Buscadoras localizan osamenta en zona rural de Tepuche, en Culiacán

Integrantes del colectivo “Madres en lucha por tu regreso a casa” localizaron una osamenta en una zona rural de Tepuche, en Culiacán. (Facebook Madres en lucha por tu regreso a casa A.C.)

Integrantes de un colectivo de búsqueda localizaron una osamenta humana en avanzado estado de descomposición durante una jornada de rastreo realizada en la zona rural de Tepuche, al norte del municipio de Culiacán, Sinaloa.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del 13 de marzo, cuando integrantes del colectivo Madres en lucha por tu regreso a casa realizaban recorridos en una zona enmontada cercana al camino que comunica del poblado Agua Blanca hacia El Guasimal, en los límites de las sindicaturas de Tepuche e Imala.

De acuerdo con los primeros reportes, los restos correspondían a una persona en estado óseo que aún conservaba tejido orgánico, lo que indica que el cuerpo presentaba un avanzado proceso de descomposición.

Hallazgo en zona cercana a comunidades rurales

Según la información disponible, la osamenta fue encontrada a un costado del camino pavimentado que conecta diversas comunidades rurales, en una zona de vegetación y difícil acceso.

En el sitio, las buscadoras también observaron algunas pertenencias que podrían ayudar a la identificación de la víctima, entre ellas:

ropa de color oscuro

un escapulario con la imagen de Cristo

Los restos humanos fueron encontrados en una zona enmontada cercana al camino entre Agua Blanca y El Guasimal. (Facebook Madres en lucha por tu regreso a casa A.C.)

El punto del hallazgo se ubica aproximadamente a 550 metros al oriente de la pista aérea del poblado La Noria y a unos dos kilómetros al poniente de la comunidad de El Guasimal, en el área rural del municipio de Culiacán.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad ni características de la persona localizada, por lo que los restos serán sometidos a estudios periciales.

Fiscalía procesa el sitio del hallazgo

Tras el reporte del colectivo, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y asegurar los restos humanos.

Peritos y agentes de investigación procesaron la zona y realizaron el levantamiento de la osamenta, que posteriormente fue trasladada al Servicio Médico Forense para su análisis e identificación.

El hallazgo se registró alrededor de las 14:00 horas, según la información preliminar difundida por medios locales.

Hallazgos recientes en el municipio

El descubrimiento se suma a varios hallazgos recientes de restos humanos en distintas zonas del municipio de Culiacán, particularmente en las sindicaturas de Tepuche, Imala, Costa Rica y Villa Benito Juárez.

En las últimas horas, colectivos y autoridades han reportado la localización de más de seis restos o cuerpos en avanzado estado de descomposición en estos sectores del municipio, lo que refleja la continuidad de las jornadas de búsqueda realizadas por familiares de personas desaparecidas.

Los colectivos han reiterado que continuarán realizando rastreos en zonas rurales y serranas, donde consideran que aún podrían encontrarse más restos humanos de víctimas de desaparición.