México

Alessandra Rosaldo revela su dura lucha contra la depresión y ansiedad: “Estoy tan loca”

La cantante mexicana sorprendió al confesar en una charla íntima que atravesó años de malestar emocional hasta entender que la ansiedad y la depresión eran parte de su vida, gracias a un diagnóstico reciente y liberador

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Alessandra Rosaldo revela su diagnóstico
Alessandra Rosaldo revela su diagnóstico de ansiedad y depresión durante una emotiva entrevista en el pódcast 'Entre hermanas' (IG: alexrosaldo)

Alessandra Rosaldo, cantante y actriz mexicana, reveló que fue diagnosticada recientemente con ansiedad y depresión tras un largo periodo de malestar emocional, durante el cual llegó a convencerse de que era una carga para su familia.

Su testimonio, ofrecido sin reservas en el pódcast “Entre hermanas”, pone en primer plano el impacto que los trastornos de salud mental pueden tener en la vida cotidiana, así como la importancia del diagnóstico preciso.

En la conversación relató que, aunque nunca desarrolló pensamientos suicidas, sí atravesó una etapa en la que creyó que su esposo, Eugenio Derbez, y su hija estarían mejor sin ella.

Los estudios genéticos realizados permitieron
Los estudios genéticos realizados permitieron a Alessandra comprender mejor el origen de sus síntomas y los factores genéticos involucrados en su salud mental

Durante el episodio, Rosaldo abordó junto a especialistas la relación directa entre la salud intestinal y el equilibrio emocional. Se explicó que el intestino desempeña un rol fundamental en la generación de neurotransmisores como la serotonina, “Un intestino que no está funcionando bien te va a bajar la producción de serotonina”, indicó una de las invitadas médicas al pódcast, advirtiendo que una mala salud digestiva puede influir en estados de ánimo como la ansiedad y la depresión.

Este enfoque llevó a Rosaldo a buscar alternativas diagnósticas y a someterse a estudios genéticos, cuyos resultados fueron determinantes para comprender la naturaleza de sus síntomas.

La artista mexicana destacó la
La artista mexicana destacó la importancia del reconocimiento formal de los trastornos mentales y la relevancia de un diagnóstico preciso para su recuperación (Foto: Instagram/ger.parra)

La artista compartió cómo su malestar se intensificó en los últimos años y enfatizó que el diagnóstico resultó tanto sorpresivo como liberador: “Imagínate estar así años. Yo jamás lo hubiera pensado, pero hace poco alguien me detectó una ansiedad severa y depresión, la ansiedad siento que la he tenido toda la vida, pero sí siento que en los últimos años se me disparó cañón. Por un lado fue como ‘¿qué?’, pero al mismo tiempo me liberé de saber que esto tiene nombre, que no me estoy volviendo loca”, manifestó.

Este aspecto diferenciado ―el hallazgo de causas genéticas y el papel de la salud hormonal como disparadores― añade profundidad a su experiencia, según puntualizó en la charla con Entre hermanas.

Los síntomas, el diagnóstico y las consecuencias emocionales en la vida de Alessandra Rosaldo

El reconocimiento formal de su padecimiento expone una trayectoria clínica compleja:

“En los últimos años, a raíz de que empecé a sentirme muy mal, en mi búsqueda me encontré con algunos médicos que me mandaron a hacer estudios genéticos y fue como ‘wow’, yo no sabía que existía esta información”, relató Rosaldo.

Los síntomas de ansiedad y
Los síntomas de ansiedad y depresión pasaron desapercibidos durante años en la vida de Alessandra Rosaldo antes de recibir un diagnóstico profesional (IG: @ederbez)

Esta revelación la condujo a entender que la ansiedad había estado presente “toda la vida”, mientras que la depresión se agudizó recientemente, posiblemente ligada a cambios hormonales.

Rosaldo distinguió que sus pensamientos, aunque intensos, nunca constituyeron ideación suicida: “Yo jamás me consideré una persona deprimida ni con pensamientos suicidas, ni mucho menos”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció una época en que experimentó una culpa persistente, llegando a pensar: “No estaba pensando en aventarme de la ventana ni mucho menos, pero tenía esa sensación de ‘estoy tan mal, estoy tan loca, soy una carga para ellos’. No pensaba en matarme, pero sí me preguntaba cómo le hago para quitarme de sus vidas y no seguirlos afectando con esto que yo traigo”.

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