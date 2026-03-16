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Cierre de Chabacano: alternativas para transbordar entre líneas 9, 2 y 8 en el Metro CDMX

Los trayectos habituales se modifican por la implementación de servicios gratuitos de RTP

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(Captura de pantalla)
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El cierre de la estación Chabacano el 16 de marzo interrumpe la comunicación directa entre las líneas 2, 8 y 9, un punto clave para la movilidad en el centro de la capital.

Además, tres estaciones dejarán de funcionar en una sola dirección, así que es necesario que las personas usuarias tomen rutas alternas.

Las autoridades habilitaron transporte gratuito por medio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), pero también es importante considerar rutas alternativas con Trolebús y Metrobús

Durante el cierre de Chabacano, los usuarios pueden transbordar entre las líneas 2, 8 y 9 usando rutas alternativas.

Se ofrecen servicios gratuitos de RTP a lo largo del corredor afectado y se sugiere combinar trayectos en Trolebús y Metrobús, así como salir por estaciones cercanas para facilitar el transbordo entre líneas y mantener sus desplazamientos habituales.

La suspensión impacta la rutina de miles de pasajeros habituados a usar Chabacano como punto de interconexión.

El cierre incluye también las estaciones San Antonio Abad y Viaducto, y fue programado en el día festivo del Natalicio de Benito Juárez para reducir el impacto.

Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

Rutas alternas con Trolebús, Metrobús y transporte superficial

El Trolebús Línea 2 ofrece otra opción para sortear el cierre, pues recorre Eje Central y conecta puntos como Xola, Viaducto, Pino Suárez e Isabel la Católica, permitiendo rodear el área bloqueada, según Moovit. Esto facilita retomar la correspondencia con líneas de Metro activas sin depender directamente de Chabacano.

Las líneas 1 y 2 de Metrobús operan sobre Insurgentes y Eje 4 Sur y brindan trayectos paralelos al Metro. Ofrecen conexiones indirectas a distintos puntos de la ciudad, permitiendo a los usuarios evitar la zona afectada durante el periodo de obras.

Además, existen paradas cercanas habilitadas para el transporte superficial que pueden ser útiles para los viajeros que deban combinar Metro y otros medios públicos. Estas alternativas ayudan a minimizar trayectos a pie y tiempos de espera en los traslados.

Cómo transbordar en las Líneas 2, 8 y 9 del Metro CDMX sin Chabacano y con un sólo boleto

Para transbordar entre las líneas cerradas existen rutas específicas. Ir de Línea 8 a Línea 9 implica tomar la Línea 8 hasta Garibaldi, transbordar a Línea B hacia Buenavista, pasar a Línea 3 en Guerrero y llegar a Centro Médico, para finalmente incorporarse a Línea 9.

Como alternativa, se puede viajar por Línea 8 hasta Obrera, salir a superficie y tomar transporte hacia Centro Médico.

Para conectar Línea 8 y Línea 2, la sugerencia es llegar hasta Bellas Artes y cambiar allí de línea.

(Twitter/@MetroCDMX)
(Twitter/@MetroCDMX)

En el caso de conectar Línea 9 con Línea 2, la opción principal es transbordar en Centro Médico a Línea 3 hasta Hidalgo y acceder ahí a Línea 2.

Otra posibilidad consiste en continuar en Línea 9 hasta Tacubaya, conectar con Línea 1 e integrarse posteriormente a Línea 2, aunque esto requiere más traslados.

Servicio emergente de RTP durante el cierre de Chabacano

El servicio emergente de RTP garantiza traslados gratuitos entre las estaciones Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Pino Suárez, cubriendo ambos sentidos y sustituyendo el flujo habitual interrumpido por el cierre.

El horario del servicio es de lunes a viernes de 22:00 a 00:30 horas, sábados de 20:00 a 00:30 horas y domingos de 7:00 a 00:30 horas.

Esta medida facilita la movilidad en la zona donde solían realizarse los transbordos, enlazando directamente las estaciones aledañas más transitadas. El servicio estará vigente hasta la reapertura de las estaciones afectadas, buscando mantener la continuidad de los desplazamientos con traslados seguros y gratuitos.

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