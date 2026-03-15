¿El Dr. Simi llega a los Óscar? La popular botarga mexicana se cuela en la exclusiva bolsa de regalos de Hollywood

El Dr. Simi llega al entorno de los Oscar 2026 con la exclusiva bolsa de regalos para nominados.

El Dr. Simi, personaje asociado a la cadena mexicana Farmacias Similares, tendrá presencia en el entorno de la Premios Óscar 2026, uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica internacional.

Aunque el personaje no forma parte de ninguna nominación oficial, productos relacionados con su imagen aparecerán en la exclusiva Everyone Wins Nominee Gift Bag, una bolsa de regalos dirigida a un grupo selecto de nominados e invitados especiales que participan en la gala.

Estas bolsas no forman parte directa de los premios organizados por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, pero se han convertido en una tradición paralela al evento, ya que reúnen artículos promocionales y experiencias de lujo de diversas marcas que buscan posicionarse entre celebridades y figuras influyentes de Hollywood.

Dr. Simi se alista para ver los premios Óscar. Crédito: Dr. Simi

En la edición de 2026, alrededor de 25 nominados e invitados recibirán este paquete, cuyo valor total se estima en 320 mil dólares, es decir, cerca de 5.8 millones de pesos.

Los artículos del Dr. Simi que recibirán las celebridades

Dentro del paquete aparecerán diversos productos relacionados con el personaje mexicano, lo que ha generado curiosidad en redes sociales y entre seguidores del fenómeno cultural que representa el Dr. Simi.

Entre los artículos incluidos se encuentran:

Peluche del Dr. Simi

Llaveros con la imagen del personaje

Multivitamínicos

Suplementos masticables

Aunque se trata de artículos más modestos en comparación con otros regalos incluidos en el paquete, su presencia destaca por tratarse de un símbolo ampliamente reconocido en México que ahora aparece en el entorno de uno de los eventos más visibles del entretenimiento mundial.

La inclusión de estos productos también refleja la expansión internacional de la marca y el posicionamiento del personaje dentro de la cultura popular.

Una bolsa de lujo con experiencias exclusivas

Además de los artículos relacionados con el Dr. Simi, la bolsa incluye experiencias y servicios de alto valor económico que cada año llaman la atención por su exclusividad.

Las exclusivas bolsas de regalo para nominados de los Oscar 2026 incluyen productos de lujo y sorpresas como el Dr. Simi. (Fotos: Twitter/@frank-castof/@oscarmia)

Entre los regalos más destacados se encuentran:

Estancias en villas privadas en Costa Rica e Ibiza

Viajes para observar la aurora boreal en Laponia, Finlandia

Retiros de bienestar en Sri Lanka y California

Tratamientos estéticos y rejuvenecimiento facial

Procedimientos dentales en clínicas de Beverly Hills

Accesorios de lujo, maletas y productos gourmet con oro comestible

De acuerdo con Lash Fary, creador de este concepto, la iniciativa también funciona como una estrategia de promoción para empresas que buscan dar a conocer sus productos a figuras del entretenimiento.

“Siempre es difícil irse sin un Oscar, pero desde el punto de vista del marketing es una forma de que las celebridades conozcan nuevos productos, apoyen a pequeñas empresas y descubran destinos vacacionales”, explicó.

Javier Ibarreche adelantó la presencia del Dr. Simi

La noticia sobre la presencia del personaje mexicano en el entorno de los Oscar comenzó a circular en redes sociales después de que el comentarista de cine Javier Ibarreche fuera uno de los primeros en mencionar que el Dr. Simi formaría parte de las bolsas de regalo destinadas a los nominados.

La publicación del creador de contenido generó reacciones entre usuarios mexicanos y seguidores del cine, quienes destacaron la llegada del personaje a uno de los eventos más importantes del entretenimiento a nivel mundial.

Contexto: así será la ceremonia de los Oscar 2026

La 98.ª edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre, recinto donde tradicionalmente se realiza la ceremonia.

La gala reconocerá a lo mejor del cine estrenado durante 2025 y será conducida por el comediante Conan O’Brien.

Los Oscar 2026 celebran lo mejor del cine mundial en su 98.ª edición. REUTERS/Mike Blake

La transmisión comenzará con la tradicional alfombra roja y podrá verse en Latinoamérica a través de TNT y de la plataforma de streaming Max.

Entre las producciones que han generado mayor expectativa para esta edición destacan Sinners y Una batalla tras otra, títulos que han sido mencionados entre las películas que podrían sobresalir durante la ceremonia.

Un fenómeno de la cultura popular mexicana

En los últimos años, el Dr. Simi se ha consolidado como un fenómeno de la cultura popular mexicana.

Además de su presencia en las farmacias y campañas sociales de la marca, el personaje se ha vuelto viral en redes sociales y en conciertos internacionales, donde fans suelen lanzar peluches del personaje a artistas sobre el escenario.

La inclusión de productos con su imagen en la bolsa de regalos vinculada a los Oscar confirma cómo una figura nacida en el ámbito comercial mexicano ha logrado proyectarse en espacios globales del entretenimiento.