Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de marzo: marcha lenta en línea 8 por revisión de tren

El cierre de la estación Chabacano el 16 de marzo interrumpe la comunicación directa entre las líneas 2, 8 y 9, un punto clave para la movilidad en el centro de la capital.

El flujo de trenes se encuentra detenido debido a que una persona presuntamente se habría arrojado a las vías

Después del rescate de una persona en vías, la línea que recorre de Garibaldi a Constitución de 1917 tiene avance regular

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Durante la revisión de un tren, las estaciones de la línea 8 presentan un atraso significativo.

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