México

De Titanic a Romeo + Julieta: las grabaciones en México de Leonardo Di Caprio, nominado a Mejor Actor en los Oscar 2026

Los escenarios y equipos nacionales han sido parte esencial en la trayectoria global del actor estadounidense

Guardar
Leonardo Di Caprio posa en
Leonardo Di Caprio posa en la alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, Estados Unidos, el 11 de enero de 2026. REUTERS/Mike Blake

El vínculo entre las grabaciones de Leonardo DiCaprio y México ha sido fundamental en el desarrollo de su carrera, especialmente por las producciones que marcaron época, como Titanic y Romeo + Julieta.

El actor, ahora nominado al Oscar a Mejor Actor en 2026 por su trabajo en el drama ‘Una Batalla Tras Otra’, de Paul Thomas Anderson, ha consolidado una relación especial con las locaciones mexicanas, tanto en proyectos pasados como en trabajos recientes.

Las grabaciones más emblemáticas de Leonardo DiCaprio en México incluyen escenas clave de Titanic, filmada principalmente en Rosarito, Baja California, y de Romeo + Julieta, rodada en la Ciudad de México y Veracruz.

Estas películas no solo favorecieron el reconocimiento internacional del actor, sino que también resaltan la importancia del cine mexicano como plataforma para producciones de alto perfil, reactivando el interés local e internacional en torno a su nominación al Oscar 2026.

En 2025, Leonardo DiCaprio regresó
En 2025, Leonardo DiCaprio regresó a la Ciudad de México para presentar 'Una batalla tras otra' (SOCIEDAD HBO MAX)

A lo largo de más de tres décadas, DiCaprio ha trabajado con directores de prestigio y ha sido reconocido a nivel global. Su participación en producciones filmadas en México ha reforzado su relevancia internacional y la de los equipos de trabajo mexicanos.

La filmación de Romeo + Julieta (1996) utilizó varias locaciones de la Ciudad de México y de Veracruz. Escenas icónicas se rodaron en la Iglesia del Inmaculado Corazón de María, ubicada en la colonia Del Valle, y en el Castillo de Chapultepec, que en la película funcionó como una elegante mansión.

Claire Danes y Leonardo DiCaprio
Claire Danes y Leonardo DiCaprio en 'Romeo+Juliet'

Además, Boca del Río, Veracruz, representó escenarios relevantes para la adaptación contemporánea de la obra de Shakespeare.

El impacto de Romeo + Julieta fue notable: recaudó más de USD 147 millones y fue reconocida por su innovador estilo visual, consolidando su estatus de clásico moderno. Esta película situó a México como un referente para la realización de grandes producciones internacionales y fortaleció la trayectoria de DiCaprio en el cine global.

Romeo + Julieta utilizó como
Romeo + Julieta utilizó como locaciones símbolos de la Ciudad de México, como la Iglesia del Inmaculado Corazón de María y el Castillo de Chapultepec’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Escenarios mexicanos en Titanic y el impacto local

En 1996 y 1997, la región de Rosarito, Baja California, fue el principal escenario para la filmación de Titanic. Aquí se levantaron los Baja Studios, con un tanque de agua de 350.000 galones, creado para simular el hundimiento del barco con un alto nivel de realismo.

Las grabaciones de Titanic en
Las grabaciones de Titanic en los Baja Studios de Rosarito, con un tanque de 350.000 galones, impulsaron la industria cinematográfica mexicana y el desarrollo local

Durante casi siete meses, James Cameron y su equipo rodaron escenas complejas con DiCaprio como protagonista, en aguas climatizadas a 27 ℃ (80,6 ℉). Esta inversión impulsó el desarrollo económico local y transformó los estudios en un punto de exhibición cinematográfica, dejando una huella permanente en la industria y en la zona.

Titanic, reconocida por su impresionante factura técnica, obtuvo 11 premios Oscar y es una de las películas más laureadas en la historia del cine, reafirmando la importancia del rodaje mexicano en su éxito global.

Titanic recibió 11 estatuillas en
Titanic recibió 11 estatuillas en los Premios Oscar (Archivo)

Grabaciones recientes y la vigencia de DiCaprio en México

En septiembre de 2025, DiCaprio regresó a la Ciudad de México para presentar el drama “Una Batalla Tras Otra”, donde realizó actividades públicas en el Parque Toreo y fue visto en el Monumento a la Revolución.

Ese año, también participó en nuevas filmaciones en la capital, junto a Benicio del Toro y Chase Infiniti, en un proyecto descrito como drama romántico. Estas colaboraciones reafirman la presencia constante del actor en la industria audiovisual mexicana y amplían su legado en la región.

Temas Relacionados

Leonardo DiCaprioCiudad de MéxicoCine InternacionalProducción CinematográficaOscar 2026TitanicRomeo + Julietamexico-entretenimiento

Más Noticias

Desarticulan célula de abastecimiento de drogas en Hermosillo, Sonora: hay 5 detenidos y miles de dosis aseguradas

La fiscalía del estado informó que el golpe al crimen organizado fue realizado en dos operativos el pasado 10 y 12 de marzo

Desarticulan célula de abastecimiento de

¿El Dr. Simi llega a los Óscar? La popular botarga mexicana se cuela en la exclusiva bolsa de regalos de Hollywood

La 98.ª edición de los premios, que reunirá a lo mejor del cine internacional, se celebrará hoy, 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre

¿El Dr. Simi llega a

Diputado de Morena dona todo su salario a la cuenta de AMLO para Cuba

El mensaje fue acompañado por un exhorto a legisladores para que participen en la iniciativa del expresidente

Diputado de Morena dona todo

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de marzo

La dinámica hace que un deportista abandone la competencia cada domingo

Exatlón México: quién sale eliminado

Cuáles son los beneficios de realizar yoga durante el embarazo

Una rutina guiada de movimientos suaves puede marcar la diferencia al sobrellevar los cambios físicos y emocionales durante la gestación

Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan célula de abastecimiento de

Desarticulan célula de abastecimiento de drogas en Hermosillo, Sonora: hay 5 detenidos y miles de dosis aseguradas

Detienen a presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana encargado de 6 municipios del Edomex

Nodal admite que tiroteo en Zacatecas puso en riesgo su vida y la de Ángela Aguilar: “Tenía miedo, me tocó tirarme al piso”

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza bodega con más de 4 mil precursores químicos y plantíos de marihuana

Sentencian en EEUU a dos adolescentes vinculados al Cártel de Sinaloa: fueron reclutados para asesinar

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de marzo

Elle Fanning protagoniza la serie ‘Margo’s Got Money Troubles’: descubre cuándo y dónde verla en México

Premios Óscar 2026: estos diseñadores mexicanos han vestido a los artistas en la alfombra roja

Nodal admite que tiroteo en Zacatecas puso en riesgo su vida y la de Ángela Aguilar: “Tenía miedo, me tocó tirarme al piso”

‘Proyecto Fin del mundo’, la película de sci-fi protagonizada por Ryan Gosling, llega a México: esta es la fecha de estreno

DEPORTES

La era de Canelo Álvarez

La era de Canelo Álvarez llegó su fin, asegura papá de David Benavidez: “Se acabó y lentamente lo hemos ido viendo”

Qué ocurre con Fidel Escobar, jugador que está en riesgo de perderse el mundial con Panamá

Se rompe Récord Guinness con 9 mil 500 personas en mega clase de futbol celebrada en el Zócalo de la CDMX

PROFEPA atiende a león que vomitó parásitos en Neza

Nicolás Larcamón explota contra el arbitraje tras empate entre Pumas y Cruz Azul: “Me desconcierta”