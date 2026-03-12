El caso Wendy: la detención sin juicio por un machete y la invisibilidad de los desaparecidos en los CERESOS de Sonora

En entrevista con Infobae México, la madre buscadora Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora AC, relató que la joven originaria de Chilpancingo, Guerrero, se encontraba en un Centro de Reinserción Social (CERESO) en Hermosillo, Sonora. (X: @@CeciPatriciaF)

Después de tres años reportada como desaparecida, Wendy Guadalupe Castro fue localizada con vida y pudo reencontrarse con su hija de 11 años y su familia, quienes la buscaron incansablemente.

Wendy fue reportada como desparecida el 29 de diciembre de 2023, lo último que se supo de ella es que estaba trabajando en Sonora, en la localidad de Miguel Alemán, en Hermosillo. Después, no se supo nada más de ella.

En entrevista con Infobae México, la madre buscadora Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora AC, relató que la joven originaria de Chilpancingo, Guerrero, se encontraba en un Centro de Reinserción Social (CERESO) en Hermosillo, Sonora.

“La muchacha estaba en el CERESO y su mamá la estaba buscando en fosas clandestinas”, relató Ceci Flores.

La historia de Wendy afortunadamente tuvo el final deseado para todas las personas que están buscando a un familiar. Esto fue lo que pasó.

Cómo desapareció Wendy

Su historia es la de muchos jóvenes que caen en ofertas engañosas de trabajo: cuando estaba en su estado natal, Guerrero, le ofrecieron trabajo en Sonora con falsas promesas.

“Les pintan la vida de color rosa, pero cuando llegan aquí, se dan cuenta que tienen que trabajar muchísimo para conseguirlo”, contó Ceci Flores, asegurando que ese fue el caso que vivió Wendy.

Sin embargo, el problema que llevó a considerarla desaparecida no fue ese trabajo, sino lo que pasó después.

Wendy, que trabajaba en el campo, traía un machete, el cual era su principal herramienta de trabajo, portaba la ropa sucia y rota a consecuencia su jornada laboral.

Con esas características, la encontraron autoridades que la detuvieron y acusaron de “querer matar a alguien”. Sin mayor investigación ni indagatorias sobre su situación la detuvieron.

Lo alarmante, es que no es un caso aislado.

“Ya hemos sacado chicos de la cárcel que pasan por eso”, su trabajo es con machete y las autoridades los arrestan.

“Los agarran como costal, los meten a las patrullas, se los llevan a los penales y ni si quiera hacen una investigación a fondo”, fue el relato de Ceci Flores.

Así fue como Wendy terminó en el CERESO, sin poder comunicarse ni ejercer sus derechos.

“Así hay muchos inocentes en la cárcel”, aseveró Flores.

“La muchacha estaba en el CERESO y su mamá la estaba buscando en fosas clandestinas”, relató Ceci Flores. (X: @CeciPatriciaF)

Localización con vida de Wendy

La joven fue encontrada dentro de un Centro de Reinserción Social (CERESO) en Hermosillo, Sonora, luego de haber sido reportada como desaparecido desde 2023.

Los familiares de la joven, originaria de Chilpancingo, Guerrero, informaron que la consideraron desaparecida en el poblado Miguel Alemán, en el municipio de Hermosillo. Desde entonces, no volvieron a saber nada de ella, hasta ahora.

Fueron tres años de incertidumbre, dolor y esperanza, escribió en redes sociales Ceci Flores, sin embargo, finalmente fue localizada con vida y pudo regresar con su familia.

La localización fue gracias a las autoridades de Sonora, de Guerrero y del colectivo de Madres Buscadoras, quienes coordinaron con la familia el encuentro con Wendy, quien al salir del CERESO se encontró desamparada.

“Ninguna autoridad la quiso resguardar”, declaró Ceci, quien decidió refugiar a la joven en uno de los albergues con los que cuenta el colectivo mientras se lograba la comunicación con su familia.

Una vez que su familia viajó desde Guerrero a Sonora se reencontró con Wendy, la historia solo fue de alegría y esperanza.

“Que la gente sepa que no todos los desaparecidos están muertos. Hay muchos que están con vida en los penales, pero lamentablemente como se manejan los protocolos en los penales no es fácil encontrarlos”, relató Ceci Flores, quien celebró la noticia y compartió que la llena de esperanza.