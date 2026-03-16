Itatí Cantoral recuerda fallido romance con Cristian Castro, a quien dejó para casarse con Eduardo Santamarina

En los últimos días, Itatí Cantoral sorprendió al relatar públicamente los motivos por los que rechazó la propuesta de matrimonio de Cristian Castro en la década de 1990, eligiendo en cambio a su entonces pareja Eduardo Santamarina.
La revelación, realizada en una entrevista reciente, arroja luz sobre un episodio sentimental que marcó la vida de la actriz y que, hasta ahora, permanecía mayormente en la intimidad.
La anécdota cobra relevancia al recordar que Itatí Cantoral y Cristian Castro mantuvieron una breve relación sentimental en los años noventa, periodo en el que la artista atravesaba una separación temporal de Santamarina.
Según relató Cantoral, su vínculo con Castro se originó tras una invitación para participar como modelo en el videoclip “Volver a amar”, lo que derivó en un acercamiento que trascendió lo profesional y se transformó en romance.
En el apogeo de este nuevo vínculo, Eduardo Santamarina reapareció en la vida de la actriz y le pidió matrimonio de manera inesperada.
Durante una obra de teatro, en pleno escenario, la voz de Santamarina se escuchó en el apuntador solicitando su mano, ante la vista del público y el equipo técnico. La situación, descrita en detalle por Cantoral, fue tan impactante que accedió a casarse con él inmediatamente:
“El foro se prendió, bajó Eduardo, nos abrazamos, llevó a su nana con el anillo de compromiso, y me dice ‘dime que no andas con Cristian Castro, necesito que te cases conmigo ya, mañana, porque te vas a arrepentir’”, recordó la actriz en declaraciones.
Poco después, y todavía sin haber comunicado a Cristian Castro su decisión, la actriz formalizó su matrimonio con Santamarina. Solo cuando el cantante se comunicó con ella tiempo después para saber cómo se encontraba, Cantoral admitió que ya se había casado, lo que puso fin a su breve pero mediática relación.
El desenlace inmediato y la falta de aviso previo a Castro aportan un dato distintivo respecto de otras coberturas del caso. De acuerdo con las declaraciones de la propia artista, fue en ese momento cuando el cantante “se puso triste, pero aceptó las cosas y se alejó de ella”.
Este gesto, junto con la iniciativa de Castro de pedir autorización al padre de Cantoral para un posible compromiso, reflejan la intensidad de la relación, aunque la actriz afirma que para ella, en aquel entonces, Santamarina era “el amor de su vida”.
El romance con Cristian Castro y la decisión final de Itatí Cantoral
El acercamiento entre Cantoral y Castro se produjo “como 15 días” después de la ruptura temporal con Santamarina, según explicó la actriz. Fue su madre quien le informó por primera vez del interés del cantante, que pronto la llevaría a viajar a Miami para grabar el videoclip de “Volver a amar”.
Luego de este episodio, ambos comenzaron a salir y compartieron varias citas, incluyendo la asistencia de Castro a una de las funciones de “Aventurera”, protagonizada por Cantoral.
Este romance fue rápidamente conocido en el ambiente artístico y la prensa de espectáculos, lo que dio mayor notoriedad al triángulo afectivo. No obstante, la relación tuvo un desenlace abrupto y definitivo, determinado por la propuesta matrimonial de Santamarina y la decisión de Cantoral de priorizar ese vínculo.