México

La UNAM da un paso histórico y crea Consejo de Inteligencia Artificial

Frente a los grandes desafíos y retos generados por la inserción de la IA en México, la máxima Casa de Estudios se posiciona como referente continental en la gobernanza universitaria

Guardar
(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

En un movimiento que redefine el rol de las universidades públicas ante la revolución tecnológica, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la creación del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial, un órgano estratégico establecido por acuerdo del rector Leonardo Lomelí Vanegas para articular las capacidades institucionales frente a los retos y oportunidades que plantea la IA.

Una respuesta al contexto digital que no da espera

Los números hablan solos. Según estudios recientes de Ipsos y Google, dos terceras partes de los mexicanos con acceso a internet ya integran la inteligencia artificial en su cotidianidad, y la mayoría lo hace con un propósito claro: aprender. Ante esta realidad, la UNAM no podía quedarse al margen.

Considerada la tecnología de adopción más rápida en la historia humana —con una penetración comparable a la de los smartphones o las redes sociales en su etapa de despegue—, la IA exige respuestas institucionales a la altura de su velocidad. El nuevo Consejo es, precisamente, esa respuesta.

Foto: CUARTOSCURO
Foto: CUARTOSCURO

Más que tecnología: un proyecto con alma humanista

Su misión central es construir una estrategia transversal que sirva de guía para el desarrollo de soluciones adaptadas a la realidad social, lingüística y económica de México y América Latina, siempre bajo un marco de responsabilidad ética y visión social.

El progreso técnico debe respetar siempre la dignidad humana y la equidad.” — Principio rector del Consejo Coordinador de IA de la UNAM

La protección de la integridad académica y la propiedad intelectual en el entorno digital figuran entre sus prioridades más urgentes, en un momento en que la generación asistida por IA replantea los fundamentos de la producción del conocimiento.

Innovación pedagógica y empleabilidad en el centro

El Consejo también tiene una vocación transformadora hacia adentro: impulsar la creatividad y la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y desarrollar competencias digitales en el alumnado que le permitan insertarse con ventaja en el mercado laboral del futuro.

Para ello, promoverá vínculos activos con los sectores productivos, facilitando la transferencia de conocimiento y mejorando la empleabilidad de los egresados, siempre bajo criterios de beneficio social.

El uso de la inteligencia
El uso de la inteligencia artificial ha crecido de manera exponencial en los últimos años.

El Comité Académico Interdisciplinario: el cerebro del Consejo

Para sostenerse a la vanguardia de las tendencias emergentes, el Consejo contará con el apoyo de un Comité Académico Interdisciplinario (CAI), un espacio de pensamiento colectivo que reunirá voces de distintas disciplinas para abordar las complejidades de la IA desde múltiples ángulos.

El organismo sesionará de manera ordinaria al menos dos veces al año, y de forma extraordinaria cada vez que la urgencia de los temas así lo requiera, dotándolo de la agilidad necesaria para responder a una tecnología que evoluciona sin pausas.

La UNAM lidera la conversación latinoamericana sobre IA

Con esta decisión, la UNAM no solo reafirma su autonomía tecnológica, sino que se posiciona como referente continental en la gobernanza universitaria de la inteligencia artificial. La apuesta del rector Lomelí por conjuntar esfuerzos interuniversitarios transforma el reto en oportunidad: la de que México, con su enorme diversidad y su tradición humanista, contribuya a moldear una IA más justa, más inclusiva y más humana.

Temas Relacionados

UNAMInteligencia ArtificialTecnologíaChat-GPTGeminiClaudemexico-noticias

Más Noticias

Ellos son los futbolistas japoneses que han pasado por la Liga MX

Desde inicios de los años 2000, algunos futbolistas japoneses han encontrado espacio en equipos del futbol mexicano

Ellos son los futbolistas japoneses

Caen dos sicarios de “Comandante R24″, brazo armado del Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Los detenidos cuentan con 19 y 21 años y fueron detenidos al tratar de escapar cuando autoridades les marcaron en alto cuando viajaban en un auto con placas de California

Caen dos sicarios de “Comandante

Más de 200 taxis del Edomex refuerzan la seguridad con cámaras conectadas al C5

Unidades del norte del Estado de México han inhibido los indices delictivos en rutas intermunicipales

Más de 200 taxis del

Fernando Bonilla celebra la incomodidad que genera La Oficina: “La vida imita al arte”

El actor ironizó sobre una supuesta campaña financiada para promocionar la serie y lanzó una dura crítica contra plataformas de streaming que priorizan fama sobre talento en sus producciones

Fernando Bonilla celebra la incomodidad

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en S Pedro Pochutla

El temblor sucedió a las 9:56 horas, a una distancia de 43 km de S Pedro Pochutla y tuvo una profundidad de 19.1 km

Temblor en Oaxaca hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos sicarios de “Comandante

Caen dos sicarios de “Comandante R24″, brazo armado del Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Colectivo que descubrió el “panteón clandestino” con varios restos humanos en Sonora busca a joven que desapareció en 2019

Fiscalía de Guanajuato trató de ocultar feminicidios de dos jóvenes en Huanímaro, pobladores exigen justicia

Por opacidad de la FGR, jueza ordena reabrir investigación contra vicealmirante Farías Laguna por caso de huachicol fiscal

En territorio de Los Mayos: Marina desmantela ‘narcolaboratorio’ de metanfetaminas en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Fernando Bonilla celebra la incomodidad

Fernando Bonilla celebra la incomodidad que genera La Oficina: “La vida imita al arte”

Junior H levanta la voz en Texas contra la prohibición de los narcocorridos en México: “Es el gobierno contra nosotros”

Detienen a tres por robo y agresión contra la influencer Evelyn Villa en Toluca |Video

Tía abuela de Luis Miguel reacciona a las fotos filtradas del hijo mayor de ‘El Sol de México’: “Es guapo”

Cómo preparar un delicioso licuado de plátano y yogur que aporta energía al cuerpo

DEPORTES

México vs Jamaica EN VIVO:

México vs Jamaica EN VIVO: el Tri ya lo gana por goleada en el Pre Mundial Femenil Marruecos 2026

Barcelona vs Newcastle: cuándo y dónde ver EN VIVO los octavos de final de la UEFA Champions League en México

Ellos son los futbolistas japoneses que han pasado por la Liga MX

¡Histórico! Capitanes de la CDMX clasifica por primera vez a los playoffs de la NBA G League

Julián Quiñones sueña con representar a México en el Mundial 2026: “Me mato cada día en los partidos”