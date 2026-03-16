Lucila Mariscal revela en qué gastó 60 millones de pesos y sufre porque su hijo no la visita

Lucila Mariscal, reconocida por su personaje de ‘Doña Lencha’, perdió su fortuna de 60 millones de pesos tras décadas de éxito en el espectáculo (Foto: Cuartoscuro)

Lucila Mariscal, conocida durante décadas como ‘Doña Lencha’, revela cómo perdió su fortuna tras toda una vida dedicada al espectáculo y confiesa el profundo dolor que le causa la ausencia de su hijo, mientras vive actualmente en La Casa del Actor en la Ciudad de México.

A lo largo de su carrera, Lucila Mariscal reunió 60 millones de pesos que fueron destinados casi en su totalidad a apoyar económicamente a familiares, personas necesitadas, la compra de propiedades y costosos tratamientos médicos.

Durante 56 años de carrera, Lucila Mariscal destacó en circo, teatro, televisión y radio, llevando su humor a escenarios internacionales (Foto: Instagram/@lucilamariscaloficial)

Hoy, la actriz enfrenta la distancia con su hijo y aborda esta nueva etapa en una residencia para artistas, marcada por el desafío de la pérdida y la esperanza de mantener la cercanía de algunos seres queridos.

Durante 56 años, Mariscal se consolidó como figura emblemática del humor en México, destacando en circo, teatro, televisión y radio. “Mi carrera ha sido de 56 años, trabajé en circos, teatros, televisión y radio”, recordó.

Su personaje de ‘Doña Lencha’ la llevó a escenarios internacionales como el Madison Square Garden de Nueva York y el Moulin Rouge de París. “Recibí premios como mejor actriz dramática”, enfatizó.

La actriz mexicana destinó gran parte de su patrimonio a apoyar económicamente a familiares necesitados, inversiones inmobiliarias y tratamientos médicos costosos (Instagram/@lucilamariscaloficial)

El destino de los 60 millones de pesos

Mariscal explicó en entrevista con la periodista Matilde Obregón que su fortuna se esfumó entre apoyos a familiares y actos de solidaridad. “Yo tuve mucho dinero, llegó un momento en el que tuve 50, 60 millones de pesos en el banco, pero todo se me acabó ayudando y no me pesa”, contó.

Relató que invirtió en propiedades para sus seres cercanos: “Le puse un departamento a mi mamá, a mi hermano y a mis hijos; es mi familia y yo quería que estuvieran bien”.

Pero su generosidad trascendió lo familiar. “Independientemente de mi familia, ayudé a muchas personas que no tenían recursos, que necesitaban dinero para una operación o equis cosa, no me pesa haber ayudado al ser humano porque eso es para lo que Dios nos da, para que demos”, expresó convencida.

Además de las donaciones, parte del dinero fue destinado a bienes raíces: “Una casa en Hidalgo, compré una casa en la CDMX muy bonita, grande, y era muy feliz”.

En mayo de 2009, el hijo de Lucila Mariscal salió para atender un llamado de la corporación policiaca que dirigía en NL. Desde esa noche no se le ha vuelto a ver. Crédito: matilde Obregón, YouTube

Los problemas de salud también contribuyeron a la pérdida de su patrimonio. “Me sometí a varias cirugías de espalda, y el dinero se fue en tratamientos médicos; incluso, para mi última operación recibí apoyo económico”.

Antes de entrar a la residencia, la actriz vendió o donó sus pertenencias. “Unas las doné y otras las vendí, y todos mis trastes y todo eso, también; unos los vendí y otros los regalé, para qué los necesito.”

La familia y el dolor personal de Lucila Mariscal

A pesar de lo económico, lo que más pesa para Mariscal es el vacío afectivo. En 2009 sufrió la desaparición de su hijo menor, Andrei Alexis Hernández Mariscal, entonces subdirector de seguridad en Linares, Nuevo León. “Me lo extrajeron y lo sacrificaron, creo. No sé nada, ya tiene 14 años”, lamenta.

Sobre su relación familiar, Mariscal admite sentir todavía la lejanía de uno de sus hijos. “Tengo dos nietos todavía y un hijo en Monterrey. Yo pensaría que uno como hijo debe buscar a su madre, no la madre a su hijo, pero no”, subraya.

Lucila Mariscal decidió ingresar voluntariamente a La Casa del Actor en la Ciudad de México ante la falta de trabajo y problemas de salud (Foto: Instagram/@lucilamariscaloficial)

Siente angustia al imaginar que su hijo “ya se ha de haber enterado que me vine a ‘La Casa del Actor’, pero a lo mejor no quiere nada conmigo y pues ya ha pasado tanto dolor que ya, yo creo que mi hijo está equivocado porque debe pensar que yo no lo quiero y fue el primero, cómo no lo voy a querer”.

“Siempre traté con mucho amor a mi hijo, no sé por qué piensa que no lo quise o que no lo quiero”, reitera la actriz, transmitiendo el peso emocional de la separación.