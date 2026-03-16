México

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de marzo: marcha lenta en línea 8 por revisión de tren

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto se mantienen cerradas

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21:24 hsHoy

Marcha lenta en línea 8

Durante la revisión de un tren, las estaciones de la línea 8 presentan un atraso significativo.

Usuarios mencionan una espera de 8 a 15 minutos

(Captura de pantalla)
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20:58 hsHoy

Conoce la más reciente actualización sobre retrasos y cierres en el Metrobús este 16 de marzo

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

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20:55 hsHoy

Línea 8 opera con normalidad

Después del rescate de una persona en vías, la línea que recorre de Garibaldi a Constitución de 1917 tiene avance regular

(Captura de pantalla)
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20:52 hsHoy

Detienen servicio en Línea 8 del Metro

El flujo de trenes se encuentra detenido debido a que una persona presuntamente se habría arrojado a las vías

El ascenso y descenso de
El ascenso y descenso de los pasajeros será por los lados laterales. Foto: X/@MetroCDMX.
20:52 hsHoy

Cierre de Chabacano: alternativas para transbordar entre líneas 9, 2 y 8 en el Metro CDMX

Los trayectos habituales se modifican por la implementación de servicios gratuitos de RTP

(Captura de pantalla)
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El cierre de la estación Chabacano el 16 de marzo interrumpe la comunicación directa entre las líneas 2, 8 y 9, un punto clave para la movilidad en el centro de la capital.

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