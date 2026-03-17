INAH activa operativo por equinoccio de primavera 2026: estas son las zonas arqueológicas incluidas

El Templo de Kukulcán en Chichén Itzá se prepara para el fenómeno arqueoastronómico del Equinoccio de Primavera 2026, esperando a miles de visitantes para observar el descenso de la serpiente. (INAH)

La Secretaria de Cultura de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó acerca del operativo que se implementará en diversas zonas arqueológicas del país con motivo del equinoccio de primavera 2026.

Ante la llegada de visitantes a múltiples regiones de México, autoridades anunciaron las estrategias que pondrán en marcha en los sitios históricos, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los asistentes al evento y trabajadores, garantizando de la misma forma la integridad del patrimonio arqueológico.

Estas acciones se activarán a partir del 20 de marzo y se extenderán hasta el 22. Todas las personas interesadas en presenciar este fenómeno astronómico deberán seguir una serie de protocolos publicados por el Gobierno de México.

Prohibido acudir a las zonas arqueológicas con:

Mascotas

Alimentos

Bebidas alcohólicas

Estupefacientes

Armas

Bultos

De la misma forma, exhortaron a la población a atender las indicaciones del personal del INAH, especialmente evitando el ingreso a espacios restringidos y respetando el horario y aforos permitidos.

¿Cuándo será el cambio de estación?

De acuerdo con la información brindada por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el cambio de estación tiene fecha para el 20 de marzo de 2026, a las 8:46 horas, tiempo del centro de México.

Equinoccio de primavera. EFE/Lorenzo Hernández

En total, participarán 45 sitios patrimoniales de 20 entidades mexicanas, entre las que destacan:

Bonampak (Chiapas)

Palenque (Chiapas)

Yaxchilán (Chiapas)

Cobá (Quintana Roo)

Dzibanché (Quintana Roo)

Ichkabal (Quintana Roo)

Muyil (Quintana Roo)

Tulum (Quintana Roo)

Kinichná (Quintana Roo)

Cerro de la Estrella (Ciudad de México)

Cuicuilco (Ciudad de México)

Templo Mayor (Ciudad de México)

Tlatelolco (Ciudad de México)

Chalcatzingo (Morelos)

Teopanzolco (Morelos)

Xochicalco (Morelos)

Cantona (Puebla)

Cholula (Puebla)

Paquimé (Chihuahua)

Arroyo Seco (Guanajuato)

Tula (Hidalgo)

Tzintzuntzan (Michoacán)

Monte Albán (Oaxaca)

El Cerrito (Querétaro)

El Tajín (Veracruz)

La Quemada (Zacatecas)

Entrada a las zonas arqueológicas del INAH

El INAH hizo un recordatorio al público nacional y extranjero acerca de los boletos de entrada, resaltando que el ingreso a los sitios arqueológicos que están bajo resguardo de la institución solo se pueden adquirir en las taquillas de cada lugar. Recomendó asistir con ropa y calzado cómodo, así como con aditamentos para protegerse del sol.

La mayoría de las áreas históricas recibirán a los visitantes en los horarios habituales de apertura, pero las autoridades sugieren estar al pendiente de los avisos oficiales y locales difundidos por medio de redes sociales de los recintos patrimoniales y del organismo de arqueología, principalmente para tener conocimiento de la última hora de acceso.