Xóchitl Gálvez respalda a Tania Larios tras la presunta violencia política de género que sufrió en un debate público

(Crédito: Infobae México)

Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata a la presidencia, expresó su solidaridad a la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso capitalino, Tania Larios, quien fue víctima de presunta violencia política de género.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, Gálvez publicó: “Cuando hombres machistas quieren imponer sus ideas, siempre habrá mujeres que respondan a sus aires de superioridad. Te mando un abrazo solidario, querida Tania. Que bueno que lo denunciaste y lo pusiste en su lugar en el programa”.

Esto en relación a lo que sucedió durante un debate en Radio Fórmula, donde la legisladora Tania Larios y el periodista Manuel Pedrero participaron en el programa conducido por Juan Becerra Acosta.

Durante la emisión, Pedrero planteó la necesidad de una depuración interna en Morena, señalando directamente a figuras como Adán Augusto López Hernández, entre otros.

Posteriormente, la diputada se refirió al libro El hombre grande, Adán Augusto López, obra de Manuel Pedrero, señalando que presenta al exgobernador de Tabasco como una figura ejemplar y contiene críticas hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Larios afirmó que el ensayo ataca a Sheinbaum y defiende que López Hernández debió ser candidato presidencial, además de cuestionar la congruencia de Pedrero por asistir a actos proselitistas, a lo que él respondió que lo hizo como reportero.

Durante el debate, Pedrero dijo: “Se nota que tampoco sabe leer Tania Larios; no sabe que ese libro habla específicamente de Payambé López”, quien fue el primer abogado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y padre de Augusto López.

IECM inicia procedimiento por presunta violencia política en contra de Larios

La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) compartió el pasado martes 13 de marzo un comunicado de prensa en el que señala que ha ordenado medidas cautelares en contra de un ciudadano y un medio de comunicación digital tras la denuncia por presunta violencia política de género cometida contra una mujer durante un programa de noticias transmitido en redes sociales.

Entre las medidas ordenadas figura la edición de dos videos para eliminar expresiones señaladas y la eliminación parcial de publicaciones con imágenes difundidas en plataformas digitales, responsabilidad que también se extendió a un medio de información digital vinculado al caso.

Tania Larios Pérez afirma que disentir y debatir en política es legítimo, pero la violencia contra mujeres no debe normalizarse. Crédito: X/@TaniaLariosMX

Conforme al mismo documento, el organismo resolvió que las solicitudes de protección personal para la denunciante no proceden, dado que no se identificaron condiciones de riesgo inminentes ni especial vulnerabilidad.

Al respecto, la legisladora señaló: “Esta resolución marca un límite claro. En la política se puede disentir, debatir y confrontar ideas, pero no se puede normalizar la violencia ni los ataques contra las mujeres que participamos en la vida pública”, en un comunicado emitido el 12 de marzo.

“Si no quieren ser exhibidas como aliadas de violadores y tratantes, no se alíen con ellos”: Manuel Pedrero

El periodista, Manuel Pedrero, periodista de Los Reporteros Mx publicó en su cuenta oficial en ‘X’ el fragmento de su participación en el debate moderado por Juan Becerra Acosta, donde expresó:

“Si no quieren ser exhibidas como aliadas de violadores y tratantes de mujeres, no se alíen con violadores y tratante de mujeres. Les acreditamos cara a cara sus nexos criminales y ante el peso de las evidencias, salieron huyendo”.

Pues en dicho debate, Pedrero mostró un cartel con la fotografía de Larios con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exfuncionario priista acusado de operar una red de explotación sexual. Motivo por el cual, según el periodista, la legisladora evadió responder acusándolo de no dejarla hablar.

(Instagram)

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, a defendido a la diputada local, sostuvo que su partido “no permitirá ataques contra mujeres en la política” e iniciará un proceso jurídico contra el reportero.

Al respecto, Manuel Pedrero dijo, en un video, que “todo lo que se vaya a litigar en términos jurídicos, que se litigue en tribunales, no lo voy a litigar en materia mediática, me parece bajísimo (...) El hecho de que toda la estructura del PRI vaya contra un servidor es uno de los más grandes y altos honores que he tenido en mi carrera como periodista, que uno de los partidos más putrefactos y corruptos quiera ir tras un servidor”.