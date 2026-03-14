¿Cuál es el estado de salud de José Ángel Bichir tras su ingreso al hospital?

José Ángel Bichir. Foto: (Captura de pantalla IG)

La familia del actor mexicano José Ángel Bichir difundió este viernes 13 de marzo de 2026 un comunicado público para aclarar las circunstancias que rodearon la caída que llevó al intérprete a ser hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México. El pronunciamiento, compartido en redes sociales por su tío, el actor Demian Bichir, busca frenar especulaciones y subrayar la importancia de la salud mental.

En el mensaje, la familia explicó que el actor sufrió una crisis emocional profunda que derivó en un accidente. “Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió”, señala el comunicado. De acuerdo con el texto, durante una crisis de salud mental el actor cayó por una ventana, situación que describieron como un accidente provocado por un episodio de fragilidad emocional.

La familia fue enfática en rechazar versiones que señalaban consumo de alcohol o un intento voluntario de hacerse daño. “José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”, expresó la familia en el mensaje, donde también pidieron comprensión y empatía ante este tipo de situaciones.

Demian Bichir pidió empatía con el caso. Foto: (Captura de pantalla)

El incidente ocurrió en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez de la capital mexicana. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, elementos de emergencia acudieron a un complejo de departamentos ubicado en la intersección de la calle Uxmal y la avenida Xola, donde encontraron al actor inconsciente en la parte baja del edificio.

Paramédicos que atendieron la emergencia diagnosticaron al intérprete con posibles fracturas en el rostro y un cuadro de abdomen agudo, por lo que determinaron su traslado inmediato al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el actor habitaba en el tercer piso del inmueble desde donde presuntamente cayó. Debido a ello, el caso fue notificado al Ministerio Público para que se lleven a cabo las indagatorias correspondientes y se determinen con precisión las circunstancias del hecho.

La noticia generó preocupación en el medio artístico mexicano, donde la familia Bichir es ampliamente reconocida. El actor forma parte de una de las dinastías más destacadas del entretenimiento en el país. Es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de los intérpretes Bruno Bichir y Demián Bichir, quienes han construido una sólida trayectoria tanto en México como en el extranjero.

José Ángel Bichir habría sufrido una caída tras una crisis emocional. (Instagram)

Nacido el 28 de enero de 1988 en la Ciudad de México, José Ángel Bichir inició su carrera desde temprana edad y ha participado en diversas producciones de cine y televisión. Entre sus primeros trabajos destacan películas como Matando Cabos y Morirse en domingo, además de series televisivas como Sexo y otros secretos, Los simuladores y Tiempo final.

Durante la década de 2010 amplió su presencia en el cine independiente con proyectos como Cefalópodo, Cuatro lunas y Fragmentos de amor. También participó en producciones televisivas como Run Coyote Run, El César y la serie biográfica José José: El príncipe de la canción, consolidando una carrera caracterizada por la diversidad de personajes.

En su comunicado, la familia informó que el actor se encuentra con vida y fuera de peligro, recibiendo atención médica especializada y acompañado permanentemente por sus seres queridos. Asimismo, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y pidieron respeto a la privacidad del actor mientras atraviesa su proceso de recuperación.

Finalmente, el mensaje concluye con un llamado a reflexionar sobre la salud mental. La familia expresó su deseo de que la situación sirva para abrir conversaciones sobre la importancia de buscar ayuda profesional y eliminar los estigmas que aún rodean a las crisis emocionales.