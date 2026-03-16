Jacob Elordi rozó el Óscar 2026 por Frankenstein: la criatura de Guillermo del Toro que conquistó a la crítica

Guillermo del Toro. (Cortesía)

La 98° entrega de los Premios Oscar otorgó este domingo el galardón a Mejor Diseño de Vestuario a la película Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. En la misma ceremonia, la producción obtuvo también el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería, logrando sumar dos estatuillas hasta el momento.

El evento, que se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, cuenta nuevamente con la conducción de Conan O’Brien, reúne a figuras como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Elle Fanning y Teyana Taylor, nominados en las categorías de mayor relevancia.

La sobresaliente estética y el trabajo visual distinguieron a Frankenstein dentro de la votación del jurado durante la gala.

La actriz Anne Hathaway y la editora de moda Anna Wintour fueron las encargadas de anunciar la terna a ‘Mejor Diseño de Vestuario’, en la que la cinta de Del Toro competía contra Miyarko Bellizzi por ‘Marty Supreme’, Ruth E. Carter por “Pecadores”, Malgosia Turzanska por “Hamnet” y Deborah L. Scott por “Avatar 3”.

Kate Hawley acepta la estatuilla del Mejor Diseño de Vestuario por "Frankenstein" de manos de Anne Hathaway (REUTERS/Mike Blake)

Fue la diseñadora de vestuario y escenógrafa neozelandesa Kate Hawley quien subió al estrado a recoger la estatuilla por su trabajo en la cinta del mexicano.

Momentos después fue anunciada la terna a Mejor Maquillaje y Peluquería, compuesta por:

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por ‘ Frankenstein ’.

Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, por ‘ Kokuho ’.

Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, por ‘ Pecadores ’.

Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, por ‘ La Máquina ’.

Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, por ‘La Hermanastra Fea’.

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey obtienen el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería por "Frankenstein" (REUTERS/Mike Blake)

Los maquillistas Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey subieron al estrado y agradecieron haber participado en la película del director mexicano de culto.

Para la categoría Mejor Actor de Reparto, Jacob Elordi, quien dio vida a la misteriosa criatura de Del Toro, no logró alzarse con la estatuilla dorada en la terna que compartía junto a Benicio del Toro por ‘Una Batalla Tras Otra’, Stellan Skarsgard por ‘Valor Sentimental y Delroy Lindo por ‘Pecadores’, siendo Sean Penn por ‘Una Batalla Tras Otra’ quien obtuvo el honor.

Con este logro, Penn, quien no asistió a la ceremonia, obtiene su tercer Óscar; anteriormente lo ganó en 2004 por ‘Río Místico’, y en 2009 por ‘Mi Nombre es Harvey Milk’.

Sean Penn obtiene el Óscar a Mejor Actor de Reparto, en la terna donde competía con Jacob Elordi con 'Frankenstein' (REUTERS/Mario Anzuoni/Mario Anzuoni/Katie Collins/Mario Anzuoni/Mario Anzuoni)

La nueva versión cinematográfica de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, obtuvo seis pre nominaciones a los premios Oscar.

Esta adaptación, producida por Netflix, se basa en la influyente novela de Mary Shelley publicada en 1818 y sobresale tanto por su apuesta técnica como por su dimensión artística, marcando presencia incluso en la categoría de mejor casting, incluida por primera vez en la próxima entrega de la Academia de Hollywood.

El reparto reúne a Oscar Isaac en el papel de Victor Frankenstein, mientras Jacob Elordi interpreta a la Criatura y Mia Goth encarna a Lady Elisabeth Harlander.

Jacob Elordi no fue premiado como 'Mejor Actor de Reparto' (REUTERS/Daniel Cole)

La novela original de Mary Shelley, escrita en 1818, se ha consolidado como un referente indiscutido en la literatura universal y es considerada precursora del género de ciencia ficción. La obra describe la travesía de Victor Frankenstein, un joven fascinado por las ciencias naturales y la alquimia, que logra dar vida a un ser ensamblado a partir de fragmentos de cadáveres humanos.

Tras cumplir su meta, Frankenstein rechaza a su creación —la Criatura— por no encontrar en ella la inteligencia esperada.