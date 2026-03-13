Por el tráfico, Vadhir Derbez se baja de su camioneta y aborda el Metrobús de CDMX, pero sale mal: “No vale la pena”

Vadhir Derbez elige el Metrobús de Ciudad de México para evitar el tráfico en Paseo de la Reforma durante hora pico (@vadhird, Instagram)

La congestión vial de la Ciudad de México llevó a Vadhir Derbez a tomar una decisión poco habitual para una figura pública: abandonar su camioneta y abordar el Metrobús sobre Paseo de la Reforma en plena hora pico, con el objetivo de llegar a tiempo a la grabación de “Mixología”, el programa conducido por su hermano José Eduardo Derbez.

La experiencia, documentada por él mismo en redes sociales, tuvo como desenlace una crítica directa al sistema de transporte: “No vale tanto la pena, pero bueno, todo por la experiencia y el contenido”, sentenció el actor, según informaron los videos publicados en Facebook.

El trayecto comenzó en el cruce de Reforma 222, desde donde Derbez corría hacia la estación junto con una asistente, en un esfuerzo por evitar el retraso que le esperaba si optaba por continuar en automóvil.

El actor documenta su travesía en Metrobús en redes sociales antes de la grabación del programa 'Mixología' (Gobierno CDMX)

Vadhir se mostró incómodo en el transporte público

En el video difundido, el actor reconoció: “Acabo de ver el mapa y llegaría como 30 minutos tarde en coche... Así que vamos a la aventura del metrobús”. Su habitual impuntualidad, ya admitida en varias entrevistas y que incluso le ha ocasionado dificultades en grabaciones de “De viaje con los Derbez”, volvió a ser protagonista de la jornada.

Durante el trayecto, la rutina del Metrobús le resultó todo menos cómoda. “Me puse un cubrebocas pero igual se ve que soy yo”, bromeó Derbez al describir cómo intentó pasar inadvertido a pesar de su notoriedad.

Viajar en un autobús repleto y en un día especialmente caluroso no pasó desapercibido: “Un enfrenón... y un hijo”, describió aludiendo a los empujones y a la cercanía de los pasajeros, una experiencia habitual para millones de usuarios pero inédita para el actor.

La congestión vial de la capital motiva a Derbez a dejar su camioneta y probar el transporte público, según sus videos en Facebook (Foto: Instagram @vadhird)

Ya en la estación Altavista, y tras vivir los rigores del transporte público, Derbez lamentó no haber conseguido su objetivo: “De todos modos llegué media hora tarde”.

A lo largo del recorrido, el intérprete siguió ironizando sobre el contraste entre la expectativa de ahorro de tiempo y la realidad del servicio. “El Metrobús no es tan rápido”, reconoció, subrayando que ni siquiera la estrategia de dejar a su perrita Nala cómoda en la camioneta mientras él encabezaba la aventura urbana, logró evitar el retraso ni el calor excesivo que finalmente declaró al llegar.

Nadie reconoció a Vadhir en el Metrobús

El episodio también generó reacciones entre los seguidores. Algunos notaron que, pese a su fama, aparentemente nadie lo reconoció durante el trayecto, generando la respuesta irónica del actor: “Vete a comentar a otra cuenta que sí conozcas, bb”.

El actor quedó un tanto decepcionado del transporte público

El propio Derbez utilizó la experiencia para resaltar lo cotidiano de la situación, afirmando con humor sobre su aspecto tras la travesía: “Vengo saliendo de la cárcel, pero no soy peligroso, solamente vengo a robarles un minuto de su tiempo”.

La anécdota de Vadhir Derbez da cuenta de una problemática cotidiana: la congestión vial de la Ciudad de México obliga incluso a celebridades a buscar alternativas como el Metrobús, aunque la experiencia dista mucho de ser eficiente y cómoda según relató el propio hijo de Eugenio Derbez.