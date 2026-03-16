¿Cuáles son las etapas para establecer el Sistema de Cuidados en CDMX?

El objetivo principal del subsidio es contribuir al cuidado del bebé durante sus primeros meses de vida, especialmente durante la etapa de lactancia materna.

El diputado local Víctor Varela informó que el Congreso de la Ciudad de México llevará a cabo una consulta pública en tres etapas para analizar y enriquecer el predictamen de la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, con el objetivo de incorporar opiniones de distintos sectores de la población antes de su aprobación.

El legislador explicó que el proceso busca garantizar la participación ciudadana y la accesibilidad de la información, por lo que los materiales del predictamen serán difundidos en diversos formatos.

Etapa informativa

La primera etapa será informativa y consistirá en difundir el contenido del predictamen en diferentes formatos accesibles.

Entre las acciones previstas está la traducción del documento a lenguas originarias, así como videos en Lengua de Señas Mexicana para personas sordas. También se elaborará una versión en lenguaje sencillo, con el fin de que cualquier persona pueda comprender el contenido del documento.

Una vez concluidos estos materiales, serán publicados en el micrositio del Sistema de Cuidados dentro de la página del Congreso capitalino en: sistemadecuidados.congresocdmx.gob.mx/, donde la ciudadanía podrá consultar los documentos.

El Congreso de la Ciudad de México implementa una consulta pública en tres etapas para analizar la Ley del Sistema de Cuidados. | (Crédito. Congreso de la Ciudad de México)

Etapa deliberativa

La segunda etapa, denominada deliberativa, se realizará del 25 de marzo al 16 de abril de 2026. Durante este periodo se llevarán a cabo foros y mesas de trabajo con organizaciones y grupos relacionados con el tema de los cuidados.

Entre los encuentros previstos se encuentran:

Personas adultas mayores: miércoles 8 de abril

Personas cuidadoras: viernes 10 de abril

Personas en situación de calle: lunes 13 de abril

Niñas, niños y adolescentes: miércoles 15 de abril

cáncer, medicina, lecho de muerte, cama, hogar, cuidados intensivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta fase, las personas participantes podrán intercambiar puntos de vista y presentar propuestas, además de responder formularios con preguntas sobre el predictamen y el sistema de cuidados.

Etapa consultiva

Finalmente, del 17 de abril al 15 de mayo se realizará la etapa consultiva, en la que se prevé organizar foros y mesas de trabajo en cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El objetivo será escuchar las opiniones de la ciudadanía e integrar sus aportaciones en torno al diseño del Sistema de Cuidados.

Varela señaló que este proceso busca consolidar un consenso amplio para la legislación.

“Estamos seguros de que va a seguir el consenso y que vamos a tener una ley vanguardista, no solamente en el país, sino en el continente; no hay actualmente un sistema de cuidados tan amplio y que se lleve a ley”, afirmó Varela.