México

Ataque armado en vivienda de Pénjamo, Guanajuato, deja tres personas muertas: uno era menor de edad

Testigos del hecho aseguraron que escucharon más de 30 detonaciones de arma de fuego

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Los responsables de la agresión
Los responsables de la agresión huyeron del sitio. (Foto: Cuartoscuro)

Un ataque armado se registró en una vivienda del municipio de Pénjamo, en Guanajuato, la cual dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas un niño de 3 años de edad.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:45 horas de la noche del viernes, sobre la calle Zapotera 53 de la colonia Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con reportes, vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar más de 30 detonaciones de armas de alto calibre, lo que movilizó a elementos de seguridad y emergencia.

Los datos refieren que se trató de una familia que se encontraba afuera de su domicilio, quienes fueron agredidos cuando al menos cuatro hombres arribaron al sitio a bordo de dos motocicletas.

Al sitio acudieron agentes de
Al sitio acudieron agentes de seguridad / Imagen ilustrativa. (Facebook/Primer Plano)

Tras la alerta, autoridades de los tres órdenes de gobierno se movilizaron al domicilio para acordonar el área e implementar un operativo de búsqueda de los responsables.

En la vivienda se localizaron múltiples casquillos percutidos. Una de las víctimas fue identificado como José Juan “N”, de 53 años, se ubicó a otro adulto y un niño de 3 años, según reportó Periódico AM.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por esta agresión armada.

Al respecto, el Ayuntamiento de Pénjamo detalló que los primeros en acudir al sitio fueron elementos de municipales para el aseguramiento de indicios y dar paso a los peritos de la Fiscalía del Estado.

Además, la administración condenó el hecho y aseguró que se mantienen en coordinación con las autoridades federales y estatales.

Agreden a balazos a elementos de seguridad en Juventino Rosas: dos criminales fueron abatidos

Imagen ilustrativa. FOTO: BETO ARIAS /CUARTOSCURO.COM
Imagen ilustrativa. FOTO: BETO ARIAS /CUARTOSCURO.COM

Estos hechos ocurrieron horas después de que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato fueron atacados a balazos cuando realizaban recorridos de vigilancia en el municipio de Juventino Rosas.

La agresión se registró alrededor de las 14:00 horas del viernes, cuando los agentes fueron atacados por un grupo de civiles armados que se desplazaban en una camioneta y un vehículo compacto.

De acuerdo con reportes, los uniformados fueron emboscados cuando se encontraban en un camino de terracería, por lo que repelieron la agresión y solicitaron refuerzos.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que derivado de los hechos ninguno de los elementos desplegados resultaron lesionados, entre ellos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN).

Más tarde detalló que el enfrentamiento dejó como saldo dos presuntos delincuentes abatidos. Asimismo, los elementos de seguridad lograron asegurar armas y diversos objetos del delito, los cuales fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Van al menos cinco ataques armados contra policías en marzo

(Secretaría de Seguridad Ciudadana del
(Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Guanajuato)

El pasado 5 de marzo se registró otro ataque armado en el municipio de Yuriria, cuando elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron agredidos durante patrullajes de vigilancia.

Los agentes se desplazaban por la carretera federal libre 43, en el tramo Valle de Santiago-Yuriria, cerca de Puerta de Andaracua, cuando detectaron una camioneta que presuntamente contaba con reporte de robo.

Luego de iniciar una persecución para detenerla, los agentes fueron atacados a balazos por los ocupantes, lo que desató un enfrentamiento que culminó con un agresor abatido y dos uniformados heridos.

En lo que va de marzo se han registrado al menos cinco agresiones armadas: la primera ocurrió el 1 de marzo, cuando un policía fue asesinado en Yuriria; el 3 de marzo, un agente murió y dos más resultaron lesionados en Pénjamo, y el 3 de marzo un comando armado hirió a dos policías ministeriales en la carretera Irapuato-Silao.

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