Zoológico de Guadalajara presenta a su nuevo pingüino al estilo de ‘El Rey León’: video se vuelve viral

La creativa recreación de la escena de El Rey León provocó miles de reacciones y comentarios divertidos en TikTok. (Captura de pantalla)

El Zoológico Guadalajara logró captar la atención en redes sociales tras publicar un video que rápidamente se hizo viral por su creatividad. El recinto presentó a un nuevo integrante de su colección animal de una manera muy especial: recreando una de las escenas más recordadas de la película El Rey León.

La grabación, difundida en TikTok, muestra cómo el equipo del zoológico decidió rendir homenaje a la emblemática secuencia donde Mufasa presenta a su hijo Simba ante los animales del reino. En esta ocasión, la escena fue reinterpretada dentro de las instalaciones del parque, pero en lugar de un cachorro de león, el protagonista fue un pequeño pingüino que recientemente quedó bajo el cuidado del recinto.

La llegada del ave fue presentada con una escena inspirada en la película de Disney, lo que generó millones de reproducciones en redes sociales. (Captura de pantalla)

El video muestra una puesta en escena cuidadosamente planeada. Con música inspirada en la cinta de Disney y una presentación simbólica, el nuevo ejemplar fue “mostrado” al pueblo pingüino de una forma que evocó inmediatamente el clásico momento cinematográfico. El resultado fue una mezcla de ternura y humor que conquistó a miles de usuarios.

La creativa recreación de la escena de El Rey León provocó miles de reacciones y comentarios divertidos en TikTok. (Captura de pantalla)

Aunque el escenario no fue la sabana africana, sino un ambiente adaptado para el ave marina, la referencia fue clara para quienes reconocieron la famosa escena. En cuestión de horas, el clip comenzó a acumular reacciones, comentarios y compartidos, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del zoológico en los últimos días.

Usuarios celebraron el video viral del Zoológico de Guadalajara, donde se recreó uno de los momentos más icónicos del cine animado. (Captura de pantalla)

El impacto en redes sociales no tardó en reflejarse en las cifras. La publicación superó los 2.3 millones de reproducciones, además de reunir miles de reacciones y comentarios de internautas que celebraron la creatividad del equipo de comunicación del recinto.

Entre los mensajes que dejaron los usuarios destacaron varios que se volvieron igual de virales que el propio video. Algunos internautas escribieron: “Sus padres todos orgullosos”. Otros comentarios también llamaron la atención por su tono humorístico: “Lugares donde me empingüina no haber estado”.

El Zoológico de Guadalajara sorprendió en redes al recrear el famoso momento de la película de Disney para dar la bienvenida a un nuevo ejemplar.

La creatividad del video también provocó elogios hacia el personal encargado de la estrategia digital del zoológico. Un usuario escribió: “Súbanle el sueldo a todo el equipo de comunicación”, mientras que otro destacó el nivel de producción del clip con un comentario que se replicó en diferentes perfiles: “Nos dio pingüino guatón, nos dio referencia, nos dio cine, nos dio vida y ganas de vivirlaaaaa”.

Incluso hubo quienes compararon la escena con un evento ceremonial, como lo expresó otro comentario: “Bautizos en los que me emperra no haber sido invitada”.