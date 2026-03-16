México

La Orquesta Sinfónica Infantil de México lanza convocatoria para integrar la generación 2026: cómo hacer el registro y cuál es la fecha límite

El proceso de inscripción para jóvenes músicos interesados en formar parte de la Orquesta Sinfónica Infantil de México permitirá seleccionar a 140 instrumentistas para campamento y gira nacional

Guardar
Jóvenes integrantes de la Orquesta
Jóvenes integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil de México ensayan en un concierto, mientras la institución abre su convocatoria para nuevos talentos. (Secretaría de Cultura)

La Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) prepara su convocatoria para la integración de la generación 2026, ofreciendo un espacio de formación y proyección artística para jóvenes músicos de todo el país. El proceso de registro finaliza la noche del 31 de mayo y permitirá seleccionar hasta 140 instrumentistas que participarán en el tradicional campamento de estudio y una gira nacional.

El programa, bajo la dirección del Sistema Nacional de Fomento Musical, cumple 24 años de existencia. Desde su creación, la OSIM ha funcionado como un semillero de talento, brindando becas integrales a quienes resultan seleccionados. Estas becas contemplan hospedaje, alimentación y transporte desde la Ciudad de México durante todas las actividades del año.

La convocatoria está abierta a niñas, niños y adolescentes de México, así como a extranjeros con al menos un año acreditado de residencia, según la documentación expedida por la Secretaría de Gobernación. Para participar, los aspirantes deben cumplir con el nivel técnico especificado para su instrumento, disponible en la página oficial del programa.

Beneficios para los seleccionados y estructura del proceso

Las personas que logren un lugar en la OSIM podrán acceder a clases magistrales y a la guía de profesores especialistas en cada familia instrumental. Además, se incluyen talleres de restauración, dirigidos por profesionales reconocidos en el ámbito musical, así como actividades lúdicas y recreativas durante el campamento intensivo de julio. Allí, los participantes perfeccionarán su técnica y prepararán el repertorio que presentarán en la 34ª Gira nacional de conciertos.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó el impacto de la formación musical, afirmando que la OSIM ha abierto oportunidades reales para jóvenes de todo México. En palabras de la funcionaria: “Cuando una niña o un niño encuentra en la música un espacio de creación, aprendizaje y pertenencia, también encuentra una forma de imaginar y construir su futuro”.

El registro se realiza exclusivamente en línea, mediante el formulario disponible en la página fomentomusical.cultura.gob.mx, donde también debe adjuntarse la documentación requerida y el enlace a la audición. El proceso de evaluación estará a cargo de una comisión especializada, que valorará las interpretaciones por instrumento y cuya decisión será definitiva.

La Orquesta Sinfónica Infantil de
La Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) se presenta en un concierto, mientras la convocatoria para integrar su generación 2026 busca a jóvenes talentos musicales de todo el país. (Secretaría de Cultura)

Quienes deseen obtener un lugar en la OSIM deberán presentar su candidatura antes de las 23:59 del 31 de mayo. Los resultados estarán disponibles el 10 de junio en la plataforma digital del SNFM, según se informa en la convocatoria.

Requisitos para la inscripción y canales de información

El proceso de selección contempla especialidades como violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, piccolo, oboe, corno inglés, clarinete, fagot, corno, trompeta, trombón tenor y bajo, tuba, arpa, piano y percusiones. Cada aspirante debe demostrar el dominio técnico requerido, consultando el repertorio oficial en el sitio web del programa.

El titular del SNFM, Roberto Rentería Yrene, destacó la trascendencia del proyecto: “La OSIM, desde 2001, es una experiencia canónica para quienes la han integrado, pues, entre ensayos y conciertos, viven momentos cruciales y entrañables que han perfilado su camino de vida, dentro y fuera del quehacer musical”.

Para más detalles, los interesados pueden consultar las bases generales en fomentomusical.cultura.gob.mx, llamar al teléfono 55 4155 0200 extensión 7223, a partir de las 10:30, o escribir al correo electrónico osim@cultura.gob.mx.

Temas Relacionados

OSIMmúsicaculturamexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 16 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Baja California

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 16 de marzo

No hay influencias dentro de la Profeco, asegura Sheinbaum sobre el caso de demanda colectiva de consumidores contra Walmart

La institución busca reunir a las personas afectadas para iniciar un proceso judicial que permita defender los derechos del consumidor

No hay influencias dentro de

La batalla del IMSS contra la obesidad: la estrategia nacional que busca transformar la salud en México

El Seguro Social ha desplegado campañas, programas y acciones coordinadas con equipos médicos y participación comunitaria para enfrentar el creciente problema de la obesidad en la población adulta mexicana

La batalla del IMSS contra

Cómo eliminar plagas de cucarachas voladoras en temporada de calor con bicarbonato y otros ingredientes de cocina

Estos insectos encuentran en la cocina y zonas húmedas un refugio ideal para alimentarse y reproducirse

Cómo eliminar plagas de cucarachas

No había condiciones para resguardar los inmuebles donde hallaron la narconómina de ‘El Mencho’, justifica la FGR

El Ministerio Publico Federal relató que durante el operativo se presentaron “enfrentamientos armados”, lo que obligó a trasladar de manera prioritaria al detenido

No había condiciones para resguardar
MÁS NOTICIAS

NARCO

No había condiciones para resguardar

No había condiciones para resguardar los inmuebles donde hallaron la narconómina de ‘El Mencho’, justifica la FGR

Director de la DEA presume foto con Omar García Harfuch tras reunión en EEUU: estos son los temas que abordaron

Luis R. Conriquez cantó corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale 2026

Lealtades, presión de rivales y posible contraataque: los tres frentes del CJNG tras la caída de “El Mencho”

Sean Penn y “El Chapo”: el polémico encuentro con el narco que marcó al ganador del premio Oscar 2026

ENTRETENIMIENTO

“A ver si la próxima

“A ver si la próxima te subes con Wendy”: Poncho de Nigris retó a Crystal Molly encendiendo los rumores para el próximo Ring Royale

“Hazlo posible, Poncho”: Cinco peleas que internautas sueñan ver en Ring Royale 2027

“Nos entregamos sin filtros”: la reacción de Ale y Beta tras su victoria en ‘¿Apostarías por mí?’

“Vieja mugrosa”: ‘La Barby’ Juárez  recibe agresión física y verbal en pelea de Alberto del Río

La emoción de Marcela Mistral tras vencer a Karely Ruiz en Ring Royale 2026: “Es la primera vez que gano algo en mi vida”

DEPORTES

Clausura 2026: partidos de la

Clausura 2026: partidos de la jornada 12 que serán transmitidos por televisión abierta

Revancha en la final de la Liga Mexicana de Softbol: Diablos Femenil y Sultanes disputarán la Serie de la Reina

Chelsea vs PSG: cuándo y dónde ver los octavos de final EN VIVO de la UEFA Champions League en México

Manchester City vs Real Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO los octavos de final de la UEFA Champions League en México

Polémica en el Estadio Akron rumbo al Mundial 2026: cambian la zona de bancas para cumplir con el reglamento de FIFA