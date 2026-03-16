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Batido de pepino con pera: beneficios para desintoxicar el organismo y mejorar la digestión

Esta bebida es una alternativa práctica para quienes buscan mejorar el funcionamiento digestivo y renal

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Esta bebida es una alternativa
Esta bebida es una alternativa práctica para quienes buscan mejorar el funcionamiento digestivo y renal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de batido de pepino con pera se popularizó como una alternativa natural para quienes buscan desintoxicar el organismo, mejorar el funcionamiento digestivo y combatir la retención de líquidos. Esta combinación vegetal y frutal destaca por su bajo aporte calórico, su contenido en agua y fibra, y la presencia de micronutrientes que favorecen procesos metabólicos esenciales.

El pepino es conocido por su alto contenido de agua, que alcanza hasta un 96 por ciento de su peso, y por la presencia de compuestos antioxidantes. Su consumo habitual favorece la eliminación de toxinas a través de la orina, gracias a su efecto diurético. La pera, por su parte, aporta fibra soluble y vitaminas como la C y la K, que contribuyen a proteger las células del daño oxidativo y mejorar la función hepática.

Sumar ambos ingredientes en un batido ofrece una bebida depurativa que apoya el trabajo del hígado y los riñones, dos órganos clave en la desintoxicación natural del cuerpo. Al favorecer la eliminación de líquidos y desechos, este batido ayuda a mantener el equilibrio interno y a reducir la sensación de pesadez.

Esta bebida potencia los mecanismos
Esta bebida potencia los mecanismos de eliminación de toxinas y contribuye a una mejor digestión, sin sumar azúcares ni aditivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejora la digestión y aporta fibra

Otro beneficio del batido de pepino con pera radica en su aporte de fibra, especialmente gracias a la pera. La fibra desempeña un papel esencial en la regulación del tránsito intestinal y en la prevención del estreñimiento. Facilita la evacuación y contribuye a mantener una microbiota intestinal saludable.

El pepino contiene además enzimas que colaboran en la descomposición de los alimentos, lo que facilita la digestión y reduce molestias como hinchazón abdominal o gases. Incorporar este batido en la dieta diaria puede favorecer una digestión más eficiente y un mejor aprovechamiento de los nutrientes.

Reduce la retención de líquidos de manera natural

La retención de líquidos es una condición frecuente que puede originarse por diversos factores, entre ellos el sedentarismo, una dieta rica en sodio o alteraciones hormonales. El alto contenido de agua del pepino, junto con su aporte de potasio, contribuye a regular el balance de líquidos en el cuerpo y a estimular la producción de orina.

Con ingredientes simples y frescos,
Con ingredientes simples y frescos, el batido de pepino con pera ofrece una solución natural para quienes desean desintoxicar el cuerpo y mantener el equilibrio de líquidos. (Freepik)

La pera añade un efecto diurético suave y aporta antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación. La combinación de ambos ingredientes en un batido potencia la eliminación de líquidos acumulados en los tejidos y puede ser útil para personas que buscan aliviar la hinchazón en piernas, tobillos o abdomen.

Cómo preparar el batido de pepino con pera

Para obtener los beneficios de esta bebida, se recomienda consumirla en ayunas o como parte de un desayuno ligero. La preparación es sencilla y requiere pocos ingredientes.

Ingredientes:

  • 1 pepino mediano
  • 1 pera madura
  • 1 vaso de agua (200 ml)
  • Jugo de medio limón (opcional)
  • Hojas de menta fresca (opcional)

Preparación:

  1. Lava bien el pepino y la pera.
  2. Pela el pepino si lo prefieres, y córtalo en trozos.
  3. Retira el corazón de la pera y trocéala.
  4. Coloca ambos ingredientes en la licuadora junto con el agua.
  5. Agrega el jugo de limón y las hojas de menta si deseas un sabor más fresco.
  6. Licua todo hasta obtener una mezcla homogénea.
  7. Sirve de inmediato.

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