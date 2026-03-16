México

No hay influencias dentro de la Profeco, asegura Sheinbaum sobre el caso de demanda colectiva de consumidores contra Walmart

La institución busca reunir a las personas afectadas para iniciar un proceso judicial que permita defender los derechos del consumidor

Guardar
Una persona entra en una
Una persona entra en una tienda Walmart el jueves 16 de octubre de 2025 en Englewood, Colorado. (Foto AP/David Zalubowski, Archivo)

Durante la conferencia matutina de este lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre la demanda colectiva que impulsa contra Walmart y Bodega Aurrera, luego de reportes de cancelaciones de compras y falta de entrega de productos a consumidores en México.

El tema surgió tras el cuestionamiento de una reportera, quien expuso el caso de personas que aseguran haber sido afectadas por estas tiendas y que, pese a acudir a la Profeco, no obtuvieron solución satisfactoria.

Sheinbaum descarta irregularidades en Profeco

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la Profeco incurra en omisiones o irregularidades y respaldó el trabajo del titular del organismo, César Iván Escalante Ruiz.

“Eso no pasa en la Profeco”, afirmó la mandataria, al tiempo que explicó que la institución busca, en primera instancia, resolver los conflictos mediante conciliación entre consumidores y empresas.

Sheinbaum detalló que uno de los casos más relevantes ocurrió con Walmart, donde se publicaron productos a precios erróneos. Sin embargo, señaló que esto no exime a la empresa de responsabilidad.

“Si se anuncia a un precio, lo que trata de hacer Profeco es que se respete. Si la tienda se niega, entonces viene la sanción”, puntualizó.

¿Qué pasó con Walmart y las cancelaciones?

Por su parte, el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, explicó que el conflicto se originó por una cancelación masiva de compras en línea registrada en marzo de 2025.

De acuerdo con el funcionario, el problema derivó de precios publicados que no fueron respetados, lo que provocó que múltiples pedidos fueran cancelados posteriormente por la empresa.

Ante esta situación, la dependencia inició procedimientos y lanzó una convocatoria para integrar una acción colectiva en defensa de los consumidores afectados.

Cómo funciona el proceso de conciliación de Profeco

Escalante Ruiz detalló que el proceso de atención a quejas en la Profeco consta de tres etapas de conciliación. En ellas, se busca llegar a un acuerdo entre el consumidor y la empresa.

En caso de que no se logre una solución, la institución deja a salvo los derechos de los afectados, quienes pueden:

  • Escalar el caso a instancias legales
  • Presentar denuncias adicionales
  • Participar en acciones colectivas

“El objetivo siempre es favorecer a las personas consumidoras”, subrayó.

Demanda colectiva: ya hay casi 100 consumidores inscritos

El titular de la Profeco informó que ya se inició la demanda colectiva con 96 consumidores que otorgaron su consentimiento para ser representados por la institución.

No obstante, estimó que el número de personas afectadas podría ser mucho mayor.

“Por los expedientes que tenemos, calculamos que podrían ser alrededor de 839 consumidores beneficiados por esta acción colectiva”, indicó.

Profeco llama a más afectados a sumarse

La Profeco reiteró el llamado a todas las personas que hayan sufrido cancelaciones o incumplimientos en compras realizadas en Walmart o Bodega Aurrera a sumarse a la demanda colectiva.

El objetivo es fortalecer el caso y garantizar que las empresas:

  • Respeten los precios anunciados
  • Cumplan con las entregas
  • Compensen a los consumidores afectados

Este proceso legal busca sentar un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores en México, especialmente en el comercio electrónico.

