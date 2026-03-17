INAH activa operativo por equinoccio de primavera 2026: estas son las zonas arqueológicas incluidas

La Secretaria de Cultura de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó acerca del operativo que se implementará en diversas zonas arqueológicas del país con motivo del equinoccio de primavera 2026.
Ante la llegada de visitantes a múltiples regiones de México, autoridades anunciaron las estrategias que pondrán en marcha en los sitios históricos, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los asistentes al evento y trabajadores, garantizando de la misma forma la integridad del patrimonio arqueológico.
Estas acciones se activarán a partir del 20 de marzo y se extenderán hasta el 22. Todas las personas interesadas en presenciar este fenómeno astronómico deberán seguir una serie de protocolos publicados por el Gobierno de México.
Prohibido acudir a las zonas arqueológicas con:
- Mascotas
- Alimentos
- Bebidas alcohólicas
- Estupefacientes
- Armas
- Bultos
De la misma forma, exhortaron a la población a atender las indicaciones del personal del INAH, especialmente evitando el ingreso a espacios restringidos y respetando el horario y aforos permitidos.
¿Cuándo será el cambio de estación?
De acuerdo con la información brindada por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el cambio de estación tiene fecha para el 20 de marzo de 2026, a las 8:46 horas, tiempo del centro de México.
En total, participarán 45 sitios patrimoniales de 20 entidades mexicanas, entre las que destacan:
- Bonampak (Chiapas)
- Palenque (Chiapas)
- Yaxchilán (Chiapas)
- Cobá (Quintana Roo)
- Dzibanché (Quintana Roo)
- Ichkabal (Quintana Roo)
- Muyil (Quintana Roo)
- Tulum (Quintana Roo)
- Kinichná (Quintana Roo)
- Cerro de la Estrella (Ciudad de México)
- Cuicuilco (Ciudad de México)
- Templo Mayor (Ciudad de México)
- Tlatelolco (Ciudad de México)
- Chalcatzingo (Morelos)
- Teopanzolco (Morelos)
- Xochicalco (Morelos)
- Cantona (Puebla)
- Cholula (Puebla)
- Paquimé (Chihuahua)
- Arroyo Seco (Guanajuato)
- Tula (Hidalgo)
- Tzintzuntzan (Michoacán)
- Monte Albán (Oaxaca)
- El Cerrito (Querétaro)
- El Tajín (Veracruz)
- La Quemada (Zacatecas)
Entrada a las zonas arqueológicas del INAH
El INAH hizo un recordatorio al público nacional y extranjero acerca de los boletos de entrada, resaltando que el ingreso a los sitios arqueológicos que están bajo resguardo de la institución solo se pueden adquirir en las taquillas de cada lugar. Recomendó asistir con ropa y calzado cómodo, así como con aditamentos para protegerse del sol.
La mayoría de las áreas históricas recibirán a los visitantes en los horarios habituales de apertura, pero las autoridades sugieren estar al pendiente de los avisos oficiales y locales difundidos por medio de redes sociales de los recintos patrimoniales y del organismo de arqueología, principalmente para tener conocimiento de la última hora de acceso.