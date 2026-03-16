Óscar 2026: Guillermo del Toro se queda sin Mejor Guion Adaptado por Frankenstein

Guillermo Del Toro holds his phone as he attends the Oscars show at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026. REUTERS/Mike Blake

La ceremonia de los Óscar 2026 dejó una de las sorpresas de la noche en la categoría de Mejor Guion Adaptado. El cineasta mexicano Guillermo del Toro, nominado por su adaptación de Frankenstein, no logró llevarse la estatuilla pese a que su película figuraba entre las favoritas de la temporada.

La Academia finalmente otorgó el premio a Paul Thomas Anderson por el guion de Una batalla tras otra, una cinta inspirada en la novela Vineland del escritor Thomas Pynchon.

Con esta victoria, Anderson consiguió su primer Óscar tras acumular 11 nominaciones a lo largo de su carrera, un reconocimiento que muchos en la industria consideraban pendiente.

Para Del Toro, la nominación representaba un importante reconocimiento a su ambiciosa reinterpretación del clásico literario, pero el premio terminó escapándose en una categoría particularmente reñida.

Una categoría con fuerte competencia

La categoría de Mejor Guion Adaptado en los Óscar 2026 reunió a varias de las producciones más comentadas del año. Además de Frankenstein, las nominadas incluyeron:

Hamnet , escrita por Chloé Zhao y Maggie O’Farrell

Bugonia , con guion de Will Tracy

Sueños de trenes , escrita por Greg Kwedar y Clint Bentley

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

El nivel de la competencia fue considerado uno de los más altos de la edición, lo que hizo que los pronósticos previos a la gala estuvieran divididos entre varios candidatos.

FILE PHOTO: Guillermo del Toro accepts the Best Director award for 'Frankenstein', at the AARP Movies for Grownups Awards in Beverly Hills, California, U.S., January 10, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

<i>Frankenstein</i>, una de las producciones más ambiciosas del año

Aunque no obtuvo el premio en esta categoría, la película Frankenstein destacó como uno de los proyectos más comentados de la temporada cinematográfica. La cinta, producida por Netflix, representa la visión personal de Del Toro sobre la historia creada por Mary Shelley.

El filme también llamó la atención por su elenco y su propuesta estética, además de la actuación del actor Jacob Elordi en el papel de la criatura, una interpretación que fue ampliamente reconocida durante la temporada de premios y que le valió una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto.

En total, Frankenstein logró nueve nominaciones en los Óscar 2026, lo que confirmó su peso dentro de la competencia de este año y consolidó el proyecto como una de las apuestas más ambiciosas del streaming en el ámbito cinematográfico.