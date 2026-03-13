México

Mujer fue a realizarse una cirugía estética y murió en el Edomex: autoridades detienen a tres médicos por negligencia

La víctima falleció por una tromboembolia pulmonar después de someterse a una liposucción y aumento de busto en una clínica privada de Toluca

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Los tres médicos fueron vinculados
Los tres médicos fueron vinculados a proceso por homicidio tras la muerte de una paciente que se sometió a una cirugía estética en Toluca. (X @FiscaliaEdomex)

Tres médicos fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio tras la muerte de una paciente que se sometió a una cirugía estética en el Estado de México, informó la Fiscalía General de Justicia estatal.

Los imputados fueron identificados como Jesús Fernando “N”, Carolina “N” y Diego “N”, quienes participaron en el procedimiento quirúrgico realizado a la víctima, identificada con las iniciales S.R.V.

De acuerdo con las autoridades, la paciente murió a consecuencia de una tromboembolia pulmonar derivada de una liposucción combinada con mamoplastia de aumento.

Tras analizar las pruebas presentadas por la fiscalía, un juez determinó vincular a proceso a los tres médicos y fijar un plazo de dos meses para la investigación complementaria, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso judicial.

Cirugía se realizó en clínica de Toluca

Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2021, cuando la paciente acudió a la Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica, ubicada en el municipio de Toluca, para someterse a un procedimiento estético.

La paciente falleció por tromboembolia
La paciente falleció por tromboembolia pulmonar después de una liposucción y aumento de busto. (X @FiscaliaEdomex)

Según la investigación, los médicos omitieron realizar una valoración preoperatoria integral y un plan quirúrgico adecuado, pese a que la paciente presentaba factores de riesgo que requerían mayor vigilancia médica.

Tras la intervención, la mujer comenzó a presentar un deterioro progresivo en su estado de salud, compatible con un evento tromboembólico grave.

Las autoridades señalaron que, pese a la gravedad de la situación, los médicos no trasladaron de inmediato a la paciente a un hospital con mayor capacidad médica, aun cuando la clínica donde se realizó la operación carecía de unidad de cuidados intensivos, banco de sangre, laboratorio clínico y personal multidisciplinario especializado.

La necropsia confirmó posteriormente que la causa de muerte fue tromboembolia pulmonar secundaria a la cirugía estética practicada.

Investigaciones por otros casos de negligencia

La Fiscalía del Estado de México indicó que los tres médicos también están relacionados con otros posibles casos de negligencia médica derivados de procedimientos quirúrgicos realizados entre 2013 y 2024.

(X @FiscaliaEdomex)
(X @FiscaliaEdomex)

De acuerdo con las indagatorias, estos casos involucran al menos tres víctimas adicionales, una de las cuales también falleció tras someterse a procedimientos estéticos.

Además, las autoridades señalaron que algunos de los acusados se ostentaban como cirujanos plásticos sin contar con la certificación o especialidad correspondiente, lo que forma parte de las líneas de investigación en curso.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos asociados a cirugías estéticas realizadas en clínicas sin la infraestructura adecuada, así como la importancia de que los pacientes verifiquen la certificación profesional de los especialistas antes de someterse a este tipo de procedimientos.

Mientras continúan las investigaciones, los tres médicos permanecerán en prisión preventiva en espera de que se determine su responsabilidad en la muerte de la paciente.

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