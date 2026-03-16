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Laura León ‘cachetea’ a Anahí por darle apasionado beso a Manuel Velasco al estilo ‘Mujeres Engañadas’: “Cochina”

La RBD y ‘La Tesorito’ se reencontraron a más de 26 años de haber sido madre e hija en la famosa telenovela de Televisa

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Laura León ‘cachetea’ a Anahí
Laura León ‘cachetea’ a Anahí por darle apasionado beso a Manuel Velasco al estilo ‘Mujeres Engañadas’: “Cochina” (Foto. Instagram/@anahi)

Laura León sorprendió a los asistentes al ‘cachetear’ a Anahí durante una fiesta, reviviendo una de las escenas más recordadas de la telenovela ‘Mujeres engañadas’, a más de 26 años de su estreno.

El evento tuvo lugar en la celebración de cumpleaños del cantante Carlos Rivera, donde ambas actrices coincidieron después de años sin verse.

Laura León y Anahí se reencuentran a 26 años de ‘Mujeres engañadas’ y así lucen

Durante la reunión, Anahí y Laura León compartieron un momento especial al recrear una escena emblemática de la telenovela producida por Emilio Larrosa para Televisa.

A la escena se sumó Manuel Velasco, esposo de Anahí y político mexicano, quien participó en el video que se viralizó en redes sociales.

(RS)
(RS)

La grabación original de la telenovela “Mujeres engañadas” se emitió entre 1999 y 2000 y se convirtió en un referente de la televisión mexicana. El melodrama abordaba historias de infidelidad y engaños entre parejas que habitaban el mismo edificio.

El momento viral y la referencia a la telenovela

En el video que circula en redes sociales, Anahí se acerca a Manuel Velasco y le da un beso, mientras Laura León observa y, en tono de broma, replica la icónica “cachetada” que su personaje propinaba a su hija en la ficción.

El gesto fue recibido con humor por los presentes y recordó la dinámica entre madre e hija que ambas interpretaron en el melodrama.

Laura León y Anahí dieron vida a Yolanda y Jessica respectivamente en la producción de Televisa. El elenco incluía también a Andrés GarcíaMichelle ViethKuno Becker y Sabine Moussier. La historia se centraba en los conflictos personales y sentimentales de los personajes, con énfasis en las traiciones y secretos.

El éxito de “Mujeres engañadas” y sus protagonistas

La telenovela “Mujeres engañadas” logró captar la atención del público durante su transmisión, consolidando a varios de sus actores como figuras destacadas en el medio. El reparto estaba encabezado por Laura León y Andrés García, acompañados de Arturo PenicheElsa Aguirre y Eric del Castillo.

El éxito de “Mujeres engañadas”
El éxito de “Mujeres engañadas” y sus protagonistas (Foto: Televisa)

Según los archivos de la producción, la serie obtuvo cinco Premios TVyNovelas en el año 2000, reconociendo su impacto en la audiencia y la actuación de su elenco.

Participación de Manuel Velasco en la escena

La presencia de Manuel Velasco en la recreación de la escena añadió un elemento sorpresivo y generó reacciones entre los seguidores de Anahí y de la telenovela. El político se sumó al homenaje tomando el lugar del personaje masculino, lo que reforzó el vínculo entre la vida personal y profesional de la cantante y actriz.

El video se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la vigencia de la telenovela y la conexión entre sus protagonistas, incluso décadas después de su transmisión original.

A más de 26 años de su estreno, “Mujeres engañadas” sigue siendo parte del imaginario colectivo de la televisión mexicana. La recreación de la escena por Laura León y Anahí en un contexto festivo evidenció la permanencia del melodrama en la memoria del público y el aprecio por sus personajes.

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