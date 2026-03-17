México

FGR aseguró 20 mil litros de gas LP y más de 80 cilindros tras cateo en despachadora ilegal de Cosamaloapan, Veracruz

El operativo fue realizado en coordinación con autoridades estatales y federales

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El sitio fue asegurado por
El sitio fue asegurado por las autoridades federales. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó un operativo en Cosamaloapan, Veracruz, donde logró el aseguramiento de 20 mil litros de gas LP y 86 cilindros de distintas capacidades tras un cateo en una despachadora que operaba de forma ilegal desde la colonia Centro.

Las acciones dejaron como saldo la detención de una persona y el decomiso de herramientas utilizadas para la venta del gas.

Las imágenes compartidas por la FGR revelan que el sitio contaba con logos similares a los utilizados por la empresa Gas Express Nieto, sin embargo, no confirmaron si el predio y la despachadora tienen relaciona alguna con la compañía que opera en diversas entidades del país.

El cateo fue autorizado por un juez de Control a solicitud de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). La FGR reportó el saldo del operativo conjunto este 17 de marzo mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales.

Cateo y aseguramiento de hidrocarburos

Un vehículo de la FGR
Un vehículo de la FGR bloqueó el acceso a la gasera. Crédito: FGR

Durante la intervención, las autoridades detuvieron a una persona e incautaron los siguientes indicios:

  • 2 tanques estacionarios con válvula de medición
  • 1 pipa de gas LP
  • 5 vehículos con batea
  • 1 motocicleta
  • Dinero en efectivo

Asimismo, señalaron que el inmueble donde presuntamente se comercializaba el hidrocarburo de forma ilícita quedó bajo resguardo.

La investigación sigue abierta, mientras las autoridades evalúan la situación jurídica de la persona detenida, respetando su presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial.

Coordinación de fuerzas federales y estatales

Según el reporte oficial, en el despliegue participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal (PE), quienes en conjunto aseguraron el perímetro para garantizar la integridad de la operación.

El operativo, que respondió a diligencias previas, también incluyó la participación de peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF).

En el comunicado donde fue informado el operativo, la FGR reiteró su invitación a la ciudadanía para presentar denuncias sobre delitos federales, presencialmente o de forma anónima.

Otras acciones contra despachadoras ilegales

Personal de la Agencia de
Personal de la Agencia de Investigación Criminal asegurando el sitio. Crédito: FGR

La FGR ha implementado operativos similares en otros estados. El 21 de enero de 2026, en la localidad de Frontera, municipio de Centla, Tabasco, la autoridad federal inhabilitó una despachadora de gas LP que operaba sin los permisos correspondientes.

En esa ocasión, el cateo fue autorizado por una jueza de Distrito, y se aseguró un tanque con capacidad de 5 mil litros -lleno a un 20 por ciento de su capacidad- conectado a un sistema despachador, así como equipo de medición y mangueras, evidenciando la operación irregular del sitio.

Estas acciones forman parte de la estrategia de la Fiscalía General de la República para combatir la venta y distribución ilegal de hidrocarburos en territorio nacional.

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