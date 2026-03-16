México

Jacob Elordi rozó el Óscar 2026 por Frankenstein: la criatura de Guillermo del Toro que conquistó a la crítica

Durante la edición 98 de la entrega de premios de la Academia, la cinta del director mexicano fue galardonada en dos importantes categorías: “Mejor Diseño de Vestuario” y “Mejor Maquillaje y Peluquería”

Guardar
Guillermo del Toro. (Cortesía)
Guillermo del Toro. (Cortesía)

La 98° entrega de los Premios Oscar otorgó este domingo el galardón a Mejor Diseño de Vestuario a la película Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. En la misma ceremonia, la producción obtuvo también el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería, logrando sumar dos estatuillas hasta el momento.

El evento, que se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, cuenta nuevamente con la conducción de Conan O’Brien, reúne a figuras como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Elle Fanning y Teyana Taylor, nominados en las categorías de mayor relevancia.

La sobresaliente estética y el trabajo visual distinguieron a Frankenstein dentro de la votación del jurado durante la gala.

La actriz Anne Hathaway y la editora de moda Anna Wintour fueron las encargadas de anunciar la terna a ‘Mejor Diseño de Vestuario’, en la que la cinta de Del Toro competía contra Miyarko Bellizzi por ‘Marty Supreme’, Ruth E. Carter por “Pecadores”, Malgosia Turzanska por “Hamnet” y Deborah L. Scott por “Avatar 3”.

Kate Hawley acepta la estatuilla
Kate Hawley acepta la estatuilla del Mejor Diseño de Vestuario por "Frankenstein" de manos de Anne Hathaway (REUTERS/Mike Blake)

Fue la diseñadora de vestuario y escenógrafa neozelandesa Kate Hawley quien subió al estrado a recoger la estatuilla por su trabajo en la cinta del mexicano.

Momentos después fue anunciada la terna a Mejor Maquillaje y Peluquería, compuesta por:

  • Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por ‘Frankenstein’.
  • Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, por ‘Kokuho’.
  • Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, por ‘Pecadores’.
  • Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, por ‘La Máquina’.
  • Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, por ‘La Hermanastra Fea’.
Mike Hill, Jordan Samuel y
Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey obtienen el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería por "Frankenstein" (REUTERS/Mike Blake)

Los maquillistas Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey subieron al estrado y agradecieron haber participado en la película del director mexicano de culto.

Para la categoría Mejor Actor de Reparto, Jacob Elordi, quien dio vida a la misteriosa criatura de Del Toro, no logró alzarse con la estatuilla dorada en la terna que compartía junto a Benicio del Toro por ‘Una Batalla Tras Otra’, Stellan Skarsgard por ‘Valor Sentimental y Delroy Lindo por ‘Pecadores’, siendo Sean Penn por ‘Una Batalla Tras Otra’ quien obtuvo el honor.

Con este logro, Penn, quien no asistió a la ceremonia, obtiene su tercer Óscar; anteriormente lo ganó en 2004 por ‘Río Místico’, y en 2009 por ‘Mi Nombre es Harvey Milk’.

Sean Penn obtiene el Óscar
Sean Penn obtiene el Óscar a Mejor Actor de Reparto, en la terna donde competía con Jacob Elordi con 'Frankenstein' (REUTERS/Mario Anzuoni/Mario Anzuoni/Katie Collins/Mario Anzuoni/Mario Anzuoni)

La nueva versión cinematográfica de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, obtuvo seis pre nominaciones a los premios Oscar.

Esta adaptación, producida por Netflix, se basa en la influyente novela de Mary Shelley publicada en 1818 y sobresale tanto por su apuesta técnica como por su dimensión artística, marcando presencia incluso en la categoría de mejor casting, incluida por primera vez en la próxima entrega de la Academia de Hollywood.

El reparto reúne a Oscar Isaac en el papel de Victor Frankenstein, mientras Jacob Elordi interpreta a la Criatura y Mia Goth encarna a Lady Elisabeth Harlander.

Jacob Elordi no fue premiado
Jacob Elordi no fue premiado como 'Mejor Actor de Reparto' (REUTERS/Daniel Cole)

La novela original de Mary Shelley, escrita en 1818, se ha consolidado como un referente indiscutido en la literatura universal y es considerada precursora del género de ciencia ficción. La obra describe la travesía de Victor Frankenstein, un joven fascinado por las ciencias naturales y la alquimia, que logra dar vida a un ser ensamblado a partir de fragmentos de cadáveres humanos.

Tras cumplir su meta, Frankenstein rechaza a su creación —la Criatura— por no encontrar en ella la inteligencia esperada.

Temas Relacionados

Guillermo del ToroJacob ElordiFrankensteinPremios Oscar 2026mexico-entretenimiento

Más Noticias

Óscar 2026: Guillermo del Toro se queda sin Mejor Guion Adaptado por Frankenstein

La esperada adaptación no logró llevarse el premio a Mejor Guion Adaptado en los premios de la academia

Óscar 2026: Guillermo del Toro

Síntomas poco conocidos que podrían alertar de padecer endometriosis

Algunas molestias frecuentes suelen pasar desapercibidas, aunque pueden revelar un problema de salud más complejo y común de lo que crees

Síntomas poco conocidos que podrían

Felipe Calderón responde a colectas organizadas para enviar ayuda a Cuba

El expresidente criticó la solicitud de recursos económicos luego de que López Obrador pidiera donaciones para la isla caribeña

Felipe Calderón responde a colectas

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este domingo

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Estado del AICM EN VIVO:

Cuál es el horario ideal para desayunar y prevenir la aparición de la diabetes, según Harvard

Tomar la primera comida poco después de despertar ayuda al organismo a procesar mejor los nutrientes y disminuye el riesgo de afecciones comunes

Cuál es el horario ideal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Cancún “Pastrana”, presunta

Cae en Cancún “Pastrana”, presunta líder del Cártel de Sinaloa en Quintana Roo

Desarticulan célula de abastecimiento de drogas en Hermosillo, Sonora: hay 5 detenidos y miles de dosis aseguradas

Detienen a presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana encargado de 6 municipios del Edomex

Nodal admite que tiroteo en Zacatecas puso en riesgo su vida y la de Ángela Aguilar: “Tenía miedo, me tocó tirarme al piso”

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza bodega con más de 4 mil precursores químicos y plantíos de marihuana

ENTRETENIMIENTO

Óscar 2026: Guillermo del Toro

Óscar 2026: Guillermo del Toro se queda sin Mejor Guion Adaptado por Frankenstein

Manuel Velasco reacciona a ataques contra Anahí por su físico y revela qué piensa sobre su reencuentro con Poncho Herrera

Tras escándalo por ‘Enrollados’, Adal Ramones anuncia su propia gira fuera de México

De Titanic a Romeo + Julieta: las grabaciones en México de Leonardo Di Caprio, nominado a Mejor Actor en los Oscar 2026

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de marzo

DEPORTES

Gilberto Mora es mejor que

Gilberto Mora es mejor que Franco Mastantuono, asegura Piojo Herrera por esta razón

Remodelación del Estadio Azteca también al exterior: pintan bardas que tenían grafitis

La era de Canelo Álvarez llegó su fin, asegura papá de David Benavidez: “Se acabó y lentamente lo hemos ido viendo”

Qué ocurre con Fidel Escobar, jugador que está en riesgo de perderse el mundial con Panamá

Se rompe Récord Guinness con 9 mil 500 personas en mega clase de futbol celebrada en el Zócalo de la CDMX