Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias recibirán el pago de marzo de 3 mil 100 pesos del lunes 16 al viernes 20

El programa beneficia a adultas mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsada por el Gobierno de México que brinda apoyo económico a mujeres adultas que residen en el país.

Esta medida se dirige especialmente a mujeres de 60 a 64 años, garantizando que todas las integrantes de ese grupo reciban el beneficio.

Durante la etapa previa, las beneficiarias obtenían 3 mil pesos cada dos meses a través del Banco del Bienestar. En 2026, el monto subió a 3 mil 100 pesos.

El programa comenzó atendiendo solo a mujeres de 63 y 64 años. Posteriormente, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum amplió el rango de edad para incluir a mujeres desde los 60 años.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

La Secretaría del Bienestar tiene la responsabilidad de organizar el programa, realizando el registro de las beneficiarias, la distribución de apoyos y la supervisión de todos los procesos necesarios.

Pago de marzo de la Pensión Mujeres Bienestar 2026

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, comunicó que comenzaron los depósitos correspondientes a marzo para la Pensión Mujeres Bienestar 2026.

Estos fondos forman parte del segundo bimestre del año, que abarca marzo y abril, y están destinados a todas las beneficiarias del programa social de 60 a 64 años.

En la conferencia matutina presidida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, Montiel detalló el calendario oficial de pagos previsto para marzo de 2026.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar arrancaron el pasado lunes 2 de marzo y serán entregados de manera escalonada de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno, por lo que es importante consultar el calendario vigente.

Cabe señalar que los depósitos se realizan en las tarjetas del Banco del Bienestar y cada beneficiaria recibe 3 mil 100 pesos.

Por esta razón, las beneficiarias inscritas en el programa buscan saber si su pago será depositado entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo.

¿Qué beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el pago del lunes 16 al viernes 20 de marzo de este 2026?

Es importante señalar que los pagos de la Pensión Bienestar se suspendieron de manera temporal este lunes 16 de marzo al tratarse de un día feriado oficial por el Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

No obstante, los depósitos se reanudarán el martes 17 de marzo y las dispersiones correspondientes a esta semana, hasta el viernes 20, serán para las personas beneficiarias cuya primera letra del apellido paterno inicia con las siguientes letras:

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| M | Martes | 17 |

| N, Ñ, O | Miércoles | 18 |

| P, Q | Jueves | 19 |

| R | Viernes | 20 |

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

En consecuencia, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar cuyo apellido paterno inicia con las letras M hasta la R recibirán el pago de 3 mil 100 pesos correspondiente a este programa social.

No se realizarán pagos durante el fin de semana y la entrega de recursos se retomará el lunes 23 de enero con la letra R, conforme al calendario oficial de depósitos de marzo establecido por la Secretaría del Bienestar.