Horchata de cajeta: una bebida dulce y refrescante para preparar en casa

Foto: (Gemini IA)

La horchata es una de las bebidas más populares en México, especialmente durante los días calurosos de primavera y verano. Su sabor suave y refrescante la convierte en el acompañamiento perfecto para muchos platillos tradicionales.

Con el paso del tiempo, esta bebida ha evolucionado y hoy existen diversas versiones que incorporan nuevos ingredientes. Una de las más llamativas es la horchata de cajeta, una preparación que combina el sabor clásico de la horchata con el toque dulce y cremoso de la cajeta.

La cajeta, elaborada tradicionalmente con leche de cabra caramelizada, es un ingrediente muy representativo de la gastronomía mexicana y se utiliza en postres, bebidas y dulces. Al integrarla con la base de horchata, se obtiene una bebida más cremosa, aromática y con un sabor que recuerda a los postres tradicionales.

Preparar horchata de cajeta en casa es sencillo y no requiere muchos ingredientes. Además, permite ajustar el nivel de dulzor y la intensidad del sabor según las preferencias de cada persona.

Cajeta con textura espesa y color caramelizado, preparada de forma tradicional en cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 taza de arroz crudo

1 raja de canela

1 litro de agua (para remojar)

3 tazas de agua adicional

½ taza de cajeta

1 taza de leche (puede ser entera o vegetal)

1 cucharadita de extracto de vainilla

Azúcar al gusto (opcional)

Hielo al gusto

Preparación paso a paso

El primer paso consiste en lavar el arroz para retirar el exceso de almidón. Después se coloca en un recipiente junto con la raja de canela y se añade el litro de agua. Esta mezcla debe dejarse reposar al menos cuatro horas, aunque muchas personas prefieren dejarla durante toda la noche para que el arroz se ablande mejor y libere más sabor.

Una vez que el arroz ha reposado el tiempo suficiente, se coloca en la licuadora junto con el agua en la que se remojó. Se licúa hasta obtener una mezcla lo más fina posible. Posteriormente, el líquido se cuela con ayuda de un colador fino o una manta para eliminar los restos sólidos de arroz y canela.

El siguiente paso es devolver el líquido colado a la licuadora. En ese momento se agregan las tres tazas de agua adicionales, la leche, la vainilla y la cajeta. Se licúa nuevamente durante unos segundos hasta que todos los ingredientes se integren y la bebida tenga una textura homogénea.

Si se desea una bebida más dulce, se puede añadir un poco de azúcar, aunque la cajeta suele aportar suficiente dulzor. Después se refrigera la mezcla durante unos minutos para que esté bien fría.

Para servir, se coloca hielo en un vaso alto y se vierte la horchata de cajeta encima. Algunas personas también decoran la bebida con un pequeño hilo extra de cajeta o una pizca de canela molida para intensificar su aroma.

Esta preparación integra uno de los sabores más exquisitos, llevado a otro nivel con el toque dulce de la cajeta. Foto: (iStock)

Una variante creativa de una bebida tradicional

La horchata forma parte de las llamadas “aguas frescas”, bebidas tradicionales que se consumen en todo México. Aunque la versión clásica se prepara solo con arroz, canela y azúcar, con el tiempo han surgido variaciones que incluyen frutas, semillas o ingredientes dulces como la cajeta.

Además de su sabor, esta bebida destaca por su textura cremosa y su aroma cálido, lo que la convierte en una opción ideal para reuniones familiares o para acompañar platillos típicos de la cocina mexicana.

Prepararla en casa también permite experimentar con diferentes proporciones de cajeta o incluso sustituir la leche por bebidas vegetales para obtener una versión distinta. De esta manera, la horchata de cajeta se presenta como una alternativa deliciosa para quienes desean disfrutar de una bebida tradicional con un toque moderno y muy mexicano.