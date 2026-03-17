México

INAH activa operativo por equinoccio de primavera 2026: estas son las zonas arqueológicas incluidas

Estas acciones se activarán a partir del 20 de marzo y se extenderán hasta el 22

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El Templo de Kukulcán en
El Templo de Kukulcán en Chichén Itzá se prepara para el fenómeno arqueoastronómico del Equinoccio de Primavera 2026, esperando a miles de visitantes para observar el descenso de la serpiente. (INAH)

La Secretaria de Cultura de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó acerca del operativo que se implementará en diversas zonas arqueológicas del país con motivo del equinoccio de primavera 2026.

Ante la llegada de visitantes a múltiples regiones de México, autoridades anunciaron las estrategias que pondrán en marcha en los sitios históricos, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los asistentes al evento y trabajadores, garantizando de la misma forma la integridad del patrimonio arqueológico.

Estas acciones se activarán a partir del 20 de marzo y se extenderán hasta el 22. Todas las personas interesadas en presenciar este fenómeno astronómico deberán seguir una serie de protocolos publicados por el Gobierno de México.

Prohibido acudir a las zonas arqueológicas con:

  • Mascotas
  • Alimentos
  • Bebidas alcohólicas
  • Estupefacientes
  • Armas
  • Bultos

De la misma forma, exhortaron a la población a atender las indicaciones del personal del INAH, especialmente evitando el ingreso a espacios restringidos y respetando el horario y aforos permitidos.

¿Cuándo será el cambio de estación?

De acuerdo con la información brindada por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el cambio de estación tiene fecha para el 20 de marzo de 2026, a las 8:46 horas, tiempo del centro de México.

Equinoccio de primavera. EFE/Lorenzo Hernández
Equinoccio de primavera. EFE/Lorenzo Hernández

En total, participarán 45 sitios patrimoniales de 20 entidades mexicanas, entre las que destacan:

  • Bonampak (Chiapas)
  • Palenque (Chiapas)
  • Yaxchilán (Chiapas)
  • Cobá (Quintana Roo)
  • Dzibanché (Quintana Roo)
  • Ichkabal (Quintana Roo)
  • Muyil (Quintana Roo)
  • Tulum (Quintana Roo)
  • Kinichná (Quintana Roo)
  • Cerro de la Estrella (Ciudad de México)
  • Cuicuilco (Ciudad de México)
  • Templo Mayor (Ciudad de México)
  • Tlatelolco (Ciudad de México)
  • Chalcatzingo (Morelos)
  • Teopanzolco (Morelos)
  • Xochicalco (Morelos)
  • Cantona (Puebla)
  • Cholula (Puebla)
  • Paquimé (Chihuahua)
  • Arroyo Seco (Guanajuato)
  • Tula (Hidalgo)
  • Tzintzuntzan (Michoacán)
  • Monte Albán (Oaxaca)
  • El Cerrito (Querétaro)
  • El Tajín (Veracruz)
  • La Quemada (Zacatecas)

Entrada a las zonas arqueológicas del INAH

El INAH hizo un recordatorio al público nacional y extranjero acerca de los boletos de entrada, resaltando que el ingreso a los sitios arqueológicos que están bajo resguardo de la institución solo se pueden adquirir en las taquillas de cada lugar. Recomendó asistir con ropa y calzado cómodo, así como con aditamentos para protegerse del sol.

La mayoría de las áreas históricas recibirán a los visitantes en los horarios habituales de apertura, pero las autoridades sugieren estar al pendiente de los avisos oficiales y locales difundidos por medio de redes sociales de los recintos patrimoniales y del organismo de arqueología, principalmente para tener conocimiento de la última hora de acceso.

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