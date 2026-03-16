¿IKEA abre sucursal en avenida Periférico de CDMX? La verdad detrás del viral cartel en redes

¿IKEA abre sucursal en avenida Periférico de CDMX? La verdad detrás del viral billboard en redes (RS)

La aparición de un espectacular transformado en un mueble gigante en el Segundo Piso del Periférico ha desatado una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales sobre si realmente abrirá una nueva sucursal de la reconocida firma sueca en la zona.

La intervención urbana, visible desde el 9 de marzo, ha captado la atención de automovilistas y peatones en la Ciudad de México.

El espectacular se distingue por integrar un sistema de almacenamiento real en su estructura, lo que rompe con el formato tradicional de los anuncios viales. En lugar de mostrar únicamente una imagen, la instalación funciona como una demostración tangible de cómo el diseño puede adaptarse a los espacios cada vez más reducidos de la vida urbana.

El formato, visible en el Anillo Periférico, utiliza el propio soporte publicitario para ilustrar el concepto de aprovechar cada metro cuadrado disponible.

La idea se alinea con una realidad urbana marcada por viviendas más compactas y la necesidad de que los espacios dentro del hogar sean cada vez más versátiles.

La aparición de un espectacular transformado en un mueble gigante en el Segundo Piso del Periférico ha desatado una ola de comentarios (RS)

Viralidad y ovaciones en redes sociales de la CDMX

La creatividad de este anuncio no solo ha llamado la atención de quienes transitan diariamente por el Periférico, sino que se ha convertido en tema viral en plataformas como X e Instagram. Usuarios han compartido imágenes y videos, celebrando la originalidad del espectacular y la forma en que lleva la conversación sobre el diseño y la vida cotidiana fuera del entorno doméstico.

Mensajes como “Así deberían ser todos los anuncios” o “Por fin algo diferente en la ciudad” han circulado ampliamente entre internautas de la capital. La intervención ha recibido elogios por replantear el papel del anuncio exterior y mostrar de manera directa cómo puede integrarse el diseño funcional en la vida diaria.

La propuesta detrás del anuncio

La instalación fue desarrollada por la agencia creativa Montalvo y utiliza el anuncio como un ejemplo de soluciones de almacenamiento adaptadas a los desafíos actuales de la vivienda urbana.

El proyecto busca demostrar que el mobiliario puede optimizarse incluso en los espacios más pequeños, un tema que ha cobrado relevancia con el crecimiento de las viviendas compactas y las rutinas dinámicas.

“Actualmente, los hogares urbanos tienen que resolver muchas cosas en poco espacio. El diseño inteligente encuentra maneras simples de hacer que cada metro cuadrado funcione mejor para las personas”, explicó Fernanda Cortés, External Communication Manager de IKEA en México en redes sociales.

Más allá de la publicidad, una reflexión sobre la vida urbana

La campaña no solo replantea el uso de los anuncios espectaculares, sino que refleja cómo el diseño y la organización del hogar se han convertido en temas centrales para quienes viven en grandes ciudades. Con el auge del trabajo remoto y las rutinas híbridas, los hogares enfrentan el reto de adaptarse a múltiples funciones y necesidades.

La avenida estará cerrada durante este fin de semana Crédito: Cuartoscuro

La intervención estará disponible hasta el 31 de marzo y ha generado expectativa sobre posibles nuevas sucursales, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial al respecto.

Usuarios en redes sociales han aplaudido la propuesta por su originalidad y por invitar a reflexionar sobre la vida urbana en la Ciudad de México.