Pasos y documentos necesarios para unirse a la demanda

Las personas interesadas en integrarse a la demanda colectiva de la Profeco deben reunir y presentar la siguiente documentación:

Documentos necesarios:

  • Formato de consentimiento para que la Procuraduría Federal del Consumidor los represente
  • Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
  • Relatoría de hechos firmada
  • Comprobantes de compra (tickets, facturas, correos electrónicos o estados de cuenta)
  • Evidencia de cancelación o incumplimiento (capturas de pantalla, correos, folios de pedido)

Pasos a seguir:

  1. Reunir toda la documentación que acredite la compra y la afectación.
  2. Enviar los documentos por correo electrónico a la Profeco o acudir a una oficina de atención al consumidor.
  3. Esperar la validación del expediente para integrarse formalmente a la acción colectiva.

La Profeco mantiene abierta la convocatoria para sumar a más consumidores y fortalecer el caso legal contra Walmart y Bodega Aurrera.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraProfecoWalmartDemanda colectivaDerechos del consumidorPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Popocatépetl tuvo 6 exhalaciones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl tuvo 6 exhalaciones en

No había condiciones para resguardar los inmuebles donde hallaron la narconómina de ‘El Mencho’, justifica la FGR

El Ministerio Publico Federal relató que durante el operativo se presentaron “enfrentamientos armados”, lo que obligó a trasladar de manera prioritaria al detenido

No había condiciones para resguardar

“Abrazamos a los familiares”: Sheinbaum compartió detalles del homenaje a militares caídos en abatimiento de El Mencho

La mandataria detalló que en el acto estuvieron presentes altos mandos del gabinete de seguridad, así como familiares de los elementos fallecidos

“Abrazamos a los familiares”: Sheinbaum

¿Se comunicará Sheinbaum con Trump? Así respondió la presidenta y fijó los lineamientos para tratar con EEUU

En medio de señalamientos sobre un supuesto “narcogobierno” y el rechazo a la intervención militar, Sheinbaum dejó claro los cuatro principios que rigen la relación bilateral

¿Se comunicará Sheinbaum con Trump?

Inteligencia artificial ayuda a conservar lenguas indígenas mexicanas en riesgo de extinción

Un proyecto de la UNAM explora cómo la tecnología puede evitar que los idiomas originarios desaparezcan del mapa cultural

Infobae
MÁS NOTICIAS

NARCO

No había condiciones para resguardar

No había condiciones para resguardar los inmuebles donde hallaron la narconómina de ‘El Mencho’, justifica la FGR

Director de la DEA presume foto con Omar García Harfuch tras reunión en EEUU: estos son los temas que abordaron

Luis R. Conriquez cantó corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale 2026

Lealtades, presión de rivales y posible contraataque: los tres frentes del CJNG tras la caída de “El Mencho”

Sean Penn y “El Chapo”: el polémico encuentro con el narco que marcó al ganador del premio Oscar 2026

ENTRETENIMIENTO

“A ver si la próxima

“A ver si la próxima te subes con Wendy”: Poncho de Nigris retó a Crystal Molly encendiendo los rumores para el próximo Ring Royale

“Hazlo posible, Poncho”: Cinco peleas que internautas sueñan ver en Ring Royale 2027

“Nos entregamos sin filtros”: la reacción de Ale y Beta tras su victoria en ‘¿Apostarías por mí?’

“Vieja mugrosa”: ‘La Barby’ Juárez  recibe agresión física y verbal en pelea de Alberto del Río

La emoción de Marcela Mistral tras vencer a Karely Ruiz en Ring Royale 2026: “Es la primera vez que gano algo en mi vida”

DEPORTES

Revancha en la final de

Revancha en la final de la Liga Mexicana de Softbol: Diablos Femenil y Sultanes disputarán la Serie de la Reina

Chelsea vs PSG: cuándo y dónde ver los octavos de final EN VIVO de la UEFA Champions League en México

Manchester City vs Real Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO los octavos de final de la UEFA Champions League en México

Polémica en el Estadio Akron rumbo al Mundial 2026: cambian la zona de bancas para cumplir con el reglamento de FIFA

André Jardine se ilusiona con el regreso del América al Estadio Azteca tras su victoria ante Mazatlán FC