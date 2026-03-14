Cuatro años de “Siete Veces Adiós”: Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides celebran el éxito del musical mexicano

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides lideran el elenco de Siete Veces Adiós en su nueva temporada, interpretando a 'Él y Ella' en diez funciones únicas. (Infobae México / Jazmín González)

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides encabezan el elenco de Siete Veces Adiós en el marco de su cuarto aniversario.

El musical, concebido a partir del “corazón roto” de Alan Estrada, Vince Miranda, Salvador Suárez y Jannette Chao, conmemoró cuatro años en cartelera con una función especial que provocó lágrimas entre los asistentes del Teatro Ramiro Jiménez el 13 de marzo.

Al igual que las temporadas anteriores, los protagonistas interpretarán durante diez funciones una historia centrada en el amor, las despedidas y las segundas oportunidades, acompañados por música en vivo.

El elenco vocal que acompaña al musical e introduce a los presentes en cada uno de los escenarios está integrado por Diego Meléndez, Paloma Cordero, Andrés Saráchaga y Lucía Covarrubias.

El resto de la banda responsable de la ejecución musical en vivo se compone de Iván Núñez, Belén Ruiz, Javier Maldonado, Mitsuo Yoshiki, René Camou e Irving Lima.

El musical Siete Veces Adiós celebra su cuarto aniversario con una función especial llena de emociones en el Teatro Ramiro Jiménez. (Infobae México / Jazmín González)

La idea del amor actual en “El y Ella”, en voz de Cess Enríquez

Uno de los principales atractivos del musical es la representación del amor contemporáneo a través de la voz de Cess Enríquez, quien a lo largo de la obra acompaña a “Él y Ella” en el proceso de descubrir si el amor es realmente para siempre.

“El amor desafía paradigmas, nos confronta con nuestras expectativas y nos recuerda que, a veces, amar es un salto al vacío que vale la pena, aunque duela”, señala la sinopsis.

La puesta en escena se presenta como algo que va más allá de un musical romántico, al confrontar la noción tradicional del “amor de tu vida” que ha prevalecido durante años, y plantea que hoy, ese amor no necesariamente es para siempre.

La representación artística de 'El y Ella' desafía la idea tradicional del amor para siempre, explorando nuevas formas de vivir el amor en el siglo XXI. (Infobae México / Jazmín González)

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel agradecen ser parte de Siete Veces Adiós

Durante la presentación a prensa, Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel, quienes interpretan a “Él y Ella”, manifestaron su entusiasmo por integrarse a un proyecto respaldado por un equipo de gran talento.

“Qué gran privilegio poder hacer lo que uno más ama con personas talentosísimas y amorosísimas. Qué mejor manera que compartir una historia que ha impactado a tantísimas personas”, afirmó la actriz.

Por su parte, Benavides señaló que, más que una obra de teatro, se trata de un espectáculo cuyo éxito radica en el trabajo colectivo de todas las personas involucradas en el proyecto.

“Eso es el éxito, la pasión y el amor que imprime. Gracias porque es como una familia instantánea”, añadió.

El éxito de Siete Veces Adiós radica en el trabajo colectivo y la pasión de su elenco y equipo creativo, quienes han convertido la obra en un fenómeno teatral. (Infobae México / Jazmín González)

Alan Estrada asegura estar agradecido con cada uno de los artistas que han dado vida a “El y Ella”

A lo largo de la historia de Siete Veces Adiós, el elenco ha experimentado renovaciones en diversas temporadas, incorporando la participación de figuras como Fernanda Castillo, Regina Pavón, Zuria Vega, Lety Sahagún y Macarena García. Al igual que Pierre Louis, Jesús Zavala, Diego Klein y Patricio Gallardo.

Al término de la función, Alan Estrada, una de las mentes creativas detrás del musical, expresó su agradecimiento hacia todas las figuras que han formado parte del proyecto.

“Estar cumpliendo cuatro años es una locura para todos nosotros. Yo quisiera agradecer a todos y cada uno de los artistas que ha formado parte del elenco, que han dejado su corazón, su piel, sus lágrimas y su energía. A cada uno de ellos, gracias por ser parte de nuestra historia”, concluyó en medio de la emoción tras cuatro años en cartelera.