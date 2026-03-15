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Congreso de la CDMX presenta “Medalla al Mérito en Defensa de los Animales”

Se premió a todas aquellas personas que han dedicado su vida a la protección de estas criaturas para asegurar su bienestar y rescatarlos de situaciones de abandono

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Se premió a todas aquellas
Se premió a todas aquellas personas que han dedicado su vida a la protección de estas criaturas para asegurar su bienestar y rescatarlos de situaciones de abandono. (prensa Idpyba)

El Congreso de la Ciudad de México presentó la Medalla al Mérito en Defensa de los Animales, donde se premió a quienes dedican su vida para rescatar, proteger y salvaguardar la vida de estas criaturas.

Dichos reconocimientos se otorgaron en el marco de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar Animal, presidida por el diputado Manuel Talayero del Partido Verde Ecologista de México.

Quiénes fueron los ganadores del premio

Esta fecha celebra a los
Esta fecha celebra a los felinos y recuerda la importancia del cuidado y la protección de animales domésticos. (Freepik)

En la sesión se dio a conocer que recibieron 22 postulaciones para obtener dicho galardón y tras evaluar detalladamente los expedientes de cada candidato, el jurado resolvió otorgar el galardón a la Fundación K7, debido a su labor incansable en la promoción del bienestar animal.

Por su parte, Angélica Paola Prado Amaro fue reconocida como rescatista independiente, quien ha salvado a decenas de animales en situación de abandono.

La doctora María Teresa Ambrosio recibió el galardón debido a su gran labor para la investigación en temas de proyección de animal, así como su amplia trayectoria académica, mientras que Susana Evelia Ramírez Terrazas fue premiado por su defensa jurídica de animales, incluido el amparo ganado contra la venta de animales en el Mercado Sonora.

Cómo funciona el proceso de selección

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la sesión legislativa, se subrayó que el proceso de selección para la Medalla al Mérito en Defensa de los Animales se llevó a cabo bajo criterios objetivos y con una clara perspectiva de género, destacando el rol esencial que han desempeñado las mujeres en la protección y cuidado de la fauna.

El diputado Talayero enfatizó que esta distinción representa un esfuerzo del Congreso de la Ciudad de México por poner en el foco público a aquellos héroes anónimos que día a día abogan por los derechos de los animales.

Dicha labor a menudo permanece invisible, pero abarca desde el activismo callejero hasta intervenciones independientes de rescate, pasando por aportes académicos y gestiones desde la sociedad civil.

Este reconocimiento no solo honra trayectorias individuales como la de Angélica Paola Prado Amaro, sino que también celebra iniciativas colectivas ejemplares, a ejemplo de la Fundación K7, donde en conjunto marcan la diferencia en un contexto donde el abandono y el maltrato animal siguen siendo desafíos urgentes no solamente en el país, sino a nivel mundial.

Con esta entrega, el Legislativo capitalino reafirma su compromiso con causas sociales que trascienden lo político, incentivando a más ciudadanos a sumarse a la lucha por un México más compasivo hacia sus compañeros de cuatro patas.

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