La UNAM da un paso histórico y crea Consejo de Inteligencia Artificial

(Infobae-Itzallana)

En un movimiento que redefine el rol de las universidades públicas ante la revolución tecnológica, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la creación del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial, un órgano estratégico establecido por acuerdo del rector Leonardo Lomelí Vanegas para articular las capacidades institucionales frente a los retos y oportunidades que plantea la IA.

Una respuesta al contexto digital que no da espera

Los números hablan solos. Según estudios recientes de Ipsos y Google, dos terceras partes de los mexicanos con acceso a internet ya integran la inteligencia artificial en su cotidianidad, y la mayoría lo hace con un propósito claro: aprender. Ante esta realidad, la UNAM no podía quedarse al margen.

Considerada la tecnología de adopción más rápida en la historia humana —con una penetración comparable a la de los smartphones o las redes sociales en su etapa de despegue—, la IA exige respuestas institucionales a la altura de su velocidad. El nuevo Consejo es, precisamente, esa respuesta.

Foto: CUARTOSCURO

Más que tecnología: un proyecto con alma humanista

Su misión central es construir una estrategia transversal que sirva de guía para el desarrollo de soluciones adaptadas a la realidad social, lingüística y económica de México y América Latina, siempre bajo un marco de responsabilidad ética y visión social.

“El progreso técnico debe respetar siempre la dignidad humana y la equidad.” — Principio rector del Consejo Coordinador de IA de la UNAM

La protección de la integridad académica y la propiedad intelectual en el entorno digital figuran entre sus prioridades más urgentes, en un momento en que la generación asistida por IA replantea los fundamentos de la producción del conocimiento.

Innovación pedagógica y empleabilidad en el centro

El Consejo también tiene una vocación transformadora hacia adentro: impulsar la creatividad y la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y desarrollar competencias digitales en el alumnado que le permitan insertarse con ventaja en el mercado laboral del futuro.

Para ello, promoverá vínculos activos con los sectores productivos, facilitando la transferencia de conocimiento y mejorando la empleabilidad de los egresados, siempre bajo criterios de beneficio social.

El uso de la inteligencia artificial ha crecido de manera exponencial en los últimos años.

El Comité Académico Interdisciplinario: el cerebro del Consejo

Para sostenerse a la vanguardia de las tendencias emergentes, el Consejo contará con el apoyo de un Comité Académico Interdisciplinario (CAI), un espacio de pensamiento colectivo que reunirá voces de distintas disciplinas para abordar las complejidades de la IA desde múltiples ángulos.

El organismo sesionará de manera ordinaria al menos dos veces al año, y de forma extraordinaria cada vez que la urgencia de los temas así lo requiera, dotándolo de la agilidad necesaria para responder a una tecnología que evoluciona sin pausas.

La UNAM lidera la conversación latinoamericana sobre IA

Con esta decisión, la UNAM no solo reafirma su autonomía tecnológica, sino que se posiciona como referente continental en la gobernanza universitaria de la inteligencia artificial. La apuesta del rector Lomelí por conjuntar esfuerzos interuniversitarios transforma el reto en oportunidad: la de que México, con su enorme diversidad y su tradición humanista, contribuya a moldear una IA más justa, más inclusiva y más humana.