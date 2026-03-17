Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 17 de marzo: continúan manifestantes avanzando sobre Av. Insurgentes

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Servicios de emergencia trabajan sobre Circuito Interior dirección poniente y Ferrocarril Hidalgo , colonia 7 de Noviembre, en la alcaldía Gustavo A. Madero . Tráfico en la zona.

Continúa afectada la circulación en Av. Marina Nacional al Oriente a la altura de Bahía de San Hipólito, alcaldía Miguel Hidalgo , por manifestantes .

Bloqueo en Eje 3 Norte en ambos sentidos a la altura de Calzada Camarones , alcaldía Azcapotzalco, por manifestantes.

Cerrada la circulación de Av. 20 de Noviembre a la altura de Venustiano Carranza , alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.

Cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. José Loreto Fabela a la altura de Av. Río Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero, por manifestantes .

Continúan manifestantes avanzando sobre Av. Insurgentes a la altura de Donato Guerra próximos a Eje 1 Poniente.

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