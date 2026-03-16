México

Este es el precio de la gasolina en Ciudad de México para el 16 de marzo

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa todos los días los precios de las gasolinas en México

Guardar
Los precios de la gasolina
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo. Por ello, este es el precio de los combustibles en Ciudad De México, dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Cabe mencionar que el costo de los carburantes se definen por una serie de variables, tales como la cotización internacional del petróleo, de productos y del dólar, así como por impuestos, más gastos de distribución y comercialización.

Las tres primeras variantes las define el mercado, los impuestos los fijan las autoridades gubernamentales y el margen de distribución y comercialización dependen de la localización geográfica, las relaciones entre petroleras y distribuidores, entre otros.

El precio de la gasolina hoy

La gasolina magna se encuentra en un promedio de 23.789 pesos por litro.

En tanto, la gasolina premium está en un promedio de 26.812 pesos el litro.

Mientras que el diésel se vende en un promedio de 27.750 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Cómo se determina el precio de la gasolina

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en Ciudad De México

Más Noticias

Nacionales: este es el precio de la gasolina este 16 de marzo

El costo de las gasolinas en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Nacionales: este es el precio

Cuál es el precio de la gasolina en Nuevo León este 16 de marzo

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Cuál es el precio de

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de este 15 de marzo del 2026

Estas son las últimas cifras sorteadas en las cinco jugadas más recientes; descubre si eres uno de los nuevos millonarios

Resultados del Tris: ganadores y

Jalisco: este es el precio de la gasolina este 16 de marzo

El costo de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Jalisco: este es el precio

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados del domingo 15 de marzo de 2026

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta aquí las últimas cifras sorteadas y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Resultados del Chispazo: ganadores y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Luis R. Conriquez cantó corridos

Luis R. Conriquez cantó corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale 2026

Lealtades, presión de rivales y posible contraataque: los tres frentes del CJNG tras la caída de “El Mencho”

Sean Penn y “El Chapo”: el polémico encuentro con el narco que marcó al ganador del premio Oscar 2026

Aseguran laboratorio clandestino con 15 reactores en Michoacán

Aseguran cargamento de metanfetamina oculto en tráiler que transportaba cuerda industrial en San Luis Río Colorado, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Luis R. Conriquez cantó corridos

Luis R. Conriquez cantó corridos sobre “El Mencho” y Los Chapitos en Ring Royale 2026

Internautas recuerdan palabras de Christian Nodal sobre el respaldo de Ángela Aguilar en su relación con su hija

Reviven video de Christian Nodal explicando cómo le cambió la vida el nacimiento de su hija: “No le puedo faltar”

Critican a Nodal por demanda contra Cazzu por la exposición de su hija: “Quiere que la gente olvide que la abandonó”

Sean Penn y “El Chapo”: el polémico encuentro con el narco que marcó al ganador del premio Oscar 2026

DEPORTES

André Jardine se ilusiona con

André Jardine se ilusiona con el regreso del América al Estadio Azteca tras su victoria ante Mazatlán FC

Místico conquista AEW: el Rey de Plata y Oro gana el Campeonato Mundial de Tríos en Revolution 2026

Así fue el nocaut de Aldo de Nigris a Nicola Porcella en Ring Royale 2026

Ring Royale 2026: resultados de las peleas de Alfredo Adame ante Carlos Trejo, Karely Ruiz contra Marcela Mistral y más

Alberto Del Río “El Patrón” abandona pelea contra Chuy Almada y provoca batalla campal en Ring Royale 2026