México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: en qué letra de beneficiarias va el pago de 3 mil 100 pesos de este mes de marzo

Los depósitos de este programa social comenzaron el pasado lunes 2 marzo para las adultas mayores inscritas

La Pensión Mujeres Bienestar es
La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa social Pensión Mujeres Bienestar fue impulsado por el Gobierno de México para ofrecer apoyo económico a mujeres adultas residentes en el país.

Esta propuesta está orientada a mujeres de 60 a 64 años de edad, asegurando que todas en ese grupo de edad reciban el beneficio.

En la etapa pasada, las beneficiarias recibieron 3 mil pesos cada dos meses mediante depósitos realizados por el Banco del Bienestar. Para 2026, el apoyo aumentó a 3 mil 100 pesos.

Al inicio, el programa consideraba solo a mujeres de 63 y 64 años. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum extendió la cobertura desde los 60 años.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

La Secretaría del Bienestar dirige la implementación del programa, ocupándose del registro de beneficiarias, la distribución de recursos y la gestión de todos los procesos necesarios.

Pago de marzo de la Pensión Mujeres Bienestar 2026

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, informó que ya iniciaron los pagos correspondientes a marzo de la Pensión Mujeres Bienestar 2026.

Estos recursos pertenecen al segundo bimestre del año, cubriendo los meses de marzo y abril y están dirigidos a todas las mujeres beneficiarias de este programa social de 60 a 64 años.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel presentó el calendario oficial de pagos previsto para marzo de 2026.

Ariadna Montiel, titular de la
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos este lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Cabe destacar, como se indicó en ocasiones anteriores, que los depósitos se efectúan en todas las tarjetas del Banco del Bienestar de las beneficiarias, quienes reciben 3 mil 100 pesos cada dos meses.

Algunas mujeres ya accedieron al pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 en la primera semana de marzo; no obstante, otras aún no lo han recibido y desconocen el calendario de pagos de este programa.

Por tal motivo, preguntan en qué letra de beneficiarias van los depósitos de marzo y quiénes faltan por recibir el apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales.

¿En qué letra de beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar va el pago de este mes de marzo?

De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, los pagos han progresado hasta este jueves 12 de marzo con la letra L. Así, las mujeres adultas de 60 a 64 años que ya obtuvieron su depósito de 3 mil 100 pesos pertenecen a ese segmento.

En contraste, las beneficiarias que aún no han recibido el pago de la Pensión Bienestar son las siguientes, conforme al calendario estipulado por Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar.

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| M | Viernes | 13 |

| M | Martes | 17 |

| N, Ñ, O | Miércoles | 18 |

| P, Q | Jueves | 19 |

| R | Viernes | 20 |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

