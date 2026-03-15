De Titanic a Romeo + Julieta: las grabaciones en México de Leonardo Di Caprio, nominado a Mejor Actor en los Oscar 2026

Leonardo Di Caprio posa en la alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, Estados Unidos, el 11 de enero de 2026. REUTERS/Mike Blake

El vínculo entre las grabaciones de Leonardo DiCaprio y México ha sido fundamental en el desarrollo de su carrera, especialmente por las producciones que marcaron época, como Titanic y Romeo + Julieta.

El actor, ahora nominado al Oscar a Mejor Actor en 2026 por su trabajo en el drama ‘Una Batalla Tras Otra’, de Paul Thomas Anderson, ha consolidado una relación especial con las locaciones mexicanas, tanto en proyectos pasados como en trabajos recientes.

Las grabaciones más emblemáticas de Leonardo DiCaprio en México incluyen escenas clave de Titanic, filmada principalmente en Rosarito, Baja California, y de Romeo + Julieta, rodada en la Ciudad de México y Veracruz.

Estas películas no solo favorecieron el reconocimiento internacional del actor, sino que también resaltan la importancia del cine mexicano como plataforma para producciones de alto perfil, reactivando el interés local e internacional en torno a su nominación al Oscar 2026.

En 2025, Leonardo DiCaprio regresó a la Ciudad de México para presentar 'Una batalla tras otra' (SOCIEDAD HBO MAX)

A lo largo de más de tres décadas, DiCaprio ha trabajado con directores de prestigio y ha sido reconocido a nivel global. Su participación en producciones filmadas en México ha reforzado su relevancia internacional y la de los equipos de trabajo mexicanos.

La filmación de Romeo + Julieta (1996) utilizó varias locaciones de la Ciudad de México y de Veracruz. Escenas icónicas se rodaron en la Iglesia del Inmaculado Corazón de María, ubicada en la colonia Del Valle, y en el Castillo de Chapultepec, que en la película funcionó como una elegante mansión.

Claire Danes y Leonardo DiCaprio en 'Romeo+Juliet'

Además, Boca del Río, Veracruz, representó escenarios relevantes para la adaptación contemporánea de la obra de Shakespeare.

El impacto de Romeo + Julieta fue notable: recaudó más de USD 147 millones y fue reconocida por su innovador estilo visual, consolidando su estatus de clásico moderno. Esta película situó a México como un referente para la realización de grandes producciones internacionales y fortaleció la trayectoria de DiCaprio en el cine global.

Romeo + Julieta utilizó como locaciones símbolos de la Ciudad de México, como la Iglesia del Inmaculado Corazón de María y el Castillo de Chapultepec’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Escenarios mexicanos en Titanic y el impacto local

En 1996 y 1997, la región de Rosarito, Baja California, fue el principal escenario para la filmación de Titanic. Aquí se levantaron los Baja Studios, con un tanque de agua de 350.000 galones, creado para simular el hundimiento del barco con un alto nivel de realismo.

Las grabaciones de Titanic en los Baja Studios de Rosarito, con un tanque de 350.000 galones, impulsaron la industria cinematográfica mexicana y el desarrollo local

Durante casi siete meses, James Cameron y su equipo rodaron escenas complejas con DiCaprio como protagonista, en aguas climatizadas a 27 ℃ (80,6 ℉). Esta inversión impulsó el desarrollo económico local y transformó los estudios en un punto de exhibición cinematográfica, dejando una huella permanente en la industria y en la zona.

Titanic, reconocida por su impresionante factura técnica, obtuvo 11 premios Oscar y es una de las películas más laureadas en la historia del cine, reafirmando la importancia del rodaje mexicano en su éxito global.

Titanic recibió 11 estatuillas en los Premios Oscar (Archivo)

Grabaciones recientes y la vigencia de DiCaprio en México

En septiembre de 2025, DiCaprio regresó a la Ciudad de México para presentar el drama “Una Batalla Tras Otra”, donde realizó actividades públicas en el Parque Toreo y fue visto en el Monumento a la Revolución.

Ese año, también participó en nuevas filmaciones en la capital, junto a Benicio del Toro y Chase Infiniti, en un proyecto descrito como drama romántico. Estas colaboraciones reafirman la presencia constante del actor en la industria audiovisual mexicana y amplían su legado en la región.