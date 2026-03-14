México

Cancillería mexicana refuerza protección a connacionales en Medio Oriente tras evacuación de mil 240 personas

Juan Ramón de la Fuente, quien encabeza la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha sostenido reuniones virtuales con titulares de las embajadas de México

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Juan Ramón de la Fuente
Juan Ramón de la Fuente confirmó que más de mil 200 mexicanos han sido evacuados en Medio Oriente. (Foto: SRE)

La Cancillería mexicana intensificó sus medidas de protección consular en Medio Oriente tras facilitar la evacuación de mil 240 connacionales que se encontraban en la región. La prioridad de las autoridades diplomáticas se ha centrado en garantizar la integridad física de las y los mexicanos residentes o en tránsito, en medio de del actual conflicto que se ha intensificado en las últimas semanas.

Coordinación diplomática para la seguridad de los mexicanos

El canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó una reunión virtual de trabajo con los titulares de las embajadas de México en Medio Oriente, reforzando las estrategias para mantener el apoyo a los ciudadanos mexicanos.

En el encuentro participaron funcionarios clave de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como María Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, y el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez, junto a otros representantes de áreas estratégicas de protección consular y comunicación social.

De la Fuente reconoció el compromiso del personal diplomático desplegado en la región y solicitó mantener una comunicación constante con las autoridades locales, fortaleciendo la coordinación con las cancillerías de los países involucrados. Esta colaboración ha sido fundamental para ofrecer información actualizada y respuestas rápidas a situaciones de emergencia.

Más de mil mexicanos evacuados de Medio Oriente

La evacuación de mil 240 mexicanos se logró mediante la utilización de vías seguras y la apertura gradual de los espacios aéreos internacionales. La mayoría de los evacuados son turistas que solicitaron asistencia y estaban localizados en:

  • Emiratos Árabes Unidos
  • Israel
  • Bahréin
  • Líbano
  • Arabia Saudita
  • Jordania
  • Irán
  • Catar

La coordinación entre las embajadas permitió que la salida de los connacionales se realizara sin incidentes mayores, priorizando siempre la protección física tanto de los mexicanos como del personal diplomático y sus familias.

En la reunión estuvieron presentes los titulares y encargados de negocios de México en los países de la región, incluyendo a Guillermo Puente Ordorica (Irán), Mauricio Escanero Figueroa (Israel), Luis Alfonso de Alba Góngora (Emiratos Árabes Unidos), Victoria Romero (Azerbaiyán), Eduardo Peña Haller (Kuwait), Guillermo Ordorica Robles (Qatar), Jacob Prado González (Jordania), Francisco Romero Bock (Líbano), Pedro Blanco Pérez (Palestina), Guillermo Gutiérrez Nieto (Arabia Saudita) y Héctor Ortega Nieto (Egipto).

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