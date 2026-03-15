México

Manuel Velasco reacciona a ataques contra Anahí por su físico y revela qué piensa sobre su reencuentro con Poncho Herrera

El político compartió que la pareja sigue renovando sus votos cada día y agradeció tener a una esposa que lo inspira, además de dejar abierta la posibilidad sobre un tercer hijo

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Manuel Velasco defendió a Anahí
Manuel Velasco defendió a Anahí ante críticas a su apariencia física y resaltó su enfoque en la familia y la carrera artística (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Manuel Velasco defendió públicamente a Anahí ante las recientes críticas a su apariencia física, asegurando que la cantante de RBD se mantiene enfocada en su familia y carrera y no atiende los comentarios negativos.

Estas declaraciones ocurrieron tras el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional, donde el senador fue abordado por la prensa.

Consultado respecto al impacto de los mensajes que su esposa ha recibido en redes sociales, Manuel Velasco sostuvo que Anahí ignora los ataques y subrayó: “Gracias a Dios, no le hace caso a eso. Está enfocada en su familia, en sus hijos, en su carrera y sabe que cuenta con el apoyo incondicional de su familia”.

Desde hace alguno meses, diversos usuarios han opinado sobre la imagen de la artista, quien, durante el Día de la Mujer, difundió testimonios del acoso recibido para promover la empatía y la unión entre mujeres.

“Que la unión no solo sea un día, que la empatía exista. Millones así [comentarios] y otros que no quieren ver, son mensajes de mujeres…”, publicó Anahí al exponer los mensajes recibidos.

El senador aseguró que Anahí
El senador aseguró que Anahí ignora los comentarios negativos en redes sociales y cuenta con el apoyo incondicional de su familia

En cuanto al reencuentro de Anahí con Poncho Herrera, al que asistió junto a Manuel Velasco, el senador evitó pronunciarse sobre distancias con otros miembros de RBD y celebró la longevidad de esas amistades: “Son amigos desde hace más de 20, 25 años y qué bueno que puedan tener un reencuentro en esa amistad de tantos años”.

Sobre la posibilidad de renovar sus votos matrimoniales, tras casi 11 años de casados desde el 25 de abril de 2015, Manuel Velasco afirmó: “Los renovamos todos los días, gracias a Dios tengo una gran esposa”. Respecto a la posibilidad de tener un tercer hijo, indicó que “ya es una decisión de ella”.

El político también agradeció el reconocimiento de la prensa respecto al impacto de Anahí como ejemplo para otras mujeres.

La historia de amor de Anahí y Manuel Velasco

Anahí, actriz y cantante mexicana, y Manuel Velasco, político y exgobernador de Chiapas, iniciaron su historia de amor en 2012, tras ser presentados por un amigo en común. En ese momento, Anahí protagonizaba la telenovela “Dos hogares” y Velasco comenzaba su carrera hacia la gubernatura de Chiapas. Fueron amigos durante un año antes de iniciar su noviazgo.

Anahí se defiende tras recibir
Anahí se defiende tras recibir una ola de ataques que aseguran ‘recayó en la anorexia’: “Son mensajes de mujeres” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La relación avanzó de manera discreta y, tras tres años juntos, la pareja se casó el 25 de abril de 2015 en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en una ceremonia íntima con aproximadamente 50 asistentes, entre familiares y amigos cercanos.

El obispo Felipe Arizmendi Esquivel ofició la boda. Después de la ceremonia, celebraron con un desayuno en la Casa de Gobierno, lugar simbólico para la familia Velasco.

Desde entonces, la pareja ha consolidado su relación y formado una familia con dos hijos: Manuel, nacido en 2017, y Emiliano, en 2020. Anahí ha acompañado a Velasco en su carrera política, mientras él ha respaldado su regreso a la música y su participación en el reencuentro de RBD.

Los actores avivaron el fenómeno Rebelde Crédito: Instagram Anahí

Ambos han hablado públicamente sobre el apoyo y la admiración mutua que existe en su matrimonio, así como de los retos que han superado ante la opinión pública. Actualmente, continúan juntos y mantienen una relación sólida junto a sus hijos, celebrando en 2025 una década de matrimonio.

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