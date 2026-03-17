México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 17 de marzo: continúan manifestantes avanzando sobre Av. Insurgentes

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18:04 hsHoy

Continúan manifestantes avanzando sobre Av. Insurgentes a la altura de Donato Guerra próximos a Eje 1 Poniente.

Alternativa vial: Chapultepec y Circuito Interior.

17:36 hsHoy

Cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. José Loreto Fabela a la altura de Av. Río Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero, por manifestantes.

Alternativa vial: Av. Gran Canal del Desagüe y Av. 416.

17:18 hsHoy

Percance vial en carriles centrales de Circuito Interior superando avenida Marina Nacional.

16:11 hsHoy

Cerrada la circulación de Av. 20 de Noviembre a la altura de Venustiano Carranza, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.

Alternativa vial: Jesús María, Isabel La Católica y Eje Central Lázaro Cárdenas.

15:39 hsHoy

Bloqueo en Eje 3 Norte en ambos sentidos a la altura de Calzada Camarones, alcaldía Azcapotzalco, por manifestantes.

Alternativa vial: Av. Biólogo Maximino Martínez y Salónica.

14:44 hsHoy

Continúa afectada la circulación en Av. Marina Nacional al Oriente a la altura de Bahía de San Hipólito, alcaldía Miguel Hidalgo, por manifestantes.

Manifestación av. Marina Nacional CDMX
Manifestación av. Marina Nacional CDMX Alcaldía Miguel Hidalgo (@OVIALCDMX/X)
14:34 hsHoy

Vehículo descompuesto sobre Viaducto y Torreón, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

13:46 hsHoy

Vehículo descompuesto en Calz. I. Zaragoza al Oriente y Canal de San Juan.

13:00 hsHoy

Servicios de emergencia trabajan sobre Circuito Interior dirección poniente y Ferrocarril Hidalgo, colonia 7 de Noviembre, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tráfico en la zona.

Accidente en Circuito Interior y Ferrocarril Hidalgo, en la alcaldía Gustavo A. Madero
12:50 hsHoy

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Tráfico Insurgentes Sur CDMX
Tráfico Insurgentes Sur CDMX (@OVIALCDMX/X)

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