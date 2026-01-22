México

FGR inhabilitó despachadora de gas LP que operaba sin permisos en Centla, Tabasco

En el sitio se aseguró un tanque de gas de cinco mil litros, el cual se encontraba aproximadamente a un 20 por ciento de su capacidad

Personal de la Agencia de
Personal de la Agencia de Investigación Criminal asegurando el sitio. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un cateo en la localidad de Frontera, municipio de Centla, Tabasco, para inhabilitar un inmueble señalado por operar como despachadora de gas LP sin los permisos necesarios.

La diligencia, autorizada por una jueza de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio y adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, respondió a una investigación en curso.

La acción fue revelada por la FGR mediante sus canales oficiales este 21 de enero de 2026.

Coordinación y participación de distintas autoridades en el operativo

El cateo en el inmueble del municipio de Centla contó con la colaboración de varias instancias del gobierno federal y estatal.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina se sumaron a la operación, junto con integrantes de la Guardia Nacional.

Además, según reportes oficiales, se sumó a la acción la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco (SSP), quienes, junto con el Ejército y la Marina, brindaron seguridad en el perímetro para garantizar el desarrollo seguro del procedimiento.

Asimismo, las autoridades informaron sobre la presencia de Protección Civil en el sitio, quienes fueron fundamentales, ya que personal especializado evaluó los factores de riesgo asociados al almacenamiento y manejo del gas LP en el lugar.

Según reportes de las autoridades, esta coordinación interinstitucional permitió que las autoridades actuaran de manera eficaz y segura, protegiendo tanto a los participantes en el operativo como a la comunidad cercana al inmueble.

Aseguramiento de tanque y material de gas L.P. sin permiso

Dentro del inmueble inspeccionado, las autoridades encontraron un tanque con capacidad de cinco mil litros, que en ese momento estaba cargado al 20 por ciento de su capacidad, lo que equivale a aproximadamente mil litros de gas LP.

Sitio del aseguramiento. Crédito: FGR

Las autoridades detallarlo que el tanque de gas estaba conectado a un sistema despachador, junto con una manguera y equipo de medición, elementos que evidenciaban el funcionamiento de la instalación como una planta despachadora sin la autorización correspondiente.

Estos hallazgos refuerzan la línea de investigación sobre la presunta operación irregular de la planta, ya que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos exige permisos específicos para este tipo de actividades.

Disposición de los objetos asegurados y continuación de la investigación

Tras el operativo, el inmueble, el gas LP y el equipo encontrado quedaron bajo resguardo del agente del Ministerio Público de la Federación.

El proceso judicial sigue vigente hasta que se determine la situación legal de los implicados y se resuelva conforme a derecho, en el marco de la normatividad federal.

Por último, la Fiscalía General de la República reiteró su compromiso con la sociedad para investigar y perseguir los delitos de competencia federal.

