Entre el crecimiento y la precariedad: sector logístico en Edomex en contradicción, revela estudio de la UAM

Aumento de los CEDIS en el Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El acelerado crecimiento del sector logístico en el Estado de México no solo ha transformado el paisaje urbano e industrial de la entidad, sino que también ha generado profundas consecuencias laborales, sociales y ambientales, advierten académicos e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

De acuerdo con el estudio titulado “Impactos Económicos, Laborales, Sociales y Ambientales del crecimiento del Sector Logístico en el Estado de México”, este modelo de desarrollo ha traído consigo prácticas que afectan directamente la salud, la dignidad y la calidad de vida de miles de trabajadores.

Uno de los hallazgos más alarmantes está relacionado con las condiciones físicas a las que se enfrentan los empleados en centros logísticos y de distribución.

Datos alarmantes

CEDIS del Edomex crecen, pero afectan a trabajdores, según estudio de la UAM (Especial)

Según la investigación, muchos trabajadores evitan consumir agua durante sus jornadas laborales para no tener que acudir al sanitario, ya que deben someterse a estrictas revisiones antes y después de hacerlo.

Esta práctica, motivada por el temor a perder bonos de productividad o parte de su salario, ha derivado en afectaciones a la salud, particularmente en problemas renales.

A este panorama se suma un entorno de vigilancia constante. Los trabajadores son monitoreados mediante supervisión directa y dispositivos tecnológicos que miden su rendimiento en tiempo real.

Esta presión permanente, señala el estudio, ha provocado un aumento en síntomas de ansiedad, estrés, aislamiento y otros padecimientos emocionales, configurando un ambiente laboral altamente hostil.

Jornada extenuantes

Trabajadores de CEDIS en el Edomex, tienen jornadas de 12 horas (EFE/ José Pasos)

El informe también describe jornadas extenuantes que superan las 12 horas, durante las cuales los empleados deben desplazarse continuamente dentro de grandes instalaciones. El uso de equipo pesado, como calzado industrial, incrementa el desgaste físico.

Como resultado, personas jóvenes —entre 20 y 30 años— comienzan a presentar enfermedades que anteriormente eran comunes en edades más avanzadas, lo que evidencia un deterioro acelerado de su salud.

En el ámbito social, la investigación destaca la ausencia de vínculos entre los trabajadores. La alta rotación de personal y las dinámicas internas de control dificultan la construcción de relaciones de compañerismo, solidaridad e identidad colectiva.

De acuerdo con los especialistas, estas condiciones no son accidentales, sino que responden a estrategias que inhiben la organización laboral y la defensa de derechos.

Devastación ambiental

Grupos sociales y ambientales han denunciado la devastación ambiental por la llegada de CEDIS al Edomex (Foto: Xochitlavive/FB)

Otro punto crítico es el papel de los sindicatos. El estudio documenta que, aunque se realizan descuentos por cuotas sindicales, muchos trabajadores no conocen a sus representantes ni participan en su elección. Esto genera desconfianza y la percepción de que estas organizaciones operan en beneficio de las empresas, en lugar de proteger a los empleados.

En términos ambientales, si bien el informe se centra en el impacto humano, también se advierte que la expansión del sector logístico ha implicado una transformación significativa del territorio mexiquense, con efectos negativos en ecosistemas locales y recursos naturales por la devastación de zonas agricolas como ocurrió en los municipios de Tepotzotlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultepec, entre otras.

Los investigadores concluyen que el modelo logístico actual, impulsado por la demanda del comercio y la distribución, requiere una revisión profunda que coloque en el centro los derechos laborales y el bienestar social.

Asimismo, hacen un llamado a autoridades, empresas y sociedad civil para generar políticas que regulen estas prácticas y garanticen condiciones de trabajo dignas.

Actualmente, el Edomex suma más de 390 centros logisticos, lo cual lo coloca en el primer lugar del país al tener infraestructura de distribución, lo que representa el 13 por ciento de la capacidad del país. Además tiene 235 desarrollos industriales en toda la entidad.

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Al tener dialogo on con pobladores cercanos a los Centros de Distribució se detectó:

Destrucción ambiental en múltiples formas.

Transformación total de la vida comunitaria, social y cultural.

Empleo si, pero a un alto costo en la salud

Colapso de transporte y movilidad en la zona por falta de planeación

Aumento de la inseguridad.

El crecimiento continua por las facilidades que se otorgan a inversiones extranjeras

Este diagnóstico abre el debate sobre el verdadero costo del desarrollo logístico en el Estado de México, evidenciando que, detrás de la eficiencia operativa, existe una realidad marcada por precariedad, desgaste humano y desigualdad.