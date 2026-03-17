Pensión Mujeres Bienestar 2026 suspende pagos este lunes 16 marzo: cuándo se reanudan los depósitos de 3 mil 100 pesos a todas las beneficiarias

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultas mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social promovida por el Gobierno de México que otorga apoyo económico a mujeres adultas residentes en el país.

Está enfocado en mujeres de 60 a 64 años, con el objetivo de que todas dentro de ese grupo accedan al beneficio.

En la etapa anterior, las beneficiarias recibían 3 mil pesos cada dos meses mediante el Banco del Bienestar. Para 2026, la cantidad aumentó a 3 mil 100 pesos.

El programa inició atendiendo únicamente a mujeres de 63 y 64 años. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum amplió la cobertura para mujeres desde los 60 años.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

La Secretaría del Bienestar gestiona la operación, el registro de beneficiarias, la entrega de apoyos y la vigilancia de todos los procedimientos requeridos.

Pago Marzo Pensión Mujeres Bienestar 2026

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, informó que ya se efectuaron los depósitos de marzo para la Pensión Mujeres Bienestar 2026.

Estos recursos forman parte del segundo bimestre del año, que abarca marzo y abril, y están dirigidos a mujeres beneficiarias de este programa social con edades entre 60 y 64 años.

En la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel presentó el calendario oficial de pagos correspondientes a marzo de 2026.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Precisó que los pagos comenzaron el lunes 2 de marzo y se realizarán de forma escalonada conforme a la primera letra del apellido paterno, por lo que es fundamental revisar el calendario de este mes.

Debe recordarse que los depósitos se hacen en las tarjetas del Banco del Bienestar de las beneficiarias, quienes reciben un monto total de 3 mil 100 pesos.

Suspensión de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar este lunes 16 de marzo de 2026

Este lunes 16 de marzo no habrá depósitos para las beneficiarias, ya que es un día festivo oficial con motivo del aniversario del Natalicio de Benito Juárez, cuya conmemoración, originalmente el sábado 21, se recorre al lunes más próximo.

Debido a que nadie recibió dispersión en su tarjeta del Banco del Bienestar este lunes 16 de marzo, beneficiarias se preguntan cuándo serán reanudados los pagos de este programa social.

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de este mes de marzo de 2026 serán suspendidos este lunes 16. Foto: Secretaría del Bienestar.

¿Cuándo se reanudarán los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026?

Los depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar serán reanudados este martes 17 de marzo para las beneficiarias cuyo apellido paterno inicie con M y así sucesivamente, de acuerdo con lo notificado por la Secretaría del Bienestar y el calendario de pagos.

Los depósitos faltantes serán a estos beneficiarios:

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| M | Martes | 17 |

| N, Ñ, O | Miércoles | 18 |

| P, Q | Jueves | 19 |

| R | Viernes | 20 |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.