Karely Ruiz y Marcel Mistral casi se agarran a golpes en evento de Poncho de Nigris, previo a Ring Royale

El careo previo al combate entre Karely Ruiz y Marcela Mistral en el Ring Royale 2026 desató tensión durante el pesaje oficial en Monterrey. (RS)

El careo previo al combate entre Karely Ruiz y Marcela Mistral en el Ring Royale 2026 dejó una escena de alta tensión el 14 de marzo en Monterrey.

A tan solo horas del esperado “Duelo de Divas” en la Arena Monterrey, el pesaje oficial derivó en un enfrentamiento físico y verbal que se viralizó de inmediato en plataformas digitales.

Pese a que las protagonistas cumplieron el peso requerido: Marcela Mistral registró 58 kg, mientras que Karely Ruiz marcó 57 kg, la formalidad del evento se rompió ante la rivalidad acumulada.

La confrontación física y verbal entre Karely Ruiz y Marcela Mistral se viralizó rápidamente en redes sociales antes del Ring Royale 2026. Credito / Instagram: @ringroyalefights

Poncho de Nigris reacciona ante enfrentamiento de Karely Ruiz y Marcela Mistral

El altercado obligó a Poncho de Nigris a intervenir de forma inmediata, tanto que alzó la voz con un enérgico: “¡Hey!” y utilizó el cinturón dorado como barrera entre ambas.

“Este es el cinturón y este se lo tienen que ganar mañana”, agregó.

Su gesto obligó a ambas a retroceder, restaurando el orden momentáneamente, pero el episodio marcó el tono del evento y encendió aún más la expectativa para el combate principal del domingo.

Poncho de Nigris intervino con el cinturón dorado para separar a las contendientes y controlar el altercado durante el evento en la Arena Monterrey. (Facebook)

Reacciones en redes y antecedentes de la rivalidad

Después de lo ocurrido, las redes sociales se inundaron de comentarios sobre lo sucedido y se leyeron opiniones como: “Karely no se dejó intimidar”, “Marcela perdió su elegancia” y “La que empezó fue Marcela, Karely la aguantó mucho”.

La confrontación no es un hecho aislado, pues cabe recordar que la rivalidad entre Karely Ruiz y Marcela Mistral tiene antecedentes que se remontan a una discusión televisiva ocurrida hace años en el programa Mitad y Mitad, donde Mistral cuestionó abiertamente a Ruiz por su actividad en redes sociales.

Dicho episodio marcó el inicio de una tensión que nunca se resolvió del todo y ahora llega a su punto más alto en el cuadrilátero, pes el combate se presenta como la culminación de una disputa que trasciende lo deportivo y pone fin a años de polémica en la escena del entretenimiento regiomontano.

Poncho de Nigris intervino con el cinturón dorado para separar a las contendientes y controlar el altercado durante el evento en la Arena Monterrey. (Miriam Estrella/ Infobae)

Ring Royale 2026: datos principales del evento organizado por Poncho de Nigris

El evento Ring Royale 2026 está programado para el domingo 15 de marzo a las 18:00 horas en la Arena Monterrey , con la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral como uno de los duelos estelares.

Ambas participantes superaron el pesaje oficial sin inconvenientes.

El cartel también incluye enfrentamientos entre figuras como Alfredo Adame, Aldo de Nigris y Nicola Porcella, entre otros.

El pesaje previo al Ring Royale entre Karely Ruiz y Marcela Mistral terminó en una confrontación física que requirió la intervención del organizador, Poncho de Nigris.

Tras cumplir con el peso exigido, Ruiz empujó a Mistral, quien espondió con la misma intensidad. El incidente, ampliamente difundido en redes sociales, elevó aún más la expectativa para el combate principal.