores realizadas por Nodal en unua entrevista con Adela Micha: "Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Solamente hay dos responsables. Mi ex pareja y yo“. El cantante dejó claro que asume la responsabilidad de la situación familiar y negó que su relación actual haya sido un factor de conflicto para la menor.

Por otro lado, al ser cuestionado si desea que Inti viva con él, Christian subrayó: ”Yo estoy consciente que en algún momento mi hija tendrá la suficiente edad para poder compartir con los dos“. El intérprete manifestó su deseo de mantener una relación cercana con Inti, a pesar de los desafíos personales y legales.

El cantante sonorense resaltó el
El cantante sonorense resaltó el apoyo que Ángela ha brindado a su vínculo con Inti, en medio de la disputa legal con Cazzu. (Fotos: Instagram)

En fragmentos de esa misma entrevista realizada en 2025, que recientemente volvieron a circular en redes sociales, Nodal reconoció que el apoyo emocional de Ángela Aguilar ha sido fundamental. "Siempre quise ser papá joven y aunque no se planeó, estoy muy feliz de ser el padre de Inti“, expresó en esa conversación.

El cantante relató cómo Ángela ha buscado integrarse a la vida de Inti desde los detalles más cotidianos. “Ángela remodeló todo, fue como esos detallitos bonitos... ella me decía: ‘no quiero entrar a la casa todavía hasta que no esté terminada. Pero ¿qué falta? Falta un cuarto... era el cuarto de mi hija. Y algo que es tan lejano para mí... yo lo asimilé como ok, cuando tenga 4 años... puede venir. Y ella ya lo tenía en mente, y fue como, ‘que tu hija sepa que siempre la tuviste en mente’”.

El intérprete reconoció que Ángela
El intérprete reconoció que Ángela entiende su historia y lo acompaña sin juzgarlo. (Instagram)

Durante la entrevista, el sonorense destacó la importancia de la comprensión y el apoyo que ha recibido de la hija de Pepe Aguilar. "Ella ha apoyado mucho mi vínculo con mi hija. Cuando yo estoy ya que me colman la paciencia o molesto, ella siempre me recuerda tu hija, tu hija, tu hija. Esa parte. Porque vengo con un paquete. Entonces creo que me ama sin juzgarme. Ella entiende muy bien mi pasado, comprende muy bien mi pasado, toda mi historia personal. Es genuino“.

Mientras el proceso legal entre Nodal y Julieta Cazzuchelli sigue su curso, el cantante sostiene que su prioridad sigue siendo el bienestar de Inti y el fortalecimiento del lazo con su hija.

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