Sheinbaum entrega pensiones del Bienestar en Nayarit

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Desde Compostela, Nayarit, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar durante su segunda gira por el estado. Al evento asistieron autoridades locales y federales. La gira, que comenzó en Colima, incluyó varios municipios y se realizó como parte de las actividades por el Día Internacional de las Mujeres.

Citlalli Hernández Mora, secretaria de Mujeres, señaló que esta entrega representa el cierre de una serie de actividades impulsadas por la presidenta. Hernández Mora explicó que, además de la entrega de tarjetas, se inauguraron CENTROS Libre, espacios para mujeres con atención jurídica, psicológica y social.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, indicó que la pensión reconoce el trabajo de las mujeres a partir de los 60 años y detalló que actualmente 300 mil mujeres reciben este apoyo en el país. Montiel Reyes subrayó que las mujeres de Nayarit forman parte de una nueva etapa y destacó el papel de la presidenta Sheinbaum en este proceso.

La jornada concluyó con la entrega de tarjetas de apoyos sociales a mujeres de Nayarit, en un acto encabezado por la presidenta, el gobernador del estado y la Secretaría del Bienestar.

Sheinbaum reafirma su apoyo a Cuba

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el esfuerzo del pueblo de Nayarit; además, también respaldó públicamente la colecta promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para enviar ayuda humanitaria a Cuba.

Sheinbaum Pardo señaló que la invitación de López a la ciudadanía refleja la solidaridad del pueblo mexicano.

La mandatarifa afirmó que quienes deseen contribuir con donativos pueden hacerlo y reiteró que su administración mantendrá el apoyo a Cuba.

En 'Hacia una economía moral', AMLO expone su modelo económico y social, defendiendo la empatía y la generosidad como bases para México. Crédito: Editorial Planeta

AMLO, quien interrumpió su retiro para lanzar la convocatoria, explicó que los recursos recaudados se destinarán a la compra de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, mediante la asociación civil Humanidad con América Latina.

En lo que va de 2026, México ha enviado tres cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba, como parte de la cooperación bilateral, pese al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y las advertencias sobre posibles sanciones a países que brinden asistencia a la isla. Las autoridades cubanas confirmaron la recepción de estos apoyos, que incluyen insumos básicos y combustibles.