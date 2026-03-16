Secretario de Agricultura respalda a Claudia Sheinbaum: México mantendrá ayuda a Cuba y destaca laresalta solidaridad nacional

Julio Berdegué respalda a Claudia Sheinbaum y la política de ayuda de México a Cuba. (Gobierno de México)

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y defendió la política de solidaridad que México mantiene con Cuba ante la crisis económica y energética que atraviesa la isla.

A través de redes sociales, el funcionario difundió un mensaje acompañado de un fragmento de video de la mandataria, en el que subrayó que la relación histórica de México con otros países se basa en principios de fraternidad, cooperación y respeto mutuo.

“La relación de México con las naciones del mundo se ha construido históricamente sobre la fraternidad y el respeto mutuo. Más allá de las diferencias políticas, no se debe provocar hambre e inseguridad alimentaria a todo un pueblo”, escribió.

Julio Berdegué afirmó en redes que la solidaridad de México con Cuba refleja la grandeza del pueblo.

El secretario añadió que la postura del gobierno federal responde a valores humanitarios que, afirmó, forman parte de la identidad nacional.

“La solidaridad, como bien señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, nace de la grandeza del corazón del pueblo mexicano”, señaló en su publicación.

Sheinbaum respalda llamado de López Obrador para apoyar a Cuba

El posicionamiento del secretario ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum respaldara públicamente el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador para brindar apoyo al pueblo cubano.

Durante un evento realizado en Compostela, Nayarit, la mandataria recordó que el exjefe del Ejecutivo —quien actualmente se encuentra retirado de la vida pública en Palenque, Chiapas— publicó un mensaje en el que expresó su preocupación por la situación que enfrenta la población de la isla.

Desde Nayarit, la presidenta Sheinbaum respaldó la colecta promovida por AMLO en favor de Cuba.

“El presidente López Obrador, que está ahora en retiro, dijo: ‘me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba’”, relató la mandataria.

La presidenta explicó que el país caribeño enfrenta desde hace décadas restricciones comerciales que limitan el acceso a productos y combustible, lo que ha agravado la situación económica y energética.

México mantiene política de ayuda humanitaria a la isla

En su mensaje, Sheinbaum subrayó que la ayuda mexicana se basa en razones humanitarias y no necesariamente en coincidencias políticas con el gobierno cubano.

“Hay quien dice: ‘yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba’. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”, expresó.

La mandataria reiteró que México continuará brindando apoyo a la población de la isla y señaló que quienes deseen sumarse a la iniciativa también pueden hacerlo mediante aportaciones voluntarias.

México mantiene su política de solidaridad y ayuda humanitaria hacia Cuba.

“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el gobierno, y quien quiera apoyar que apoye”, afirmó.

Por qué México manda poyos a Cuba: crisis energética y económica

El respaldo expresado por funcionarios mexicanos ocurre en medio de un escenario complejo en Cuba, donde la escasez de combustibles y alimentos ha provocado apagones frecuentes y dificultades en el suministro de productos básicos.

En ese contexto, el gobierno mexicano ha enviado en los últimos meses diversos cargamentos de ayuda humanitaria, principalmente alimentos, medicamentos y suministros médicos, con el objetivo de apoyar a la población.

Aunque anteriormente se exploró la posibilidad de enviar petróleo para mitigar la crisis energética, autoridades mexicanas han señalado que actualmente se prioriza la asistencia humanitaria debido a posibles repercusiones comerciales con Estados Unidos.

Cuba enfrenta escasez de alimentos y energía que afecta a toda la población. REUTERS/Norlys Perez

Reacciones políticas tras el llamado a la solidaridad

El mensaje difundido por el expresidente López Obrador generó diversas reacciones en redes sociales, particularmente por parte de integrantes de la oposición, quienes cuestionaron la iniciativa de apoyar a Cuba.

Ante ello, la presidenta defendió el posicionamiento y afirmó que la solidaridad con otros pueblos forma parte de la tradición histórica del país.

La postura de México ante la crisis en Cuba

México mantiene una política de solidaridad y ayuda humanitaria hacia Cuba .

La presidenta defendió el llamado de Andrés Manuel López Obrador para apoyar al pueblo cubano.

La ayuda mexicana ha incluido alimentos , medicinas y suministros médicos enviados a la isla.

El envío de petróleo se encuentra limitado actualmente por posibles implicaciones comerciales internacionales.

El posicionamiento de funcionarios del gobierno federal reafirma la postura de México de mantener apoyo humanitario hacia Cuba, en medio de un debate político interno sobre el alcance de esa cooperación internacional.