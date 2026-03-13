México

PRI nacional condena “el cobarde asesinato” de Claudia Ivette Rodríguez en Guerrero

La institución política lamentó el crimen de quien encabezaba la sección local y urgió a los órganos de seguridad a esclarecer el episodio

El PRI denuncia el asesinato
El PRI denuncia el asesinato de Claudia Ivette Rodríguez Hernández, presidenta seccional en Ometepec, Guerrero. (Foto: Cuartoscuro)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció este 12 de marzo el “cobarde asesinato” de Claudia Ivette Rodríguez Hernández, quien se desempeñaba como Presidenta Seccional de la organización en Ometepec, Guerrero.

La agrupación política catalogó este hecho como un acto criminal y exigió la intervención de las autoridades para garantizar una investigación inmediata y aplicar justicia para Claudia Ivette Rodríguez.

En su declaración pública, el PRI subrayó que la ola de violencia en México sigue quitando vidas y afectando a familias en todo el país. El mensaje enfatizó la necesidad de que este crimen no permanezca impune.

La organización política expresó su apoyo a la familia de Claudia Ivette Rodríguez, así como a la militancia del PRI en Guerrero, reiterando su exigencia de esclarecimiento y castigo a los responsables.

Alito Moreno confirma sobre el asesinato de Claudia Ivette Rodríguez que “el gobierno de MORENA no da resultados”

Alejandro Moreno responsabilizó a la
Alejandro Moreno responsabilizó a la administración de MORENA por la inseguridad que afecta a millones de mexicanos. Crédito: X @PRI_Nacional

Luego del asesinato de Claudia Ivette Rodríguez, Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI dijo en sus redes sociales que la víctima también ocupó el cargo de ex comisaria municipal de Milpillas.

A través de su cuenta de X, Alito Moreno sostuvo que “este crimen confirma lo que millones viven todos los días. El país está rebasado y el gobierno de MORENA no da resultados. La inseguridad avanza, la impunidad protege a los delincuentes y las familias quedan desamparadas.”

El presidente del PRI exigió a las autoridades una investigación a fondo y castigo para los responsables”. Moreno aseguró: “A su familia le decimos que no está sola” y afirmó que México necesita orden, autoridad y un gobierno con carácter para enfrentar al crimen organizado. Desde el PRI vamos a dar esa batalla.”

Medios locales informan que el crimen pudo ocurrir la noche del 11 de marzo

La dirigencia estatal del PRI
La dirigencia estatal del PRI en Guerrero demandó justicia inmediata tras el homicidio de Claudia Ivette Rodríguez Estrada, destacando la inseguridad regional y nacional. (Foto: redes sociales)

La noche del 11 de marzo, Claudia Ivette Rodríguez, dirigente del PRI en Ometepec, fue asesinada a balazos dentro de su tienda, ubicada junto a la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en la comunidad de Milpillas.

El Comité Directivo del PRI en Guerrero manifestó que “la inseguridad que padece nuestro país nos afecta a todas y todos; no hay un municipio en el que una familia no se vista de luto diariamente”. El comunicado oficial insistió en la urgencia de convertir el discurso de justicia en acciones concretas, aludiendo de manera particular a la coyuntura del Día Internacional de la Mujer.

En respuesta al asesinato, Manuel Añorve Baños, senador y coordinador del PRI, exigió en su cuenta oficial en X “una investigación a fondo y resultados inmediatos, afirmando: ”Este crimen no puede quedar impune. ¡Exigimos justicia! Mi respaldo total a Alejandro Bravo Abarca, como dirigente del PRI en Guerrero, y mi solidaridad con la familia de Claudia Ivett y sus seres queridos”.

Este atentado no es la excepción, el pasado 2 de febrero, Andrés Maldonado Yáñez, alcalde priísta de Zacualpan, Veracruz, y su esposa fueron blanco de un ataque a balazos cuando regresaban de actividades institucionales en Xalapa. Aunque el presidente municipal y su esposa resultaron ilesos, el chofer del Ayuntamiento recibió una herida de arma de fuego y fue hospitalizado.

