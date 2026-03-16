Se acerca la llegada de la primavera a México: cómo cuidar a tu mascota en esta temporada de calor

Evita que tu mascota sufra de deshidratación durante esta época del año y sigue estas recomendaciones para mantenerla fresca. (Adobe Stock)

La llegada de la primavera a México marca el fin de la temporada fría, trayendo consigo temperaturas elevadas que exigen precauciones no solo para los humanos, sino también para nuestras mascotas.

En este cambio estacional, el calor intenso puede desencadenar problemas de salud como golpes de calor, deshidratación o agotamiento, por lo que es esencial adoptar medidas preventivas para protegerlas y garantizar su bienestar.

Medidas para proteger a tu mascota en temporada de calor

Sigue estas recomendaciones y evita que tu mascota sufra de problemas de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a información de Purina, estas son una serie de recomendaciones para evitar que los animales sufran un golpe de calor:

Acceso constante a agua fría : Proporciona agua fresca y fría en todo momento para ayudar a tu mascota a regular su temperatura corporal y evitar la deshidratación. Agrega cubitos de hielo para que juegue o usa una fuente de agua para incentivarla a beber más.

Espacios sombreados : Si tu mascota está al aire libre, asegúrate de que tenga un área fresca bajo un árbol, sombrilla o cualquier refugio que bloquee el sol directo, ideal para descansar cómodamente.

Evita dejar a tu mascota dentro de un vehículo, ya que el interior se calienta rápidamente y puede causar golpes de calor fatales, incluso con ventanas entreabiertas

Ambientes frescos y ventilados : Mantén el hogar con aire acondicionado o buena circulación de aire, especialmente si la dejas sola. Monitorea la temperatura interna para su comodidad.

Cuidado con superficies calientes : El pavimento o pisos expuestos al sol queman las patas de las mascotas por su cercanía al suelo; opta por césped o áreas frescas durante paseos.

Paseos en horarios frescos : Realiza actividades físicas temprano en la mañana o al atardecer, evitando el mediodía cuando el calor es más intenso.

Juegos acuáticos : Si a tu mascota le gusta el agua, permite chapoteos en aspersores, piscinas o zonas seguras para refrescarse de forma divertida (usa chalecos salvavidas en aguas abiertas).

Evita perrerías o espacios cerrados calurosos : Las casetas exteriores se calientan rápido; prefiere áreas interiores con aire acondicionado y ventilación abundante.

Cortes de pelaje para mascotas largas: Lleva a tu mascota a la peluquería para un recorte que alivie el calor, especialmente si tiene pelo largo.

Accesorios refrescantes: Usa colchonetas refrigerantes o camas frescas disponibles en tiendas especializadas para que se relaje en temperaturas agradables.

Opciones alternativas si hace mucho calor: Llévala contigo a lugares pet-friendly, déjala con familiares/amigos o pide a alguien que la visite para checar su bienestar y rellenar agua.

Aunque los golpes de calor representan una amenaza real conforme las temperaturas se disparan en esta época del año, adoptar medidas preventivas simples puede proteger a tu mascota y permitirles disfrutar de la temporada sin riesgos.

Síntomas de que tu mascota tiene calor

Estos signos pueden ayudarte para darte cuenta que tu mascota tiene calor. (Foto: Especial)

Los animales presenta diversos síntomas si tienen calor, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Orejas que se desploman de pronto: Si las orejas de tu mascota suelen mantenerse rígidas y de repente se caen flácidas, podría indicar malestar o exceso de calor.

Cola en posición baja: Un movimiento lento o aletargado de la cola, más cerca del suelo, señala que no se siente bien y necesita atención inmediata.

Colapso o debilidad extrema: La reducción en el flujo sanguíneo puede hacer que tu mascota se desplome, tambalee o no logre sostenerse erguida.

Respiración agitada en exceso: Un jadeo leve es normal en climas cálidos o tras actividad, pero si es constante o viene con dificultad para respirar, enfríala de inmediato.

Babeo abundante: La saliva excesiva suele acompañar al jadeo intenso, como una clara advertencia de sobrecalentamiento corporal.

Vómitos o heces sueltas: Estos síntomas repentinos aceleran la deshidratación; ofrece agua fresca y contacta al veterinario sin demora.

Confusión o falta de equilibrio: La exposición prolongada al calor provoca desorientación, tropiezos o movimientos torpes, requiriendo enfriamiento urgente.

En caso de que el animal presente alguno de estos síntomas, es importante actuar a la brevedad y buscar la forma de mantener fresca a tu mascota,