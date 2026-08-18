Sheinbaum ‘usa la soberanía’ para ocultar crímenes  como en regímenes autoritarios, acusa Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega y Claudia Sheinbaum se presentan en una composición visual de dos retratos. ((x@AlessandraRdlv | Presidencia))

Guardar

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de utilizar el concepto de ‘soberanía nacional’ para encubrir la complicidad entre el crimen organizado y militantes de Morena.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la edil publicó un video en el que denunció que la defensa de la soberanía se ha convertido en una herramienta para evitar que se visibilicen crímenes y redes de corrupción que, según sus palabras, “cohabitan” con el poder político.

La alcaldesa cuestionó: “¿Cuál es la realidad que están queriendo esconder?”. Para ella, el uso reiterado de la palabra soberanía solo busca desviar la atención de los problemas más graves: la violencia, las desapariciones y la falta de justicia en amplias zonas del país.

PUBLICIDAD

Según su explicación, México no puede considerarse soberano mientras existan regiones dominadas por el crimen organizado y donde el Estado cede ante sus intereses.

Soberanía y crimen organizado según Rojo de la Vega

En su mensaje, Rojo de la Vega afirmó que la verdadera soberanía implica que todas las personas puedan ejercer sus derechos sin miedo ni amenazas. Aseguró que la realidad es opuesta en muchas áreas del país, donde la seguridad básica está ausente y los ciudadanos viven bajo el temor a ser víctimas de delitos o desapariciones.

La alcaldesa advirtió que, diariamente, decenas de personas desaparecen en México y, en este contexto, el Estado no responde a las exigencias de las madres buscadoras ni de las víctimas.

PUBLICIDAD

Acusaciones directas y casos señalados

Rojo de la Vega detalló diversas investigaciones y casos concretos. Mencionó el escándalo del llamado “huachicol fiscal”, donde funcionarios y líderes de Morena, junto con cárteles de droga, habrían permitido el ingreso ilegal de combustible, movilizando una cantidad estimada en seiscientos mil millones de pesos. También aludió a una red criminal supuestamente encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, vinculada a extorsión, tráfico de personas y drogas llamada “La Barredora”.

La alcaldesa acusó que, a medida que se profundizaron estas investigaciones, la respuesta del gobierno cambió: de una promesa inicial de colaboración, se pasó a una defensa cerrada bajo el discurso de la soberanía. Según su relato, Morena optó por proteger a sus propios dirigentes y desviar la atención hacia un enemigo externo, lo que para ella reproduce patrones de regímenes autoritarios.

PUBLICIDAD

En palabras de Rojo de la Vega, esta estrategia busca provocar una solidaridad automática en torno al gobierno y minimizar el peso de las investigaciones y acusaciones tanto de la justicia internacional como de entidades mexicanas.

Paralelismos históricos y advertencias

La alcaldesa comparó la táctica actual del gobierno con prácticas utilizadas en regímenes totalitarios del siglo XX, como la persecución contra los judíos en la Alemania nazi, la propaganda de Stalin en la URSS o los discursos de la dinastía Kim en Corea del Norte:

“Esta técnica ya la han utilizado antes en la historia, [pitido] atacando a los judíos para justificar el Holocausto, Stalin contra el cerco capitalista para disfrazar sus fracasos internos, que mataron de hambre a su pueblo. La dinastía Kim en Corea del Norte, diciendo que Corea del Sur era un estado títere de Occidente, para justificar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra cualquiera que se atreviera a cuestionarlos”, dijo la edil.

PUBLICIDAD

FILE - Josef Stalin, secretary-general of the Communist Party of the Soviet Union and premier of the Soviet state, poses at his desk in the Kremlin, Moscow, Russia in Feb. 1950. Stalin's death from a cerebral hemorrhage in 1953 was traumatic for Soviets who venerated him. (AP Photo/File)

La funcionaria llamó a la ciudadanía a no dejarse confundir y a insistir en una definición de soberanía que realmente garantice derechos, oportunidades y seguridad para todos. Destacó: “Soberanía es tener gobernantes que defiendan tus derechos, no que señalen que moriste de un infarto cuando fuiste torturada por el crimen organizado”.

Rojo de la Vega instó directamente a la presidenta Sheinbaum a romper “el pacto de impunidad entre Morena y el crimen organizado”. Según la alcaldesa, la mandataria tiene la opción de marcar un cambio histórico o de ser recordada como la primera presidenta derrotada por las presiones internas del crimen organizado.

PUBLICIDAD