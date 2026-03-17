No las escondas: cómo cuidar las canas para que luzcan con brillo y resaltar su color plateado

Las canas son una manifestación natural del envejecimiento y un símbolo de madurez y autenticidad. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las canas son cabellos que han perdido su pigmentación natural y adquieren un color blanco, gris o plateado.

Este cambio ocurre cuando las células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color al cabello, disminuyen su actividad o dejan de funcionar con el tiempo.

La aparición de canas forma parte del proceso natural de envejecimiento, aunque también puede estar relacionada con factores genéticos, estrés o determinadas condiciones de salud.

Y a pesar de que durante muchos años se busco retrasar su aparición e incluso ocultarlas a toda costa, ahora existe una nueva tendencia que invita a reivindicarlas y dejar de verlas desde un aspecto negativo para convertirlas en un distintivo de elegancia y madurez cuando reciben el cuidado adecuado.

Es así que cada vez más personas eligen revalorar el cabello plateado y lucirlo con orgullo, apostando por rutinas que favorecen su brillo y salud.

Adoptar hábitos de cuidado específicos permite que las canas reflejen personalidad, confianza y una imagen renovada.

Aplicar rutinas personalizadas convierte cada hebra gris en un reflejo de confianza y madurez. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo cuidar las canas para que luzcan con brillo, saludables y sean símbolo de elegancia y madurez

Para que las canas luzcan con brillo, saludables y reflejen elegancia y madurez, es importante seguir una rutina de cuidado específica que atienda sus necesidades particulares.

En este sentido, y de acuerdo con información de la Academia Americana de Dermatología, entre algunas de las recomendaciones para cuidar las canas destacan las siguientes:

Higiene adecuada : Lavar el cabello con productos suaves, libres de sulfatos y formulados para cabello canoso o gris, ayuda a mantener su color natural y evita la resequedad.

Uso de shampoos matizantes : Aplicar shampoos violeta o azul una vez por semana neutraliza tonos amarillentos o apagados, realzando el brillo plateado de las canas.

Hidratación profunda : Utilizar acondicionadores y mascarillas hidratantes con regularidad previene la sequedad y protege la fibra capilar, que tiende a volverse más áspera con la aparición de canas.

Protección térmica y solar : Aplicar productos con filtro UV y evitar el uso excesivo de herramientas de calor como secadores o planchas ayuda a conservar la salud y el brillo del cabello.

Corte y peinado regular : Mantener un corte que favorezca la textura y el movimiento de las canas contribuye a una apariencia pulida y elegante.

Alimentación equilibrada : Consumir alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas y minerales fortalece el cabello desde el interior y favorece una apariencia saludable.

Evitar productos con alcohol y fragancias fuertes: Estos ingredientes pueden resecar el cabello y opacar el brillo natural de las canas.

Una alimentación rica en vitaminas, minerales y antioxidantes fortalece el cabello desde el interior y contribuye a unas canas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adoptar estos cuidados permite que las canas se conviertan en un rasgo distintivo, asociado a la elegancia y la madurez en lugar de verlas como símbolo de envejecimiento.