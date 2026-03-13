México

Por qué la evacuación de mexicanos en Medio Oriente es considerada un éxito diplomático, según Juan Ramón de la Fuente

El canciller informa evacuación de alrededor de 1,200 mexicanos de Asia Occidental y reporta cero heridos

La prioridad del gobierno mexicano
La prioridad del gobierno mexicano ha sido proteger la integridad de sus connacionales y facilitar su retorno seguro desde Medio Oriente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que cerca de 1,200 mexicanos han sido evacuados de países de Medio Oriente desde el inicio del actual conflicto en la región, sin que hasta el momento se registren personas lesionadas.

Así lo dio a conocer el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien destacó que la prioridad del gobierno mexicano ha sido proteger la integridad de los connacionales y facilitar su retorno seguro al país.

Durante una declaración a medios, el titular de la diplomacia mexicana explicó que las evacuaciones se han realizado principalmente desde Emiratos Árabes Unidos, Israel y Jordania, aunque también se han atendido solicitudes provenientes de Qatar, Irán y Bahréin.

Señaló que el número aproximado de personas que han salido de la región desde que comenzaron las hostilidades es de mil 200.

En Emiratos Árabes Unidos, se
En Emiratos Árabes Unidos, se estima que entre 2,500 y 3,000 mexicanos residen en la región, muchos con estatus temporal o permanente. (Foto: SRE)

“El dato más importante es que no ha habido un solo connacional que haya sufrido daños a su integridad física.

Esa es la principal tarea de la Cancillería: la protección de nuestras y nuestros connacionales en el exterior”, subrayó el funcionario.

Evacuación de mexicanos en Medio Oriente: casi 1,200 connacionales han salido de la región

El canciller explicó que, en un primer momento, las personas que solicitaron apoyo para salir de la región eran principalmente turistas. Con el paso de los días, también residentes mexicanos comenzaron a solicitar asistencia consular.

De la Fuente indicó que en algunos países de la zona existe una comunidad mexicana considerable.

En Emiratos Árabes Unidos se estima que viven entre 2,500 y 3,000 connacionales, muchos de ellos con estatus de residencia temporal o permanente.

Ante este escenario, las embajadas de México en la región se mantienen en alerta permanente y en contacto constante con los ciudadanos mexicanos para brindar apoyo en caso de que requieran salir del país donde se encuentren.

Apertura intermitente del espacio aéreo facilita el retorno de mexicanos

El titular de la SRE explicó que la reapertura gradual de algunos espacios aéreos en la región ha permitido que los traslados se realicen con mayor facilidad por vía aérea.

Un incendio y densas columnas
Un incendio y densas columnas de humo se elevan desde un hotel de lujo en Dubái, siguiendo reportes de un ataque atribuido a Irán.

Las representaciones diplomáticas han apoyado a los connacionales para encontrar rutas seguras de salida y coordinar vuelos comerciales o alternativas de traslado cuando las condiciones lo permiten.

La Cancillería también reiteró la recomendación de evitar viajes a Medio Oriente mientras continúe la situación de conflicto en la región.

México mantiene postura diplomática basada en la solución pacífica

Sobre la posición del país frente a los acontecimientos internacionales, De la Fuente señaló que México mantiene una postura sustentada en los principios constitucionales de política exterior.

Entre ellos destacó:

  • La prohibición de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
  • La solución pacífica de las controversias.
  • La autodeterminación de los pueblos.
  • La igualdad jurídica entre los Estados.

El canciller explicó que estas bases han guiado la postura del país desde el inicio del conflicto y seguirán siendo el marco de actuación de la diplomacia mexicana.

México busca impulsar un llamado regional a favor de la paz

De la Fuente informó que existe la posibilidad de que México impulse un llamado conjunto por la paz junto con Brasil y Colombia, iniciativa que surgió tras una conversación entre la presidenta de México y el mandatario colombiano Gustavo Petro.

México propone un llamado conjunto
México propone un llamado conjunto con Brasil y Colombia para promover la paz en Medio Oriente. REUTERS/Raquel Cunha

La propuesta busca que países de América Latina emitan un pronunciamiento para promover el diálogo y la reducción de tensiones en Medio Oriente, en línea con el derecho internacional y los principios establecidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

Embajadas mexicanas continúan en alerta para apoyar a connacionales

La Cancillería informó que las embajadas de México en Medio Oriente siguen atendiendo solicitudes de protección consular y acompañando a los mexicanos que desean salir de la región.

Entre los países donde se mantiene atención permanente se encuentran:

  • Emiratos Árabes Unidos
  • Israel
  • Jordania
  • Qatar
  • Irán
  • Bahréin
  • Líbano

Las autoridades mexicanas reiteraron que la seguridad de los connacionales seguirá siendo la principal prioridad, por lo que continuarán las labores de asistencia y monitoreo mientras persista la situación en la región.

