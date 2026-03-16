No hay influencias dentro de la Profeco, asegura Sheinbaum sobre el caso de demanda colectiva de consumidores contra Walmart

Una persona entra en una tienda Walmart el jueves 16 de octubre de 2025 en Englewood, Colorado. (Foto AP/David Zalubowski, Archivo)

Durante la conferencia matutina de este lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre la demanda colectiva que impulsa contra Walmart y Bodega Aurrera, luego de reportes de cancelaciones de compras y falta de entrega de productos a consumidores en México.

El tema surgió tras el cuestionamiento de una reportera, quien expuso el caso de personas que aseguran haber sido afectadas por estas tiendas y que, pese a acudir a la Profeco, no obtuvieron solución satisfactoria.

Sheinbaum descarta irregularidades en Profeco

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la Profeco incurra en omisiones o irregularidades y respaldó el trabajo del titular del organismo, César Iván Escalante Ruiz.

“Eso no pasa en la Profeco”, afirmó la mandataria, al tiempo que explicó que la institución busca, en primera instancia, resolver los conflictos mediante conciliación entre consumidores y empresas.

Sheinbaum detalló que uno de los casos más relevantes ocurrió con Walmart, donde se publicaron productos a precios erróneos. Sin embargo, señaló que esto no exime a la empresa de responsabilidad.

“Si se anuncia a un precio, lo que trata de hacer Profeco es que se respete. Si la tienda se niega, entonces viene la sanción”, puntualizó.

¿Qué pasó con Walmart y las cancelaciones?

Por su parte, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, explicó que el conflicto se originó por una cancelación masiva de compras en línea registrada en marzo de 2025.

De acuerdo con el funcionario, el problema derivó de precios publicados que no fueron respetados, lo que provocó que múltiples pedidos fueran cancelados posteriormente por la empresa.

Ante esta situación, la dependencia inició procedimientos y lanzó una convocatoria para integrar una acción colectiva en defensa de los consumidores afectados.

Cómo funciona el proceso de conciliación de Profeco

Escalante Ruiz detalló que el proceso de atención a quejas en la Profeco consta de tres etapas de conciliación. En ellas, se busca llegar a un acuerdo entre el consumidor y la empresa.

En caso de que no se logre una solución, la institución deja a salvo los derechos de los afectados, quienes pueden:

Escalar el caso a instancias legales

Presentar denuncias adicionales

Participar en acciones colectivas

“El objetivo siempre es favorecer a las personas consumidoras”, subrayó.

Demanda colectiva: ya hay casi 100 consumidores inscritos

El titular de la Profeco informó que ya se inició la demanda colectiva con 96 consumidores que otorgaron su consentimiento para ser representados por la institución.

No obstante, estimó que el número de personas afectadas podría ser mucho mayor.

“Por los expedientes que tenemos, calculamos que podrían ser alrededor de 839 consumidores beneficiados por esta acción colectiva”, indicó.

Profeco llama a más afectados a sumarse

La Profeco reiteró el llamado a todas las personas que hayan sufrido cancelaciones o incumplimientos en compras realizadas en Walmart o Bodega Aurrera a sumarse a la demanda colectiva.

El objetivo es fortalecer el caso y garantizar que las empresas:

Respeten los precios anunciados

Cumplan con las entregas

Compensen a los consumidores afectados

Este proceso legal busca sentar un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores en México, especialmente en el comercio electrónico.

Pasos y documentos necesarios para unirse a la demanda

Las personas interesadas en integrarse a la demanda colectiva de la Profeco deben reunir y presentar la siguiente documentación:

Documentos necesarios:

Formato de consentimiento para que la Procuraduría Federal del Consumidor los represente

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Relatoría de hechos firmada

Comprobantes de compra (tickets, facturas, correos electrónicos o estados de cuenta)

Evidencia de cancelación o incumplimiento (capturas de pantalla, correos, folios de pedido)

Pasos a seguir:

Reunir toda la documentación que acredite la compra y la afectación. Enviar los documentos por correo electrónico a la Profeco o acudir a una oficina de atención al consumidor. Esperar la validación del expediente para integrarse formalmente a la acción colectiva.

La Profeco mantiene abierta la convocatoria para sumar a más consumidores y fortalecer el caso legal contra Walmart y Bodega Aurrera.