Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 17 de marzo: continúan manifestantes avanzando sobre Av. Insurgentes

Continúan manifestantes avanzando sobre Av. Insurgentes a la altura de Donato Guerra próximos a Eje 1 Poniente.
Alternativa vial: Chapultepec y Circuito Interior.
Cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. José Loreto Fabela a la altura de Av. Río Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero, por manifestantes.
Alternativa vial: Av. Gran Canal del Desagüe y Av. 416.
Percance vial en carriles centrales de Circuito Interior superando avenida Marina Nacional.
Cerrada la circulación de Av. 20 de Noviembre a la altura de Venustiano Carranza, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes.
Alternativa vial: Jesús María, Isabel La Católica y Eje Central Lázaro Cárdenas.
Bloqueo en Eje 3 Norte en ambos sentidos a la altura de Calzada Camarones, alcaldía Azcapotzalco, por manifestantes.
Alternativa vial: Av. Biólogo Maximino Martínez y Salónica.
Continúa afectada la circulación en Av. Marina Nacional al Oriente a la altura de Bahía de San Hipólito, alcaldía Miguel Hidalgo, por manifestantes.
Vehículo descompuesto sobre Viaducto y Torreón, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.
Vehículo descompuesto en Calz. I. Zaragoza al Oriente y Canal de San Juan.
Servicios de emergencia trabajan sobre Circuito Interior dirección poniente y Ferrocarril Hidalgo, colonia 7 de Noviembre, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tráfico en la zona.
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