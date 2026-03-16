México

Pensión Bienestar 2026: qué beneficiarios recibirán el pago de marzo de 6 mil 400 pesos del lunes 16 al viernes 20

Los depósitos de este programa social arrancaron el pasado lunes 2 de marzo, según lo notificado por la Secretaría del Bienestar

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La Pensión del Bienestar es
La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social implementado por el Gobierno de México y dirigido a personas mayores de 65 años.

Este recurso proporciona a sus beneficiarios un monto de 6 mil 400 pesos cada dos meses, mediante tarjetas del Banco del Bienestar.

El propósito fundamental es garantizar ingresos constantes para quienes superan los 65 años, con el fin de facilitar la adquisición de productos básicos y contribuir a su seguridad económica.

La Secretaría del Bienestar coordina todas las etapas del programa, incluyendo el registro, la entrega de apoyos y la atención a los beneficiarios.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Pago de marzo de la Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, anunció el inicio de la entrega de la Pensión Bienestar correspondiente a marzo de 2026.

Estos recursos pertenecen al segundo bimestre del año e incluyen a personas mayores de 65 años inscritas en el programa para los meses de marzo y abril.

En la conferencia matutina presidida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, Montiel presentó el calendario oficial de pagos asignados para marzo de 2026.

Ariadna Montiel, titular de la
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos el pasado lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Los depósitos comenzaron el pasado lunes 2 de marzo y se realizan de manera escalonada según la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario, por lo que se recomienda consultar el calendario vigente.

Es importante considerar que los pagos se depositan en todas las tarjetas del Banco del Bienestar y cada beneficiario recibe 6 mil 400 pesos.

Por este motivo, quienes tienen 65 años o más y forman parte del programa buscan saber si recibirán el pago entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo.

¿Qué beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán el pago del lunes 16 al viernes 20 de marzo de este 2026?

Cabe recordar que los pagos de la Pensión Bienestar fueron suspendidos temporalmente este lunes 16 de marzo debido a que es un día feriado oficial por el Aniversario del Natalicio de Benito Juárez; sin embargo, los depósitos serán reanudados este próximo martes 17 y las dispersiones de esta semana hasta el viernes 20 serán para beneficiarios cuya primera letra de su apellido paterno comience con las letras:

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| M | Martes | 17 |

| N, Ñ, O | Miércoles | 18 |

| P, Q | Jueves | 19 |

| R | Viernes | 20 |

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Por lo tanto, aquellos beneficiarios de la Pensión Bienestar cuya letra de su apellido paterno comience con las letras M hasta la R serán quienes reciban el pago de 6 mil 400 pesos de este programa social.

Durante el fin de semana no habrá pagos y serán reanudados hasta el lunes 23 de enero con la letra R, de acuerdo al calendario oficial de depósitos de marzo de la Secretaría del Bienestar.

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